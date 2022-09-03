السبت, سبتمبر 3, 2022
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رياضة

خير سيِّئ لجماهير ليفربول

كتب فارس أبو شيحة
كلوب يؤكد إصابة هندرسون في منطقة أوتار الركبة watanserb.com
كلوب يؤكد إصابة هندرسون في منطقة أوتار الركبة
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وطن – كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن خبر سيئ لجماهير وعشاق الريدز، بعد فوزه المثير على نيوكاسل يونايتد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كلوب وإصابة هندرسون

وقال الألماني كلوب في تصريح صحفي نشره موقع ( ليفربول إيكو) الإنجليزي، عقب مباراة ليفربول ونيوكاسل، بأن جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول (الريدز)، تعرض للإصابة خلال المباراة. حيث لم يستطع استكمال المباراة مع الفريق.

وكان الإنجليزي هندرسون قد خرج من المباراة متأثراً بالإصابة، عند الدقيقة ال71. كما ودفع المدرب كلوب مواطنه جيمس ميلنر كبديل عنه.

أوتار الركبة

وأردف الألماني كلوب، ” لدينا مشكلة، هندرسون ( لاعب وسط ليفربول)، يعاني من الإصابة في أوتار الركبة، كما من الواضح أن هذا الأمر غير مفيد بالنسبة لنا”.

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كما وأضاف، ” كان الأمر مؤثراً على هندرسون أجبره على الخروج من المباراة، ولم يكن تغير اللاعب بشكل تكتيكي”.

ليفربول والصفقات الجديدة

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ورد كلوب على سؤال بشأن عقد صفقات جديدة لنادي ليفربول قبل إغلاق سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، قائلاً: ” لا أعتقد ذلك”.

وختم، ” هناك مزيد من الوقت لدينا بشأن الصفقات، ولا يجب أن يغلق الباب تماماً، خاصاً بعد إصابة هندرسون، كما أن ذلك أمر غير مفيد على الإطلاق. لكنني لا أعتقد عقد صفقات جديدة”.

وعقد نادي ليفربول العديد من الصفقات المهمة في سوق الانتقالات الصيفية التي أوشك على الانتهاء، كان من أبرزها الأوروغواياني داروين نونيز، والبرتغالي فابيو كارفاليو.

مباراة ليفربول ضد إيفرتون

وسيلتقي فريق ليفربول (الريدز)، أمام نظيره إيفرتون، السبت، في قمة منافسات الأسبوع ال6 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أرض ملعب ( غوديسون بارك).

ويحتل فريق ليفربول في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 8 نقاط، كما وبفارق 7 نقاط عن المتصدر آرسنال هذا الموسم برصيد 15 نقطة.

المصدروطن + ليفربول إيكو + صفحة ليفربول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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