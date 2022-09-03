خير سيِّئ لجماهير ليفربول

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وطن – كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن خبر سيئ لجماهير وعشاق الريدز، بعد فوزه المثير على نيوكاسل يونايتد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كلوب وإصابة هندرسون

وقال الألماني كلوب في تصريح صحفي نشره موقع ( ليفربول إيكو) الإنجليزي، عقب مباراة ليفربول ونيوكاسل، بأن جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول (الريدز)، تعرض للإصابة خلال المباراة. حيث لم يستطع استكمال المباراة مع الفريق.

وكان الإنجليزي هندرسون قد خرج من المباراة متأثراً بالإصابة، عند الدقيقة ال71. كما ودفع المدرب كلوب مواطنه جيمس ميلنر كبديل عنه.

🥇🚨🥇🚨| @TimesSport تعرض جوردان هندرسون لإصابة خطيرة في أوتار الركبة قد تجبره على غياب لمدة شهر . pic.twitter.com/ckdlwE1Bsn — Salman (@lfcsalman) September 2, 2022

أوتار الركبة

وأردف الألماني كلوب، ” لدينا مشكلة، هندرسون ( لاعب وسط ليفربول)، يعاني من الإصابة في أوتار الركبة، كما من الواضح أن هذا الأمر غير مفيد بالنسبة لنا”.

🚨| كلوب يؤكد إصابة جوردان هندرسون بأوتار الركبة pic.twitter.com/kpk5p1qi18 — ليفربول بالعربي (@lfc3rb) August 31, 2022

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كما وأضاف، ” كان الأمر مؤثراً على هندرسون أجبره على الخروج من المباراة، ولم يكن تغير اللاعب بشكل تكتيكي”.

ليفربول والصفقات الجديدة

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ورد كلوب على سؤال بشأن عقد صفقات جديدة لنادي ليفربول قبل إغلاق سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، قائلاً: ” لا أعتقد ذلك”.

Anthony was all of us when Gana came home. 🤗 pic.twitter.com/3EOxGwPlJi — Everton (@Everton) September 2, 2022

وختم، ” هناك مزيد من الوقت لدينا بشأن الصفقات، ولا يجب أن يغلق الباب تماماً، خاصاً بعد إصابة هندرسون، كما أن ذلك أمر غير مفيد على الإطلاق. لكنني لا أعتقد عقد صفقات جديدة”.

وعقد نادي ليفربول العديد من الصفقات المهمة في سوق الانتقالات الصيفية التي أوشك على الانتهاء، كان من أبرزها الأوروغواياني داروين نونيز، والبرتغالي فابيو كارفاليو.

مباراة ليفربول ضد إيفرتون

وسيلتقي فريق ليفربول (الريدز)، أمام نظيره إيفرتون، السبت، في قمة منافسات الأسبوع ال6 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أرض ملعب ( غوديسون بارك).

وقت الاستمتاع بثنائية النينو توريس في شباك إيفرتون عام 2008 ⚽️🎯⚽️#إيفرتون_ليفربول pic.twitter.com/QWw192mIak — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 2, 2022

ويحتل فريق ليفربول في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 8 نقاط، كما وبفارق 7 نقاط عن المتصدر آرسنال هذا الموسم برصيد 15 نقطة.