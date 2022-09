خير سيِّئ لجماهير ليفربول

- Advertisement -

وطن – كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن خبر سيئ لجماهير وعشاق الريدز، بعد فوزه المثير على نيوكاسل يونايتد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال الألماني كلوب في تصريح صحفي نشره موقع ( ليفربول إيكو) الإنجليزي، عقب مباراة ليفربول ونيوكاسل، بأن جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول (الريدز)، تعرض للإصابة خلال المباراة. حيث لم يستطع استكمال المباراة مع الفريق.

وكان الإنجليزي هندرسون قد خرج من المباراة متأثراً بالإصابة، عند الدقيقة ال71. كما ودفع المدرب كلوب مواطنه جيمس ميلنر كبديل عنه.

وأردف الألماني كلوب، ” لدينا مشكلة، هندرسون ( لاعب وسط ليفربول)، يعاني من الإصابة في أوتار الركبة، كما من الواضح أن هذا الأمر غير مفيد بالنسبة لنا”.

كما وأضاف، ” كان الأمر مؤثراً على هندرسون أجبره على الخروج من المباراة، ولم يكن تغير اللاعب بشكل تكتيكي”.

ورد كلوب على سؤال بشأن عقد صفقات جديدة لنادي ليفربول قبل إغلاق سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، قائلاً: ” لا أعتقد ذلك”.

