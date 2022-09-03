السبت, سبتمبر 3, 2022
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حياتنا

خطوة خطيرة من بيكيه لحماية “شرفه” بعدما فاض الكيل!

كتب رفيف عبدالله
خطوة خطيرة من بيكيه لحماية
شاكيرا وبيكيه
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وطن– خلال الأشهر الماضية، كانت شائعات انفصال شاكيرا وبيكيه تتكرر بكثرة، إلى أن وضعوا أخيراً نهايةً في 4 يونيو لعلاقة استمرت 12 عاماً، ببيان مشترك.

اعتداء خطير

ولأول مرة، خرج بيكيه عن صمته إزاء تداول صوره مع عشيقته، والحديث عن خياناته المتكررة.

وحذّر بيكيه في بيان شديد اللهجة من لجوئه إلى إجراءات قانونية لمواجهة ما وصفه بمعلومات غير مؤكدة، تمسّ شرفه وصورته أمام العامة.

ويعتبر بيكيه كل ما يحدث “اعتداءً خطيراً على حقوق أبنائه”، بحسب ما ذكرت صحيفة “إل كوندينسال” الإسبانية.

شرف وصورة بيكيه في خطر

وجاء في بيان من ممثّله القانوني: “هذه التقارير والصور لا تدمر فقط شرف اللاعب وصورته.، لكنها هجوم صارخ على حقوقه هو وأطفاله وأمانهم وحمايتهم، وتمثل تهديدًا معتبرًا. وفي نفس الوقت يستمر توجيه بعض وسائل الإعلام والصحف الصفراء، لأغراض تنال من أطفاله وعائلته وبيئته المقربة للغاية”.

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وتابع: “لطالما احترم جيرارد بيكيه عمل وسائل الإعلام وحقّها في المعرفة والإخبار، وهو على دراية تامة بدورها التأسيسي في مجتمعنا. ورغم ذلك، فإن الكثير من تلك الوسائل يتدخل في حياته، ويتجاوز حدوده القانونية. لذلك فإن موكلنا (بيكيه) مجبَر على اتخاذ الإجراءات الوقائية، والبدء في إجراءات قانونية تجاه أولئك الذين يهددون حياة عائلته، وينتهكون حقوق أطفاله الذين لا يشغل جيرارد بيكيه سوى سلامتهم التامة وأمانهم”.

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كما هو الحال دائمًا، كان استقرار القاصرين ولا يزال هو القضية ذات الأولوية في هذا الانفصال. حيث يوجد لدى بيكيه بالفعل صديقة رسمية.

مفاجأة جديدة .. بيكيه يخون شاكيرا منذ 6 سنوات!

وبمجرد الكشف عن اسم عشيقة مدافع برشلونة الجديدة “كلارا تشيا”، لم تعد هناك حاجة للاختباء.

وظهر العشيقان مرتين للعامة، أولاً  في حفل داني مارتن، ثم في حفل زفاف صديق لاعب كرة القدم.

ثروات منفصلة

وعلى ما يبدو، لم تكن هناك قضايا مالية للمناقشة بين بيكيه وشاكيرا بعد انفصالهما، فثروة كليهما مستقلة، وما شاركوه حتى الآن هو نفقات يومية وليس استثمارات.

كما أن اجتماعات المحامين لكليهما، لم تُثِرْ أي مسائل تتعلق بالثروة. والسبب الوحيد ذو الأولوية هو ما يتعلق بحضانة طفليهما.

وحتى الآن، يتناوب الوالدان دون الإخلال بحياة الأطفال الروتينية. هذه هي الاتفاقية الأولوية التي يحتفظ بها حاليًا شاكيرا وبيكيه.

وعلى الرغم مما قيل، يواصل الطفلان الالتحاق في نفس المدرسة، ويواصلان الأنشطة وسيستمران في العيش في إسبانيا، على الأقل خلال هذه الفترة.

شاكيرا في ورطة .. صحفي إسباني يكشف علاقتها السرية مع هذا اللاعب الشهير!

المصدرترجمة ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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