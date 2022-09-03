الصراع يشتعل مبكراً بين الكبار .. ترتيب الدوري الإسباني 2022

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وطن – حافظ ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد فوزه المثير على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد، وفوز غريمه التقليدي برشلونة النظيف على إشبيلية بثلاثية نظيفية دون رد، في منافسات الأسبوع ال4 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

وحقق فريق ريال مدريد (الملكي)، الفوز المثير على منافسه ريال بيتيس بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال4 من الدوري الإسباني الممتاز.

وسجل هدفي ريال مدريد البرازيلي فينيسوس جونيور في الدقيقة ال9 ومواطنه رودريغو غوس في الدقيقة ال65، كما وأحرز منافسه الزائر ريال بيتيس هدف التقدم الوحيد للفريق في المباراة عند الدقيقة ال17 عن طريق اللاعب سيرخيو كاناليس.

كما وكان فريق ريال مدريد الأكثر تسديداً على شباك مرمى المنافس ريال بيتيس، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة والاستحواذ بنسبة 49%، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 8 تسديدات والاستحواذ بنسبة 51%.

مباراة برشلونة ضد إشبيلية

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ونجح فريق برشلونة ( البلوغرانا) في تحقيق الفوز النظيف على نظيره إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.

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وسجل أهداف الفريق الكتالوني كلاً من: رافينيا دياز في الدقيقة ال21، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال36. وإريك غارسيا عند الدقيقة ال50.

وتفوق فريق برشلونة على صعيد التسديدات والاستحواذ أمام منافسه صاحب الأرض إشبيلية، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 55%. كما ووصل عدد تسديدات الفريق الأندلسي إلى 9 تسديدات فقط والاستحواذ على الكرة بنسبة 45% طيلة مجريات أحداث المباراة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023

ويتصدر فريق ريال مدريد على جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 12 نقطة، كما ويليه في وصافة الترتيب الغريم برشلونة في المركز الثاني برصيد 10 نقطة.

ريال مدريد في الصدارة بالعلامة الكاملة وبرشلونة وصيفا 💥 إليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم 🏆 pic.twitter.com/mcS82SEJ3C — Yallakora (@Yallakoranow) September 3, 2022

كما وآتى ريال بيتيس في ثالث جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وجاء على الترتيب كلاً من: أتلتيك بيلباو، وفياريال، وأتلتيكو مدريد، وسيلتا فيغو، وريال سوسيداد برصيد 7 نقاط.

وفي المركز التاسع جاء فريق أوساسونا برصيد 6 نقاط، بينما آتى في المركز العاشر فريق مايوركا. برصيد 5 نقاط لمنافسات الموسم الجاري.