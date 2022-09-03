السبت, سبتمبر 3, 2022
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رياضة

الصراع يشتعل مبكراً بين الكبار .. ترتيب الدوري الإسباني 2022

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023
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وطن – حافظ ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد فوزه المثير على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد، وفوز غريمه التقليدي برشلونة النظيف على إشبيلية بثلاثية نظيفية دون رد، في منافسات الأسبوع ال4 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

وحقق فريق ريال مدريد (الملكي)، الفوز المثير على منافسه ريال بيتيس بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال4 من الدوري الإسباني الممتاز.

وسجل هدفي ريال مدريد البرازيلي فينيسوس جونيور في الدقيقة ال9 ومواطنه رودريغو غوس في الدقيقة ال65، كما وأحرز منافسه الزائر ريال بيتيس هدف التقدم الوحيد للفريق في المباراة عند الدقيقة ال17 عن طريق اللاعب سيرخيو كاناليس.

كما وكان فريق ريال مدريد الأكثر تسديداً على شباك مرمى المنافس ريال بيتيس، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة والاستحواذ بنسبة 49%، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 8 تسديدات والاستحواذ بنسبة 51%.

مباراة برشلونة ضد إشبيلية

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ونجح فريق برشلونة ( البلوغرانا) في تحقيق الفوز النظيف على نظيره إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.

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وسجل أهداف الفريق الكتالوني كلاً من: رافينيا دياز في الدقيقة ال21، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال36. وإريك غارسيا عند الدقيقة ال50.

وتفوق فريق برشلونة على صعيد التسديدات والاستحواذ أمام منافسه صاحب الأرض إشبيلية، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 55%. كما ووصل عدد تسديدات الفريق الأندلسي إلى 9 تسديدات فقط والاستحواذ على الكرة بنسبة 45% طيلة مجريات أحداث المباراة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023

ويتصدر فريق ريال مدريد على جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 12 نقطة، كما ويليه في وصافة الترتيب الغريم برشلونة في المركز الثاني برصيد 10 نقطة.

كما وآتى ريال بيتيس في ثالث جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وجاء على الترتيب كلاً من: أتلتيك بيلباو، وفياريال، وأتلتيكو مدريد، وسيلتا فيغو، وريال سوسيداد برصيد 7 نقاط.

وفي المركز التاسع جاء فريق أوساسونا برصيد 6 نقاط، بينما آتى في المركز العاشر فريق مايوركا. برصيد 5 نقاط لمنافسات الموسم الجاري.

المصدروطن + الليغا + صفحة ريال مدريد + برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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