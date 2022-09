محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين من المسافة صفر (فيديو)

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن – تعرضت نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا كيرشنر، لمحاولة اغتيال عبر إطلاق النار عليها من المسافة صفر، لكن المحاولة لم تنجح.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة، أظهر نائبة الرئيس تبتسم وهي تسير بجوار حشد من الناس، ثم اندفع رجل من الحشد إلى الأمام، مصوبا مسدسه إلى وجهها وحاول على ما يبدو إطلاق النار، لكن الرصاصة لم تنطلق.

هذا الشخص الذي اقترب من كيرشنر كان ينتظر لإلقاء التحية عليها ولطلب توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية.

Assasination attempt on Argentina’s vicepresident Cristina Kirchner, gun fails to fire. Assailant, 35-year-old Brazilian, has been arrested.pic.twitter.com/0UWlNL6DBI

— Uki Goñi (@ukigoni) September 2, 2022