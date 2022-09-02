محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين من المسافة صفر (فيديو)

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وطن – تعرضت نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا كيرشنر، لمحاولة اغتيال عبر إطلاق النار عليها من المسافة صفر، لكن المحاولة لم تنجح.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة، أظهر نائبة الرئيس تبتسم وهي تسير بجوار حشد من الناس، ثم اندفع رجل من الحشد إلى الأمام، مصوبا مسدسه إلى وجهها وحاول على ما يبدو إطلاق النار، لكن الرصاصة لم تنطلق.

هذا الشخص الذي اقترب من كيرشنر كان ينتظر لإلقاء التحية عليها ولطلب توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية.

Assasination attempt on Argentina’s vicepresident Cristina Kirchner, gun fails to fire. Assailant, 35-year-old Brazilian, has been arrested.pic.twitter.com/0UWlNL6DBI — Uki Goñi (@ukigoni) September 2, 2022

وقالت شبكة “CNN” الأمريكية، إن المهاجم تم اعتقاله بعد ثوان من الفوضى والاضطراب، دون أن يطلق النار.

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كما بثت قنوات تلفزيونية عدة صورة لهذا الشخص خلال تصويبه سلاحا باتجاه رأس كيرشنر أثناء خروجها من سيارة كانت تقلها إلى منزلها.

وصرح وزير الأمن انيبال فيرنانديز، بأنه تم اعتقال شخص لإقدامه على تصويب سلاح باتجاه نائبة الرئيس أثناء عودتها إلى منزلها.

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وأضاف: “الآن يجب تحليل الوضع من جانب طاقم الشرطة العلمية لتحليل بصمات أصابع هذا الشخص وقدرته والاستعداد الذي كان لديه”.

وكان مئات النشطاء قد تجمعوا أمام منزل كريستينا كيرشنر (69 عامًا)، تعبيرا عن دعمها وذلك من حركات أو منظمات منخرطة في ائتلاف وسط اليسار الحاكم “فرانت دي تودوس” أو الحزب البيروني الذي تنتمي إليه كيرشنر.

يُشار إلى أن كيرشنر تولت الحكم في الأرجنتين لولايتين من 2007 إلى 2015.

وسبق أن طلب الادعاء الأرجنتيني، إصدار حكم بسجن كيرشنر 12 عاما وحرمانها من الترشح للانتخابات مدى الحياة في قضية احتيال وفساد تتعلق بمنحها عقودا عامة.