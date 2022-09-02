مايا دياب قبل عمليات التجميل .. فيديو صدمة للجمهور! (شاهد)

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وطن – صدم الجمهور اللبناني والعربي، من مقابلة سابقة ظهرت فيها الفنانة اللبنانية مايا دياب، بيّنت كيف كان شكلها قبل إجراء عمليات تجميل .

وكانت المقابلة التي ظهرت فيها مايا دياب مع الإعلامي اللبناني نيشان، على شاشة قناة الجديد اللبنانية، وفيها استذكرت لحظات إختطافها وسرقتها، قائلةً: “ضربوني وإتهموني بإنهاء حياة رفيق الحريري“.

وجاء في تعليقات الجمهور على مظهر الفنانة مايا دياب، قبل عمليات التجميل، قول أحدهم: “انا من اول ما حظرت الفيديو وانا ادور على مايا دياب وينها حتى بين الجمهور مش طالعه”.

بينما كتب آخر: “أين هي مايا؟ أنا لا أراها!”. وعلق متابع: “سبحان مغير الأشكال”.

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كما كتب أحدهم قائلاً: “مش باقي منها إلا صوتها”. ووافقه الرأي آخر: “لو ما سمعت صوتها ما كنت عرفتا”.

ونشرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ جانباً من إطلالتها قبل حفلها الذي أحيته في الأردن، معلّقة: “لمحة صغيرة عن الليلة قبل الاحتفال بالحب في الأردن”.

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مايا دياب تعترف: عشت المساكنة

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واعترفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، أنها عاشت المساكنة قبل الزواج، ولا تعتبر الأمر زنا.

وقالت مايا دياب خلال استضافتها في برنامج جعفر توك مع الإعلامي جعفر عبد الكريم: “عشت المساكنة قبل زواجي، لأنه كان من المهم التعرف على بعض وقربنا من بعض ومعرفة عادات بعض”.

وتابعت: “لذلك كان قرار الزواج صائب لأني وقتها لو حسيت أنه مش كتير قريب وما بقدرش أعيش معه كنا تركنا بعض. وبالنسبة لي وللبعض مش الدين اللي بيجمع بين اثنين. زمان كانوا يقولوا زوجتك نفسي فقط”.

"عشت المساكنة مع الرجل الذي تزوجته!" الفنانة مايا دياب تشرح أهمية المساكنة!#مايا_دياب #جعفر_توك pic.twitter.com/a1NsgWZ9Xl — Jaafar Abdul Karim 🍉😃 (@jaafarAbdulKari) April 26, 2022

وحين سألها جعفر عن حرمانية المساكنة واعتبارها زنا، أجابت مايا: “أنا مع الحرية ومع إن كل إنسان يختار الحياة اللي تناسبه.”

وكشفت مايا رأيها في جواز تعدد الزوجات في الدين الإسلامي.

وقالت: ” أنا ضد التعدد، لكن الإنسان بيقدر يغيّر شريك حياته أكيد. بس بينهي علاقة ويبلش علاقة جديدة ولا يبقى على نفس العلاقة ويبدأ علاقة جديدة”.

وتابعت الفنانة اللبنانية: ” القرآن الكريم قال كمان أنه الإنسان ما بيقدر يعدل بين النساء الأربعة”.