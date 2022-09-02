الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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حياتنا

مايا دياب قبل عمليات التجميل .. فيديو صدمة للجمهور! (شاهد)

أحدهم علق على الظهور: "مش باقي منها إلا صوتها"!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مايا دياب قبل عمليات التجميل watanserb.com
مايا دياب قبل عمليات التجميل
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وطن – صدم الجمهور اللبناني والعربي، من مقابلة سابقة ظهرت فيها الفنانة اللبنانية مايا دياب، بيّنت كيف كان شكلها قبل إجراء عمليات تجميل .

وكانت المقابلة التي ظهرت فيها مايا دياب مع الإعلامي اللبناني نيشان، على شاشة قناة الجديد اللبنانية، وفيها استذكرت لحظات إختطافها وسرقتها، قائلةً: “ضربوني وإتهموني بإنهاء حياة رفيق الحريري“.

وجاء في تعليقات الجمهور على مظهر الفنانة مايا دياب، قبل عمليات التجميل، قول أحدهم: “انا من اول ما حظرت الفيديو وانا ادور على مايا دياب وينها حتى بين الجمهور مش طالعه”.

بينما كتب آخر: “أين هي مايا؟ أنا لا أراها!”. وعلق متابع: “سبحان مغير الأشكال”.

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كما كتب أحدهم قائلاً: “مش باقي منها إلا صوتها”. ووافقه الرأي آخر: “لو ما سمعت صوتها ما كنت عرفتا”.

ونشرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ جانباً من إطلالتها قبل حفلها الذي أحيته في الأردن، معلّقة: “لمحة صغيرة عن الليلة قبل الاحتفال بالحب في الأردن”.

 

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مايا دياب تعترف: عشت المساكنة

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واعترفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، أنها عاشت المساكنة قبل الزواج، ولا تعتبر الأمر زنا.

وقالت مايا دياب خلال استضافتها في برنامج جعفر توك مع الإعلامي جعفر عبد الكريم: “عشت المساكنة قبل زواجي، لأنه كان من المهم التعرف على بعض وقربنا من بعض ومعرفة عادات بعض”.

وتابعت: “لذلك كان قرار الزواج صائب لأني وقتها لو حسيت أنه مش كتير قريب وما بقدرش أعيش معه كنا تركنا بعض. وبالنسبة لي وللبعض مش الدين اللي بيجمع بين اثنين. زمان كانوا يقولوا زوجتك نفسي فقط”.

وحين سألها جعفر عن حرمانية المساكنة واعتبارها زنا، أجابت مايا: “أنا مع الحرية ومع إن كل إنسان يختار الحياة اللي تناسبه.”

وكشفت مايا رأيها في جواز تعدد الزوجات في الدين الإسلامي.

وقالت: ” أنا ضد التعدد، لكن الإنسان بيقدر يغيّر شريك حياته أكيد. بس بينهي علاقة ويبلش علاقة جديدة ولا يبقى على نفس العلاقة ويبدأ علاقة جديدة”.

وتابعت الفنانة اللبنانية: ” القرآن الكريم قال كمان أنه الإنسان ما بيقدر يعدل بين النساء الأربعة”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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