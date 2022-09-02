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الهدهد

لحظة استشهاد شاب فلسطيني بعد طعنه جنديا إسرائيليا في الخليل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
استشهاد شاب فلسطيني في الخليل watanserb.com
استشهاد شاب فلسطيني في الخليل
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وطن- استشهد عصر اليوم، الجمعة، شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية طعن لجندي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها تبلغت “رسمياً باستشهاد شاب (مجهول الهوية) عند مفرق بيت عينون بالخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مكان إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشاب الفلسطيني.

كما تداول الناشطون مقطع فيديو، يظهر الشهيد ملقى على الأرض بعد استشهاده، فيما هرعت قوات الاحتلال لإسعاف الجندي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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من جانبها، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن المصاب في عملية الطعن قرب الخليل هو جندي، وحالته متوسطة، مشيرة إلى أن العملية وقعت قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل.

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من جانبها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل بيت عينون، عقب إصابة إصابة الشهيد برصاص الاحتلال ، ومنع قوات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقله أو الاقتراب منه.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين الذين حاولوا الاقتراب لإسعاف المصاب.

ويذكر أن مفرق بيت عينون يقع بالقرب من مستوطنة “كريات أربع” بالخليل، والتي تشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.

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المصدرتويتر، وكالة الأنباء الفلسطينية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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