لحظة استشهاد شاب فلسطيني بعد طعنه جنديا إسرائيليا في الخليل

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وطن- استشهد عصر اليوم، الجمعة، شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية طعن لجندي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها تبلغت “رسمياً باستشهاد شاب (مجهول الهوية) عند مفرق بيت عينون بالخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مكان إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشاب الفلسطيني.

✌🇵🇸✌#فيديو من موقع إطلاق الاحتلال النار على شاب قرب مفترق بيت عينون شمال شرق الخليل pic.twitter.com/oJ6WPTAjhQ — 🇵🇸حركة فتح – قطاع غزة🇵🇸 (@fatehgaza) September 2, 2022

كما تداول الناشطون مقطع فيديو، يظهر الشهيد ملقى على الأرض بعد استشهاده، فيما هرعت قوات الاحتلال لإسعاف الجندي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

توثيق الثواني الأولى بعد عملية الطعن – تصوير: عوفر أوهانا.

عاش بطلنا اسدنا منفذ عملية✌🔥🔥✌✌

#خليل_الرحمن_تتعافى ✌🏻#عملية_الخليل pic.twitter.com/QrSJUvs8ib — كتائبنا صفراء عرين الاسود ✌✌🇮🇶🇮🇶🇮🇶💚💚🇵🇸🇵 (@lyalraq13900368) September 2, 2022

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من جانبها، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن المصاب في عملية الطعن قرب الخليل هو جندي، وحالته متوسطة، مشيرة إلى أن العملية وقعت قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل.

🇵🇸#صورة للجندي المصاب في عملية الطعن قرب الخليل هو جندي من الجيش الإسرائيلي حالته متوسطة. pic.twitter.com/B3fL7MJ2Sb — Abo Mohamed (@WaleedYaseenAb1) September 2, 2022

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من جانبها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل بيت عينون، عقب إصابة إصابة الشهيد برصاص الاحتلال ، ومنع قوات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقله أو الاقتراب منه.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين الذين حاولوا الاقتراب لإسعاف المصاب.

ويذكر أن مفرق بيت عينون يقع بالقرب من مستوطنة “كريات أربع” بالخليل، والتي تشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.