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شروط حصول المقيمين في دول الخليج على تأشيرة سياحية لدخول السعودية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الحصول على تأشيرة السعودية watanserb.com
شروط وطريقة حصول المقيمين في دول الخليج العربي على تأشيرة سياحية لدخول السعودية
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وطن – كشف موقع إصدار التأشيرات السعودية الرسمي (فيزا)، عن شروط وطريقة حصول المقيمين في دول الخليج العربي على تأشيرة سياحية لدخول السعودية التي سمحت لهم بها بدءاً من مطلع سبتمبر.

ويمكن للأجانب المقيمين في دول الخليج العربي استخراج التأشيرة السياحية عبر موقع ”فيزا“ السعودي الحكومي ومن ثم التوجه للمملكة.

ويتيح الموقع اختيار نوع التأشيرة سواء لدخول واحد أو متعدد للسعودية.

وفي حال الحصول على تأشيرة لدخول واحد، تكون مدة سريان التأشيرة 3 شهور وأقصى مدة للإقامة في السعودية 30 يوما.

وفي حال الحصول على تأشيرة دخول متعدد، تكون مدة سريان التأشيرة سنة واحدة، وأقصى مدة للإقامة في السعودية 90 يوما.

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كما يمكن لحامل التأشيرة السياحية أداء العمرة خارج موسم الحج.

ورسوم الحصول على تأشيرة سياحية 300 ريال (نحو 80 دولارا)، علما بأنه لا يمكن استرجاع تلك الرسوم في حال رفض الطلب.

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وفي حال قدوم المقيم في دول الخليج العربي مع عائلته، يحتاج كل فرد منهم لطلب تأشيرة بشكل مستقل، ويشترط أن يتقدّم المقيم بطلب تأشيرته قبل طلب تأشيرة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

كما يشترط لدخول أفراد الأسرة أن يكونوا بصحبة المقيم.

ويشترط أيضا أن يكون جواز السفر سارياً لأكثر من ستة شهور، وأن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

ويتوجب على المتقدمين للحصول على التأشيرة دفع قيمة تأمين طبي.

التأشيرة الإلكترونية السياحية

يُشار إلى أنه في 27 سبتمبر 2019، أعلنت السعودية بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، من بينها 38 دولة أوروبية.

ومنذ ذلك الحين، أجرت الرياض عدة تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، حيث تم توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة.

والعام الماضي، خصصت السعودية موقعاً إلكترونياً لتسجيل كل مَن يرغب في زيارتها والحصول على تأشيرتها السياحية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية التي يمكن للسيّاح والزوّار حاملي جنسية 49 دولة مؤهلة التقدم للحصول عليها.

والتأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول ولمدة عام واحد؛ ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوماً في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة، ووفق الاحترازات والشروط التي أعلنتها المملكة.

وهذه الدول هي مواطنو الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأندورا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا وهنغاريا وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين ولتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو والجبل الأسود والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة. وبروناي والصين “بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو” واليابان وكازاخستان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوقيانوسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

المصدرفيزا السعودي
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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