الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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بوتين يلقي نظرة الوداع لـ”غورباتشوف” وينحني أمام جثمانه (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
ميخائيل غورباتشوف watanserb.com
آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف والرئيس الروسي بوتين
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق النظرة الأخيرة التي ألقاها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف الذي ستقام مراسم جنازته غدا السبت.

وأظهر الفيديو، بوتين، وهو في حالة تأثر شديدة، ويحمل باقة من الزهور، وضعها بجوار جثمان غورباتشوف، ثم أخذ يلقي النظرة الأخيرة على “الراحل”.

شوهد بوتين، أيضا وهو ينحني أمام جثمان غورباتشوف، تعبيرا عن التقدير الكبير لأول رئيس للاتحاد السوفيتي.

وكانت الرئاسة الروسية “الكرملين”، قد أعلنت أن بوتين لن يستطيع حضور جنازة ميخائيل غورباتشوف.

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في يبان، إن جدول عمل الرئيس بوتين لن يسمح له بالمشاركة في حفل وداع غورباتشوف في 3 سبتمبر.

وأضاف أن الرئيس الروسي زار المستشفى السريري المركزي، حيث يوجد جثمان غورباتشوف، ووضع الزهور على التابوت.

مراسم وداع غورباتشوف

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وستقام مراسم وداع غورباتشوف، بشكل مفتوح للجمهور، يوم السبت من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا بتوقيت موسكو.

بعد ذلك ستقام الجنازة في وقت لاحق من اليوم نفسه في مقبرة نوفوديفيتشي، التي توصف بـ”مقبرة العظماء”، بالعاصمة الروسية.

وصرح متحدث الكرملين: “ستكون هناك عناصر من جنازة رسمية، وسيكون هناك حرس شرف، وسينظم حفل وداع”.

ومساء الثلاثاء، توفي الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، الحاصل على جائزة نوبل للسلام والذي يعد واحدًا من آباء الوحدة الألمانية.

وقال المستشفى المركزي العيادي، التابع للرئاسة الروسية في بيان إنّه وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشوف”.

من هو غورباتشوف؟!

وغورباتشوف سياسي ذائع الصيت عالمياً، وهو أحد آباء الوحدة الألمانية ورائدًا في نهاية الحرب الباردة.

ولا يزال الألمان الشرقيون على وجه الخصوص يحترمون “غوربي”، كما يسمونه، كرجل دولة جلب لهم الحرية قبل أكثر من ثلاثة عقود.

ميخائيل غورباتشوف

وفي الثمانينيات، وتحت قيادة غورباتشوف، وقع الاتحاد السوفيتي معاهدات رائدة لنزع السلاح النووي والحد من التسلح مع الولايات المتحدة.

كما أقام شراكات مع القوى الغربية لإزالة الستار الحديدي الذي قسم أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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