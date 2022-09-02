الجمعة, سبتمبر 2, 2022
الرئيسيةالهدهدالمغرب يرفع الحد الأدنى للأجور بـ 3 قطاعات بداية من سبتمبر
الهدهد

المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور بـ 3 قطاعات بداية من سبتمبر

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الحد الأدنى للأجور watanserb.com
يشهد المغرب ارتفاعا في معدل التضخم نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن – أعلنت الحكومة المغربية، رفع الحد الأدنى للأجور في ثلاثة قطاعات، اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري.

وقالت الحكومة، في بيان، إن هذا القرار يأتي تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في مايو الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبلغت نسبة زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع العام 9.3 بالمئة ليصل إلى 3500 درهم (350 دولارا)، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من سبتمبر الجاري.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقدته الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للمناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

- Advertisement -

وقال أخنوش، إن الحكومة، تفعيلا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.

- Advertisement -

وبجسب البيان، أوضح أن الحكومة تمكنت بفعل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.

وصرح رئيس الحكومة، بأنه سيتم تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة على أن تضاف إلى زيادة أخرى بنسبة 5% ابتداء من سبتمبر 2023، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي.

كما أكد التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

كما وأعلنت الحكومة توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو.

ويضم الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمئة على سنتين.

اقتصاديا أيضا، يشهد المغرب ارتفاعا في معدل التضخم نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية.

وتكشف إحصاءات عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.7% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

الجفاف يتربص بالأمن المائي في المغرب (تقرير)

الهدهد

مغربي يقتل القطط بطريقة بشعة في تطوان ودعوات لمحاسبته (فيديو)

الهدهد

اختفاء غامض لحسن إيكويسن في فرنسا بعد قرار بتسليمه للمغرب

الهدهد

سياسي جزائري يكشف عدداً صادماً لحاملي الجنسية المزدوجة المغربية الإسرائيلية

الهدهد

بوادر أزمة.. موقع أمني إماراتي ينشر حواراً مع زعيم “البوليساريو” يهاجم فيه المغرب!

رياضة

خبير سيبراني يكشف مفاجأة عن اختراق صفحة “المغرب الفاسي”

الهدهد

“كوشنر” يكشف عن دور السعودية في حرمان المغرب من تنظيم مونديال 2026!

الهدهد

هل يعلن قيس سعيد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية؟.. مؤشرات جدية صادمة للمغرب

الهدهد

ما حقيقة انسحاب البنك المغربي “التجاري وفا بنك” من تونس؟

الهدهد

محل لبيع الخمور بجوار مسجد في المغرب يفجّر غضب المغاربة

الهدهد

مغاربة يحتفون بتصريحات وزيرة تونسية سابقة.. ماذا قالت؟

الهدهد

المغرب يُصعّد ضد تونس بقرار خطير يمهّد لقطع العلاقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“الإفلاس المسار الأقل كلفة”.. دراسة مخيفة تكشف أسباب انهيار الاقتصاد المصري

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

سيارة تدهس عاملا أثناء افتراشه الأرض في السعودية.. ومفاجأة مذهلة حول مصيره (فيديو)

بمقابل مادي .. تويتر يسمح بتعديل التغريدات

شروط حصول المقيمين في دول الخليج على تأشيرة سياحية لدخول السعودية

محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين من المسافة صفر (فيديو)

طليقة جورج الراسي “متهمة” بقتله وتلجأ للسفارة الأمريكية .. تطوّر خطير! (شاهد)

تعرف معنا على أفضل مشروب لخفض مستويات السكر في الدم

أيتام خميس مشيط .. “مجتهد” يكشف 3 توجيهات لولي العهد السعودي بشأن الواقعة

اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل خريطة السيطرة (تحليل)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC