قصف إسرائيلي على مطار حلب وريف دمشق والدفاع السوري يتصدى (فيديو)

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وطن – تعرض مطار حلب وريف دمشق في سوريا، لقصف إسرائيلي، حسبما أفادت به وكالة أنباء النظام السوري “سانا“.

وقالت الوكالة، إن “قوات الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً بريف دمشق وأسقطت عدداً من الصواريخ”.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، دون أن تسميه، قوله إن “العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق”.

الدفاعات الجوية السورية تتعامل مع اهداف اسرائيلية سماء #ريف_دمشق.#سورية — خالد اسكيف (@khalediskef) August 31, 2022

وأضاف المصدر أن “قوات الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها وقد أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

المرصد السوري: قصف إسرائيلي يستهدف محيط مطار حلب ومستودعات قرب المطار — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) August 31, 2022

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فيما أفاد مصدر عسكري سوري بأن “العدو الإسرائيلي أقدم على استهداف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار”.

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https://twitter.com/AlarabyTV/status/1565088773070798849?s=20&t=IxDcf4wJMLJj_0n7nrZrlQ

وانتشرت مقاطع فيديو، يوثق لحظات الانفجارات التي ضربت مطار حلب، وأظهرت اللقطات عددا هائلا من تلك الانفجارات.

مشاهد انفجارات في مطار حلب pic.twitter.com/4KJjF19q2i — العميد ركن أحمد رحال (@rahhalahmad06) August 31, 2022

وكان قصف إسرائيلي مشابه في يونيو الماضي، استهدف مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى إخراجه عن الخدمة لأكثر من 10 أيام.

كما أعلنت وزارة دفاع النظام السوري في 25 أغسطس، إصابة شخصين ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس.

واستهدفت الضربات مخازن صواريخ وأسلحة، وجرى إبعاد السكان من تلك المناطق خوفا من الانفجارات العنيفة التي وقعت في المكان.

وشهدت محافظتا ريف دمشق وطرطوس قصفاً إسرائيلياً، في 14 أغسطس الماضي، أسفر عن سقوط ثلاثة عناصر من القوات الحكومية وإصابة آخرين.

على مدار السنوات الماضية، شنت إسرائيل ضربات على أهداف داخل سوريا.

لكن تل أبيب نادراً ما كانت تعترف بتلك الهجمات، لكنها تلمح إلى استهدافها لقواعد إيران وحلفائها الذين يقاتلون إلى جانب النظام السوري.