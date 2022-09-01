الخميس, سبتمبر 1, 2022
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قصف إسرائيلي على مطار حلب وريف دمشق والدفاع السوري يتصدى (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
قصف اسرائيلي watanserb.com
إسرائيل تقصف مطار حلب وريف دمشق الليلة الماضية
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وطن – تعرض مطار حلب وريف دمشق في سوريا، لقصف إسرائيلي، حسبما أفادت به وكالة أنباء النظام السوري “سانا“.

وقالت الوكالة، إن “قوات الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً بريف دمشق وأسقطت عدداً من الصواريخ”.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، دون أن تسميه، قوله إن “العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر أن “قوات الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها وقد أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

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فيما أفاد مصدر عسكري سوري بأن “العدو الإسرائيلي أقدم على استهداف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار”.

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https://twitter.com/AlarabyTV/status/1565088773070798849?s=20&t=IxDcf4wJMLJj_0n7nrZrlQ

وانتشرت مقاطع فيديو، يوثق لحظات الانفجارات التي ضربت مطار حلب، وأظهرت اللقطات عددا هائلا من تلك الانفجارات.

وكان قصف إسرائيلي مشابه في يونيو الماضي، استهدف مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى إخراجه عن الخدمة لأكثر من 10 أيام.

كما أعلنت وزارة دفاع النظام السوري في 25 أغسطس، إصابة شخصين ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس.

واستهدفت الضربات مخازن صواريخ وأسلحة، وجرى إبعاد السكان من تلك المناطق خوفا من الانفجارات العنيفة التي وقعت في المكان.

وشهدت محافظتا ريف دمشق وطرطوس قصفاً إسرائيلياً، في 14 أغسطس الماضي، أسفر عن سقوط ثلاثة عناصر من القوات الحكومية وإصابة آخرين.

على مدار السنوات الماضية، شنت إسرائيل ضربات على أهداف داخل سوريا.

لكن تل أبيب نادراً ما كانت تعترف بتلك الهجمات، لكنها تلمح إلى استهدافها لقواعد إيران وحلفائها الذين يقاتلون إلى جانب النظام السوري.

المصدرسانا + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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