الخميس, سبتمبر 1, 2022
الرئيسيةحياتناصور ياسمين صبري بروب الاستحمام تشعل المواقع! (شاهد)
حياتنا

صور ياسمين صبري بروب الاستحمام تشعل المواقع! (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
ياسمين صبري بروب الاستحمام watanserb.com
ياسمين صبري بروب الاستحمام
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن– نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري أحدث إطلالة لها، بصور على حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي روب الاستحمام.

وعبّر جمهور الفنانة، عن إعجابهم بجمالها، ووصفتها إحدى المتابعات بـ”جورجينا العرب“، في إشارة إلى جورجينا رودريغز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث سبق واتهمها الجمهور بأنّها تقلّد إطلالتها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

بينما كتب آخرون تعليقات تتغزّل بجمال ياسمين صبري، عبّر البعض عن تشوّقهم لجديد الممثلة على الصعيد الفنيّ.

عودة ياسمين صبري إلى أحمد أبوهشيمة

في سياقٍ آخر، انتشرت خلال الأيام الأخيرة، أنباء عن عودة الفنانة المصرية ياسمين صـبري، إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

جاء ذلك بعدما ربط الجمهور بين أحدث ظهور لياسمين صبـري عبر حسابها على “انستجرام”، وآخِر ظهور لأبو هشيمة عبر حسابه على “فيسبوك”.

- Advertisement -

فقد ظهر أن الثنائي اللذين انفصلا قبل أشهر، يجلسان في نفس المكان، حيث أن لون الطاولة والمقاعد، وأشجار الزينة هي نفسها.

- Advertisement -

كما يظهر أمام ياسمين صـبري سكينتانِ، ويظهر أمام أبو هشيمة شوكتان.

هاتان الصورتان جعلتا الجمهور يتقين بأن ياسمين قد عادت إلى أبو هشيمة.

وقبل أسابيع، تداول البعض معلومات عن عودة الثنائي. لكنّ أحد المقربين من ياسمين صـبري، نفى الأنباء عن عودتها إلى “أبوهشيمة”.

كما أكد أنه ليس هناك أي تواصل بين ياسمين صبري وأبو هشيمة منذ انفصالهما.

ونفى المصدر التقاء ياسمين صـبري بـ”أبو هشيمة” خلال حفل أحياه الفنان “عمرو دياب”، في إحدى القرى السياحية الشهيرة بمصر بحسب “ارم”.

في حين أبدى تعجُّبه من الشائعات التي أشارت إلى لقاء ياسمين بطليقها، رغم أنه لا توجد صورة تجمع بينهما. خاصة أن الحفل كان مليئاً بالصحفيين، ولو التقيا لكانت صورهما ملأت الصحف والمجلات، بحسب تعبيره.

وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخراً عن أحمد أبو هشيمة في هدوء تام بعد زواج دام (عامين).

المصدررصد وطن - انستغرام
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

دينا أيمن وأحمد أبو هشيمة.. مفاجأة حول صورهما في جزيرة إسبانية!

حياتنا

عودة ياسمين صبري إلى “أبو هشيمة” تثير الجدل بعد انتشار هذه الصور (شاهد)

حياتنا

ياسمين صبري تتحول إلى كيم كارداشيان في هذه الصور (شاهد)

حياتنا

عودة ياسمين صبري إلى “أبو هشيمة” .. مصدر مقرب من الفنانة يخرج عن صمته ويحسم الأمر

حياتنا

هل حلقت ياسمين صبري شعرها؟! وهكذا ردّت على متابع طلب صور رجليها! (شاهد)

حياتنا

ياسمين صبري بروب الاستحمام فقط لتُبرز أثمن ما على جسدها! (شاهد)

حياتنا

ياسمين صبري تركت أبو هشيمة لتكون بين نجوم عالميين في مدريد (شاهد)

حياتنا

أحمد أبو هشيمة يتحدث لأول مرة عن طلاقه لياسمين صبري: “ده الطبيعي” (فيديو)

حياتنا

ياسمين صبري في موقف مُحرج بعدما كشف طليق روبي الحقيقة حول “الشادر”!

حياتنا

صورة ياسمين صبري في الجيم تشعل جدلاً والجمهور يتفاجأ مما حدث لجسدها!

حياتنا

ياسمين صبري بالأبيض مجدداً بعد شهر من طلاقها.. ما السر؟ (شاهد)

حياتنا

والدة ياسمين صبري تخطف الأضواء بأوّل ظهور بعد طلاق ابنتها (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“الحب القاتل”.. سورية أطلقت النار على رأسها وحبيبها انتحر بنفس الطريقة أمام جنازتها

ربى طوابيني كذبت ومفاجأة صادمة بشأن مطعم “سهول سحاب” ووالدها

سعيدة العلمي تواجه الموت وتحرج النظام المغربي.. تطورات خطيرة

صور حصرية لقصف طيران الإمارات قوات الجيش والأمن في شبوة (شاهد)

ما يجب فعله عند شرب ماء زمزم

محي الدين يحياوي بطل جزائري مُهدد بالشلل.. هل يُنقذ قبل فوات الأوان؟

أول ظهور لعائشة الماجدي وهذا ما حدث معها في السجن (شاهد)

حقيقة اختطاف الكويتية “آمنة الشمري” في طرابزون بتركيا

تفاصيل جديدة عن انتحار “نينا باتشولكي” قبل زفافها بأيام

تصرف غريب ونادر من الملكة رانيا تجاه زوجة ابنها المستقبلية!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC