صور ياسمين صبري بروب الاستحمام تشعل المواقع! (شاهد)

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وطن– نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري أحدث إطلالة لها، بصور على حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي روب الاستحمام.

وعبّر جمهور الفنانة، عن إعجابهم بجمالها، ووصفتها إحدى المتابعات بـ”جورجينا العرب“، في إشارة إلى جورجينا رودريغز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث سبق واتهمها الجمهور بأنّها تقلّد إطلالتها.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

بينما كتب آخرون تعليقات تتغزّل بجمال ياسمين صبري، عبّر البعض عن تشوّقهم لجديد الممثلة على الصعيد الفنيّ.

عودة ياسمين صبري إلى أحمد أبوهشيمة

في سياقٍ آخر، انتشرت خلال الأيام الأخيرة، أنباء عن عودة الفنانة المصرية ياسمين صـبري، إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

جاء ذلك بعدما ربط الجمهور بين أحدث ظهور لياسمين صبـري عبر حسابها على “انستجرام”، وآخِر ظهور لأبو هشيمة عبر حسابه على “فيسبوك”.

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فقد ظهر أن الثنائي اللذين انفصلا قبل أشهر، يجلسان في نفس المكان، حيث أن لون الطاولة والمقاعد، وأشجار الزينة هي نفسها.

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كما يظهر أمام ياسمين صـبري سكينتانِ، ويظهر أمام أبو هشيمة شوكتان.

هاتان الصورتان جعلتا الجمهور يتقين بأن ياسمين قد عادت إلى أبو هشيمة.

وقبل أسابيع، تداول البعض معلومات عن عودة الثنائي. لكنّ أحد المقربين من ياسمين صـبري، نفى الأنباء عن عودتها إلى “أبوهشيمة”.

كما أكد أنه ليس هناك أي تواصل بين ياسمين صبري وأبو هشيمة منذ انفصالهما.

ونفى المصدر التقاء ياسمين صـبري بـ”أبو هشيمة” خلال حفل أحياه الفنان “عمرو دياب”، في إحدى القرى السياحية الشهيرة بمصر بحسب “ارم”.

في حين أبدى تعجُّبه من الشائعات التي أشارت إلى لقاء ياسمين بطليقها، رغم أنه لا توجد صورة تجمع بينهما. خاصة أن الحفل كان مليئاً بالصحفيين، ولو التقيا لكانت صورهما ملأت الصحف والمجلات، بحسب تعبيره.

وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخراً عن أحمد أبو هشيمة في هدوء تام بعد زواج دام (عامين).