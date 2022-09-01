صور حصرية لقصف طيران الإمارات قوات الجيش والأمن في شبوة (شاهد)

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وطن– تداول نشطاء ما قالوا إنّها صور تنشر لأول مرة لقصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش والأمن في مدينة شبوة اليمنية، بتوجيهات وموافقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني “رشاد العليمي“.

وبلغ عدد حالات القصف المشار إليه 66 مرة، خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة في أغسطس 2022.

66 قصفاً خلال أقل من 24 ساعة

وكشف النشطاء في فيديو حوى هذه الصور، عددَ مرات القصف وأسماء المواقع التي تمّ قصفها، ومنها منطقة “نوخان” مرتين، ومجمع “بن لشداف” مرة، و”معسكر الشهداء” 8 مرات.

صورتنشر لأول مرة لقصف طيران دولة العدو الاماراتي على قوات الجيش والامن في شبوة بتوجيهات وتحت شرعية المدعو رشاد العليمي وبلغ عدد مرات القصف 66 مرة خلال 24 ساعة pic.twitter.com/TXJA9KSsNC — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 31, 2022

كما تمّ قصف “مدرسة الأوائل” 10 مرات بحسب الصور، ومنطقة “الكدس” مرتين، و”المحور” ثلاث مرات.

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و”نقطة الكهرباء” قصفت 3 مرات أيضاً، وتمّ قصف مبنى النجدة 6 مرات، و”تبة الإذاعة” مرتين، و”تبة هقاش” مرتين أيضاً.

بالإضافة لقصف موقع الإرسال مرتين، ومعسكر “اللواء 21” 6 مرات، ومعسكر “حنيشان” 3 مرات، ومنطقة الدائري الجديد 9 مرات، ونعضة 3 مرات، والمعشار 2، ومستشفى الهيئة مرتين.

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وبلغت حصيلة القصف الإماراتي بحسب المصدر 66 قصفاً، خلال أقل من 24 ساعة.

انتهاكات مليشيات المجلس الانتقالي

وعلى صعيد متصل قال “المرصد اليمني الأمريكي لحماية حقوق الإنسان” ومقرّه في واشنطن، في 11 آب أغسطس الماضي، إنه وثّق ارتكاب مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من أبوظبي، 355 انتهاكاً بينها 75 حالة قتل بحق المدنيين، في محافظة شبوة خلال الأيام الثلاثة التي سبقت التقرير.

289 حالة قتل لمدنيين وعسكريين

وسجلت الفرق الميدانية للمرصد 289 حالة قتل، شملت مدنيين وعسكريين، منها 48 حالة قتلٍ طالت المدنيين بينهم 6 نساء، و8 أطفال و33 مدنياً.

ومنها 16 حالة نتيجةَ طلق ناري، و10 حالات نتيجة رواجع المقذوفات، 12 حالة تصفية للمعتقلين في سجون سرية تابعة للإمارات، و6 حالات نتيجة أعمال القنص، 4 حالات نتيجة للقصف العشوائي على المنازل السكنية.

الأحداث في شبوة

ودعا المرصد مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى إصدار مشروع قرار دولي يصنف مليشيات المجلس الانتقالي “حركة إرهابية”، مهددة للسلم والأمن المحلي والدولي والتصدي للانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين.

وحمّل في بيانه “دولة الإمارات المسؤولية الكاملة إزاء الأحداث في شبوة”، وقال إنه “يحتفظ بالحق في مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية، وكذلك محكمة الجنايات الدولية، وتقديم ملفات جرائم الإمارات في اليمن”.

مجزرة منطقة العلم

وبحسب موقع “الجزيرة ” شهدت مدن يمنية، الجمعة الماضية، فعاليات متعددة لإحياء الذكرى الأولى لما باتت تُعرَف باسم “مجزرة منطقة العلم”، فقد خرجت مظاهرة في مدينة تعز غربي البلاد، ندّد المشاركون فيها بدور الإمارات، وطالبوا بإنهاء مشاركتها في التحالف الذي تقودُه السعودية.

وارتكب الطيران الحربي الإماراتي في 29 أغسطس 2021 مجزرةً في منطقة العلم، أدت إلى سقوط 300 عسكري ومدني يمني بين شهيد وجريح، في نقطة العلم شرقي مدينة عدن.

كما نظمت مظاهرة مماثلة في جزيرة سقطرى الخاضعة لسيطرة المجلس الجنوبي، وأحيت قيادة اللواء 115 مشاة التابع للجيش، ذكرى مجزرة العلم، مطالبة بضرورة متابعة ملف القتلى والجرحى ورعاية أسرهم.