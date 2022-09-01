سعر قميص منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 (شاهد)

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وطن- كشفت شركة “بوما” عن التصميم الرسمي للقميص الثاني لمنتخب المغرب الوطني، الذي سيخوض به منافسات مونديال “قطر 2022“.

الطقم الرسمي لأسود الأطلس

وحسب الصور التي نشرتها الشركة على حسابها في موقع التوصل الاجتماعي “تويتر“، فإن القميص الثاني سيكون باللون الأبيض، مع أكمام تحمل اللونين الأخضر والأحمر.

It’s in the details 🇲🇦 The 2022 @EnMaroc Away kit, out now. pic.twitter.com/FozZhwFTCQ — PUMA Football (@pumafootball) August 29, 2022

ويشار إلى أن مجلة “أونز مونديال” الفرنسية كانت قد كشفت، الاثنين 30 مايو، عن القميص الرسمي الأساسي الذي سيخوض به المنتخب المغربي منافسات مونديال كأس العالم قطر 2022.

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وجاء القميص الجديد لمنتخب “أسود الأطلس” باللون الأحمر الذي يميز الطقم الأساسي لقميص المنتخب، مع وجود بعض المساحات الخضراء في العنق والأكمام وأعلى الصدر، إلى جانب اللون الأبيض الذي ظهر به اسم وشعار شركة “بوما”.

ويتميز القميص الجديد بوجود مستطيلين باللون الأخضر في الجهة المخصصة لشعار المنتخب المغربي والجهة التي تقابله.

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وعن الأسعار، فقد حددت شركة بوما، سعر الطقم الرسمي للمنتخب المغربي، بـ 998 درهم ( حوالي 94 دولار).

منتخب المغرب في مونديال قطر 2022

وبحسب متابعين، فإن هذا القميص الذي سيرتديه أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، يشبه القميص الذي ارتداه لاعبو “أسود الأطلس” في مونديال فرنسا 1998.

قميص منتخب المغرب مستوحى من قميص مونديال 1998 بفرنسا 🇲🇦📸🏆الخاص ببطولة كأس العالم 2022 pic.twitter.com/xJlB0Z513U — أسود الأطلس – Les lions de l'Atlas (@LesLatlass) June 4, 2022

يذكر أن المنتخب المغربي سيخوض منافسات كأس العالم قطر 2022 من المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

أما في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، فسيلعب “أسود الأطلس” في المجموعة الـ11 التي تضم أيضا منتخبات جنوب أفريقيا وليبيريا وزيمبابوي