سعر قميص منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 (شاهد)

وطن- كشفت شركة “بوما” عن التصميم الرسمي للقميص الثاني لمنتخب المغرب الوطني، الذي سيخوض به منافسات مونديال “قطر 2022“.

وحسب الصور التي نشرتها الشركة على حسابها في موقع التوصل الاجتماعي “تويتر“، فإن القميص الثاني سيكون باللون الأبيض، مع أكمام تحمل اللونين الأخضر والأحمر.

