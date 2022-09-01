حيرت العلماء..تعرف على سمكة القرش التي تسير ساعتين على اليابسة (صور)

وطن– يمكن أن تساعد أسماك قرش الكتاف العلماء في فهم كيفية استجابة الحيوانات للظروف القاسية، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ.

تسير ساعتين على اليابسة

نشرت مجلة “smithsonianmag” دراسة حديثة أجرتها جامعة “فلوريدا أتلانتيك” مفادها أن أسماك قرش الكتاف، “epaulette shark”، قادرة على الخروج من الماء والسير على اليابسة لمدة تصل ساعتين.

وهذه الأسماك تشكل خطرًا ضئيلًا على البشر. ولكنها لا تزال تعتبر “أقوى سمكة قرش على الحاجز المرجاني العظيم” حسب جودي رومر، عالمة الأحياء البحرية في جامعة جيمس كوك في أستراليا ومؤلفة مشاركة في البحث.



وفي البحث الذي نُشر في مجلة علم الأحياء التكاملي والمقارن في يوليو، درس العلماء آليات حول كيفية تحرك أسماك القرش هذه. وأكدوا أن مشيها على الأرض يساعدها في البقاء على قيد الحياة و التكيف مع أي تغييرات قد يفرضها المناخ.

يبلغ طول أسماك القرش الكتفية حوالي 3 أقدام مع زعانف على شكل مجداف تستخدمها للمشي. سواء عبر قاع المحيط أو على اليابسة. وتعيش في المياه الضحلة وسط الشعاب المرجانية في غرب المحيط الهادئ حول غينيا الجديدة وشمال أستراليا.

يمكن أن تنجو أسماك القرش القوية من نقص الأكسجين لمدة تصل إلى ساعتين تقريبًا. مما يساعدها على البقاء على قيد الحياة في بيئتها الصعبة.

في الدراسة، افترض العلماء أن التغييرات في أشكال أجسام أسماك القرش أثناء نموها ستؤثر على كيفية تحركها.



وتستمد أسماك القرش الكتفية حديثي الولادة العناصر الغذائية من كيس الصفار الداخلي حتى يبلغ عمرها شهرًا تقريبًا. مما يتسبب في انتفاخ بطونها.

ومن ناحية أخرى، تبحث بنشاط عن الديدان والقشريات والأسماك الصغيرة للبقاء على قيد الحياة.



التغير المناخي

وفقا للعلماء، يمكن أن تحدد المزيد من الأبحاث والدراسات المستقبلية تأثير تغير المناخ على سلوك مشي أسماك القرش هذه.

