الخميس, سبتمبر 1, 2022
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الهدهد

حقيقة اختطاف الكويتية “آمنة الشمري” في طرابزون بتركيا

باسل النجار
كتب باسل النجار
اختطاف الكويتية آمنة الشمري watanserb.com
اختطاف الكويتية آمنة الشمري
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وطن– اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة جدل واسعة عقب تداول أنباء عن اختطاف فتاة كويتية تدعى “آمنة الشمري”، في مدينة طرابزون التركية التي تقع في شمال شرق البلاد.

حقيقة اختطاف فتاة كويتية في تركيا

الضجة الكبيرة التي شهدتها المواقع تبعها رد رسمي من السلطات الكويتية مساء اليوم، نفت فيه صحة هذه الأنباء مؤكدة أن الفتاة لم تتعرض لأي عملية خطف وأنها موجودة مع زويها في منزلهم بالمدينة التركية.

وفي هذا السياق ذكر موقع “القبس” المحلي، أن الفتاة الكويتية آمنة سعد الشمري، الموجودة مع أسرتها في مدينة طرابزون التركية بخير ولم يحدث لها أي سوء.

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ويأتي هذا بعدما أكدت مصادر دبلوماسية للصحيفة ان الفتاة موجودة لدى ذويها وليست مخطوفة أو مفقودة.

تحرك فوري من خارجية الكويت

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وتحركت وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بسفارة الكويت في إسطنبول ـ بحسب ذات المصادر ـ منذ ورود معلومات بوجود حالة فقد أو اختطاف للفتاة حيث تواصلت مع ذويها فوراً وأكدوا أن الفتاة موجودة.

وقالت المصادر التي نقلت عنها “القبس” إن الخارجية الكويتية ممثلة بالسفارات في الخارج، تتفاعل فوراً مع اي معلومات تخص المواطنين بتوصيات وتوجيهات مباشرة من وزير الخارجية أحمد الناصر.

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وكان نشطاء كويتيون تداولوا صورا لـ”آمنة الشمري”، صباح اليوم مدعين أنها تعرضت لعملية خطف في تركيا داعين السلطات الكويتية للتحرك بشأنها.

ولاقت هذه المنشورات تفاعلا كبيرا من قبل الكويتيين مع حالة “الشمري”، وعبروا عن تضامنهم مع أهلها، إلا أن المصادر الدبلوماسية نفت صحة هذه الواقعة وأكدت أن الفتاة بخير وبرفقة أهلها في طرابزون ولم تتعرض لأي عملية خطف كما زعمت هذه المنشورات.

وننتظر الآن توضيخ من آمنة الشمري وأسرتها، بشأن هذه البلبلة التي حدثت والسبب وراء مثل هذه الأخبار عنها، وإذا ما كان هناك شيء خفي في الأمر لم يعلن أم لا؟

المصدرالقبس ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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