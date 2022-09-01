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بوتين لن يشارك في مراسم دفن “غورباتشوف” لهذا السبب

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
بوتين وجنازة غورباتشوف watanserb.com
بوتين وجنازة غورباتشوف

وطن- قال المتحدث باسم الكرملين،الخميس، إن الرئيس “فلاديمير بوتين” لن يحضر جنازة ميخائيل جورباتشوف.

وتوفي “جورباتشوف“، وهو آخر زعيم لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية يوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا بعد سنوات من الاعتكاف والغياب عن المشهد السياسي والإعلامي.

جدول الرئيس بوتين لن يسمح له بالتواجد

وبحسب الكرملين، فإن “جدول الرئيس بوتين لن يسمح له بالتواجد هناك”.

وقال المتحدث باسم الكرملين بحسب ما نشر موقع “bienpublic” الفرنسي وترجمت “وطن” مقتطفات منه: “نعلم أن المراسم الرئيسية ستقام في الثالث من سبتمبر أيلول فضلا عن الجنازة لكن جدول الرئيس في الثالث من سبتمبر مزدحم للغاية.”

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بوتين ركع أمام التابوت

وبحسب المصدر ذاته ذهب بوتين إلى المستشفى الإكلينيكي المركزي (TSKB) حيث يوجد حاليًا التابوت المفتوح الذي يحمل جسد غورباتشوف. لم يقم فقط بوضع تلك الزهور، ولكنه أيضًا وقف دقيقة صمت ولمس التابوت وركع أمامه قبل أن يمضي قدمًا.

وأعلن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم السلطة التنفيذية الروسية، أنه ستكون هناك “عناصر من جنازة رسمية” خلال دفن ميخائيل جورباتشوف وستساعد الدولة في تنظيم حفل الوداع.

وليس من الواضح حقًا كيف سيختلف ذلك عن الجنازات الحكومية الكاملة، ولكن بالتأكيد يبدو أن هناك اختلافات.

في مقبرة نوفوديفيتشي

ووفق موقع “سي إن إن عربية” سيدفن غورباتشوف، بعد في مقبرة “نوفوديفيتشي” في موسكو، وهي ثاني أهم مقبرة في روسيا، حيث دفن نيكيتا خروتشوف، رئيس الاتحاد السوفيتي الأسبق هناك أيضًا، إضافة إلى زوجة غورباتشوف، رايسا، والتي كانت محببة جدًا، حتى فارقت الحياة عام 1999.

من هو ميخائيل غورباتشوف؟

وميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف بالروسية “Михаи́л Серге́евич Горбачёв” ولد يوم 2 مارس 1931، وشغل منصب رئيس الدولة في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1990 و1991 ورئيس الحزب الشيوعي السوفيتي بين عامي 1985 و1991.

ويحمل الكثيرون “جورباتشوف” المسؤولية عن تفكك قوى عظمى وسنوات الأزمة التي تلت ذلك، والتعجيل بسقوط الإتحاد السوفياتي عام 1991 وتفككه نهاية الحرب الباردة، وذلك رغم محاولته إجراء إصلاحات ديموقراطية واقتصادية.

المصدرسي إن إن عربية، bienpublic ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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