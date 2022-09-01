بوتين لن يشارك في مراسم دفن “غورباتشوف” لهذا السبب

وطن- قال المتحدث باسم الكرملين،الخميس، إن الرئيس “فلاديمير بوتين” لن يحضر جنازة ميخائيل جورباتشوف.

وتوفي “جورباتشوف“، وهو آخر زعيم لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية يوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا بعد سنوات من الاعتكاف والغياب عن المشهد السياسي والإعلامي.

جدول الرئيس بوتين لن يسمح له بالتواجد

وبحسب الكرملين، فإن “جدول الرئيس بوتين لن يسمح له بالتواجد هناك”.

وقال المتحدث باسم الكرملين بحسب ما نشر موقع “bienpublic” الفرنسي وترجمت “وطن” مقتطفات منه: “نعلم أن المراسم الرئيسية ستقام في الثالث من سبتمبر أيلول فضلا عن الجنازة لكن جدول الرئيس في الثالث من سبتمبر مزدحم للغاية.”

بوتين ركع أمام التابوت

وبحسب المصدر ذاته ذهب بوتين إلى المستشفى الإكلينيكي المركزي (TSKB) حيث يوجد حاليًا التابوت المفتوح الذي يحمل جسد غورباتشوف. لم يقم فقط بوضع تلك الزهور، ولكنه أيضًا وقف دقيقة صمت ولمس التابوت وركع أمامه قبل أن يمضي قدمًا.

وأعلن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم السلطة التنفيذية الروسية، أنه ستكون هناك “عناصر من جنازة رسمية” خلال دفن ميخائيل جورباتشوف وستساعد الدولة في تنظيم حفل الوداع.

وليس من الواضح حقًا كيف سيختلف ذلك عن الجنازات الحكومية الكاملة، ولكن بالتأكيد يبدو أن هناك اختلافات.

في مقبرة نوفوديفيتشي

ووفق موقع “سي إن إن عربية” سيدفن غورباتشوف، بعد في مقبرة “نوفوديفيتشي” في موسكو، وهي ثاني أهم مقبرة في روسيا، حيث دفن نيكيتا خروتشوف، رئيس الاتحاد السوفيتي الأسبق هناك أيضًا، إضافة إلى زوجة غورباتشوف، رايسا، والتي كانت محببة جدًا، حتى فارقت الحياة عام 1999.

من هو ميخائيل غورباتشوف؟

وميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف بالروسية “Михаи́л Серге́евич Горбачёв” ولد يوم 2 مارس 1931، وشغل منصب رئيس الدولة في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1990 و1991 ورئيس الحزب الشيوعي السوفيتي بين عامي 1985 و1991.

ويحمل الكثيرون “جورباتشوف” المسؤولية عن تفكك قوى عظمى وسنوات الأزمة التي تلت ذلك، والتعجيل بسقوط الإتحاد السوفياتي عام 1991 وتفككه نهاية الحرب الباردة، وذلك رغم محاولته إجراء إصلاحات ديموقراطية واقتصادية.