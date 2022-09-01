السودان.. هبوط جديد بسعر الدولار في السوق السوداء

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وطن- شهد سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء، الخميس، هبوطا جديدا بعد انخفاض كبير بأسعاره أمس داخل السوق الموازية.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وتشهد العملة السودانية حالة من الانهيار الواضح، بسبب ارتباك المشهد السياسي في البلاد، والدخول في أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة.

وبعدما تخطّى سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان حاجز الـ580 جنيها خلال الأيام الماضية، انخفض بشكل كبير أمي وها هو يواصل الهبوط اليوم، الخميس.

ووصل أحدث سعر للدولار بهذه السوق، اليوم الخميس 1 سبتمبر، وفق ما أفاد به متعاملون بها لـ(وطن)، إلى 574 جنيهاً.

وننصح متابعينا في السودان بالتأكّد من سعر الصرف عبر أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عمليات مالية.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

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أما متوسّط سعر شراء الدولار داخل بنوك السودان ـ بحسب نشرات بنكي الخرطوم وأم درمان ـ فقد جاء عند 573 جنيهاً، فيما جاء سعر البيع عند 577.29 جنيهاً.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 576 جنيهاً.

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فيما جاء متوسط سعر اليورو في بنوك السودان عند 573.85 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقّق اليوم، سعر 662.40 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان، عند 653.22 جنيهاً.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 153.60 جنيهاً.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 150.88 جنيهاً كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 157.80 جنيهاً.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 156.43 جنيهاً للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 157.90 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 152.46 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجّل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان، 1525 جنيهاً.

فيما بلغ متوسط سعره داخل بنوك السودان 1519.59 جنيهاً.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، لحظةً بلحظة نقلاً عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسودانيين خارج بلادهم.