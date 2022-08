صحيفة إسبانية تكشف سعر فستان وحذاء الملكة رانيا المصنوع من جلد الغزال ارتدتهما في عيد ميلادها! (شاهد)

وطن– تحافظ ملكة الأردن، رانيا العبدالله على تألّقها وأناقتها دائماً. على الرغم من فقدانها والدَها في مايو الماضي، عن عمر يناهز 88 عاماً.

ولكن، منذ تلك اللحظة الحزينة في حياة الملكة رانيا، بدت اللحظات السارّة تنهال عليها، من خطبة ابنتها إيمان في يوليو، إلى ارتباط نجلها الحسين بالآنسة رجوة خالد آل سيف في أغسطس الجاري.

وفي يوم ميلادها الـ52، الذي يصادف اليوم الأربعاء، بدت الملكة رانيا في غاية السعادة، وهي تلتقي مع مجموعة شباب 24 في محافظة مادبا.

ونشرت ملكة الأردن صور زيارتها للمؤسسة، عبر حسابها على “انستقرام”، معبّرةً عن سعادتها بالتعرّف على أعضائهم.

وعلّقت: “لقاء ممتع اليوم مع مجموعة شباب٤٢، طاقتهم وعفويتهم ومثابرتهم بترفع الراس”.

وظهرت الملكة رانيا بفستان كحلي طويل من علامة Sachin & Babi، مع تدرجات باللونين الأبيض والوردي أسفل الفستان.

التصميم الذي أبهرت به الملكة رانيا متابعيها، كان بأكمام طويلة، ويحتوي الجزء العلوي من الفستان على ياقة قميص وأربطة تزين منطقة الصدر، وأزرار في المقدمة حتى التنورة، وحزام أزرق كحلي مدمج في نفس قماش الثوب.

أما سعر الفستان، فهو 500 يورو (498 دولار أمريكي) بحسب ما ذكرت صحيفة (إل كونفيدنسال) الإسبانية.

وتنتهي تنورة الفستان بتعرّق متوهّج، وشريط أبيض وخيط وردي كبير يتناسب تمامًا مع الحقيبة.

والحقيبة جديدة أيضاً من بوتيغا فينيتا باللون الوردي.

وارتدت الملكة حذاءً مميزاً بتصميم من جلد الغزال الأزرق الداكن من Jennifer Chamandi.

وكان الشيء الأكثر إثارة للفضول حول هذا الحذاء ذي ​​الكعب العالي، هو أن السوار الذي يمتد على طول الكاحل لربطه يأتي مباشرة من الكعب الرفيع.

هذا وقد هنّأ ولي العهد الاردني الامير حسين بن عبدالله الثاني، والدته الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها بنشر صورة مميزة لها في المطبخ أثناء طهي الطعام.

‎ حسين كتب معلّقاً على الصورة: “دوما الأم الحنونة رغم انشغالاتك… أمي الغالية، كل عام وأنتِ بخير وأسأل الله أن يحفظكِ ويرعاكِ”.

كما هنّأ الديوان الملكي الهاشمي ملكة الأردن بمناسبة عيد ميلادها، بصورة لها مع زوجها الملك عبدالله الثاني. معلّقاً عليها: “يهنئ الديوان الملكي الهاشمي صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلادها، وكل عام وجلالتها بخير وصحة وسعادة”.

يهنئ الديوان الملكي الهاشمي صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلادها، وكل عام وجلالتها بخير وصحة وسعادة

The Royal Hashemite Court extends its warmest wishes to Her Majesty Queen Rania Al Abdullah on the occasion of her birthday pic.twitter.com/Vl2WOIsrYZ

— RHC (@RHCJO) August 31, 2022