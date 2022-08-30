نرمين الفقي تلجأ لهذه الحيلة منعاً للحسد بعد استعراض أنوثتها بفستان قصير على الساحل! (شاهد)

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وطن– فاجأت الفنانة المصرية نرمين الفقي، متابعيها بجلسة تصوير جديدة مفعمة بالرقة والأنوثة والحياة من الساحل الشمالي. حيث تقضي إجازتها هناك.

سعر فستان نرمين الفقي

وظهرت نرمين الفقي في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستقرام”، بفستان صيفي قصير بلا أكمام. متعدد الألوان، يغلب عليه الأخضر.

وهو من علامة Desigual وسعره 73.55 دولار أي ما يعادل 1411 جنيها فقط.

وتركت الفقي شعرها منسدلاً على أكتافها، واستكملت إطلالتها بسلسلة ناعمة تحمل رمز العين لإبعاد الحسد عنها.

وعلقت الفنانة المصرية على الصورة قائلة: “صباح الخير والسعادة على الجميع يوم جديد.”

وعبر المتابعون عن دهشتهم بجمال نرمين الفقي على الرغم من بلوغها سن الـ48 عاماً، مستعجبين أيضاً عدم عثورها على شريك حياة بعد.

شروط نرمين فقي للزواج!

وتحدثت نرمين فقي في وقت سابق عن الارتباط في حياتها وقالت: “أنا أفعل كل شيء وحدي فعلياً، وشعرت بأهمية الارتباط وأنه يجب أن يكون معي أحد يحمل عني، حين توفيت والدتي”.

وأضافت نرمين خلال استضافتها ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة Cbc”:: “شعرت أنه يجب أن يكون هناك ونس في الحياة. وأنه حين أتعب يجب أن يكون أحد بجانبي، ورجل أتسند عليه، على ألا يتزوجني لأني نرمين الفقي. لأنه لا شكل ولا جسد دائم، ولكن الروح والطبيعة هي الباقية”.

وكشفت نرمين مواصفات الرجل الذي تريد الارتباط به قائلة: “أنا تربيت بثقافة معينة، ولن أتخلى عنها. وأكيد لن أكذب وأقول سأوافق على شخص مستواه قليل، ولكن أن يكون مناسباً، وليس ضرورياً أن يكون ملياردير، لأنني لن أوافق عليه لو قلبي وعقلي رفضوه”.

أول عريس

وحول أول وآخر عريس رفضتهما قالت نرمين : “أول عريس كان ابن الجيران ووالدتي رفضته لأنني كنت صغيرة. لكنه كان من عائلة محترمة في الإسكندرية، أما آخر عريس رفضته وأرسلت له ردي في رسالة وقلت له آسفة لن أستطيع الارتباط بك، ورد وقال لي شكراً على ذوقك وأخلاقك”.

وأكدت نرمين فقي أن عدداً كبيراً من الرجال تقدموا لها ، لكنها لم تجد كيميا بينها وبينهم. مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها. وقالت: “مريت بناس في حياتي كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل”.

وشددت نرمين الفقي على أنها لم تقلق أبدا من تأخرها في الزواج حتى الآن. مشيرة إلى أن والدتها كانت تتمنى رؤية أولادها لكنها في ذات الوقت كانت حريصة على فكرة الانتقاء.

وحول اهتمامها بالنقود قالت: “لو كنت حاطة الفلوس في دماغي كنت زماني إتجوزت مليارديرات”