الثلاثاء, أغسطس 30, 2022
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حياتنا

منظر صادم لـ “فيفي عبده” وهي تعزّي في جورج الراسي.. عرفها الجمهور من صوتها فقط! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
منظر صادم لـ
فيفي عبده
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وطن– نعت الراقصة المصرية فيفي عبده، الفنان اللبناني جورج الراسي، والذي توفي برفقة منسّقة أعماله زينة المرعبي، بحادث سير مروّع في طريق عودته من سوريا.

وجه شاحب ومنتفخ

وظهرت فيفي عبده بفيديو عبر حسابها الرسمي على “انستقرام”، بشكل صدَم متابعيها. حيث لم تضع مساحيق تجميل، وغطّت شعرها بغطاء رأس أسود.

وظهرت الراقصة المصرية بوجه شاحب ومنتفخ، عكس ما اعتاد عليه الجمهور.

 

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وقالت فيفي بالفيديو: “مساء الخير، الحقيقة الواحد حزين من امبارح بالليل عشان خاطر المطرب الشاب اللي ربنا افتكره و معاه مديرة أعماله. الله يرحمه”.

وتابعت: “حقيقي صدمة بالنسبة لنا وزعلانة جدا عشانه، بالذات أنه بيحب ابنه. ويا رب قد حبكم ليه يديكم صبر إن شاء الله، والبقاء لله للبنانيين وفنانين لبنان”.

بلا حواجب!

وجاء في تعليقات المتابعين على فيديو فيفي عبده: “اقسم بالله ماعرفتك لغاية ماقريت الاسم”.

وقال متابع آخر: “هي فين الفنانه فيفي عبده يا استاذة”.

وتساءل ناشط بسخرية: “مين دي اكيد الاكونت مسروق”.

ونوّهت أخرى إلى عدم وجود حاجبين لفيفي عبده وكتبت: “الحواجب فين؟”.

وعقّب متابع: “ممكن تعملي حواجبك بس مش قصة بس متطلعيش كده يعني”.

وقارنت ناشطة بين شكل فيفي عبده حين ترقص، وشكلها بالفيديو: “مش معقول هذه الذي تطلع على البحر ترقص المكياج. مصيبه مصيبة”.

وسخر آخر: “في الفيديو راحت فيفي و بقا عبدو”.

فيفي عبده بإسدال الصلاة

وكان جمهور الراقصة فيفي قد اعتقدوا أنّها أعلنت توبتَها، بعدما استبدلت البكيني بإسدال الصلاة، أثناء تواجدها على البحر في الساحل الشمالي.

وظهرت فيفي بفيديو حينها، وهي ترتدي إسدال صلاة مشجَّر مع نظارات شمسية.

وعقَّبت الراقصة المصرية مُبرِّرة الأمر: “أنا قررت أنزل البحر هنا بدري. وقولت لهم عايزة جلابية ألبسها عشان أعمل الفيديو ده. لأني لو ظهرت بالمايوه مش هخلص من كلام الناس على السوشيال ميديا”.

 

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كما كتبت فيفي تعليقاً على الفيديو: “ده أول وآخر يوم أنزل فيه البحر.  ومعلش اعتبروني عيّلة وغلطت بس كان لازم أخد السبع موجات.. يلا صيف سعيد عليكم إن شاء الله”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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