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فيديو سعوديات بملابس فاضحة في مقر هيئة الأمر بالمعروف يثير جدلا

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
سعوديات في مقر هيئة الأمر بالمعروف watanserb.com
سعوديات في مقر هيئة الأمر بالمعروف
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وطن– أظهر مقطع فيديو متداول لسيدات سعوديات يسخرن من هيئة الأمر بالمعروف، مدى الانحلال الأخلاقي والاستهتار بالدين الذي بات واضحا في المملكة العربية السعودية، بظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان.

سعوديات يسخرن من هيئة الأمر بالمعروف

وبدا في المقطع الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ورصدته (وطن)، امرأتان بين خرائب بيوت، وتوجهت إحداهما إلى الأخرى قائلة وهي تشير إلى جانب من الخرائب: “مقر الهيئة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 1374.”

ورددت عبارات “بذيئة” وهي تشير إلى جسدها وسط ضحكات رفيقتها ثم تدخلان إلى المكان وهما تطلقان ضحكات ماجنة.

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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وبعد وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، منتصف 2017، توقفت أغلب نشاطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، التي كانت تمنع ما تسميه “التبرج في الطرقات”، وتحظر الموسيقى والغناء والاختلاط في المطاعم والمقاهي والمولات -وبطبيعة الحال الرقص- في شوارع المملكة ومرافقها العامة.

انفتاح منفلت

وتباينت آراء السعوديين حول مقطع الفديو الذي يأتي في ظل الانفتاح الذي يتبعه ابن سلمان على كل الصعد، وعلق “محمد السقطري”: “أصلاً ما ينـلام الشعـب كان جـاهـز شوف هذه اللي تتكلم وتضحك هل هي من الزمن الجديد وإلا من الماضي التليد وتريد أن تعيش حياتها بأي طريقة.”

وعقبت صاحبة حساب “كنغ”:”التربية والأخلاق في البيت إذا كانت صحيحة لن يحدث مثل ذلك الانفتاح المنفلت”.

وقال “الرادع المغربي : “فرحانين لان مقر هيئة الأمر بالمعروف أصبح خراباً فرحانين لانهم اصبحوا قادرين على عصيان الله والتعري بكل حرية لافساد شباب بلاد الحرمين الشريفين”

وفي السياق ذاته علق حساب “رحال مرتحل”:”رحم الله زمن الرجال رجال أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر.”

واستدرك: “فرحانة أنها تستطيع أن تخرج بكامل صور المنكر وتضحك ضحكة رقيعة لتبرهن لنا أنها لم تعرف الحياء يوما.”

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مضيفا: “صرنا في زمن يخرج أهل المنكر ليسخروا من اختفاء الأمر بالمعروف”.

وقال “طلعت عطية”: “مقطع مؤلم للنفس والله السخرية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وهذا ما أهلك الأمم السابقة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه”.

وعبر “أحمد نور” عن اعتقاده بأن أرض الجزيرة عادت إلي سابق عهدها الخمر والنساء وعبادة الأوثان وقال “فأبشروا بعذاب من الله قريب اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير وعافي من تاب منهم وأتقي ورفض تلك الأفعال الشنيعة”.

وكانت قوانين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنص على أن مهمتها تطبيق الشريعة الإسلامية في الأسواق العامة والطرقات والحدائق وغير ذلك من الأماكن العامة.

وكذلك الحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية والتي منها منع الممارسات التي تظهر عدم الاحترام للدين الإسلامي؛ ومنع أعمال السحر والشعوذة، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل.

ولكن هذه الهيئة يعتبر أنه تم إلغائها وباتت موجودة بشكل صوري، منذ صعود محمد بن سلمان لسدة الحكم، والذي فتح الباب أمام نشر الحفلات والرقص والغناء في المملكة عبر “هيئة الترفيه” التي أوكلها لمستشاره المقرب تركي آل الشيخ.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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