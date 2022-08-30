فيديو سعوديات بملابس فاضحة في مقر هيئة الأمر بالمعروف يثير جدلا

- Advertisement -

وطن– أظهر مقطع فيديو متداول لسيدات سعوديات يسخرن من هيئة الأمر بالمعروف، مدى الانحلال الأخلاقي والاستهتار بالدين الذي بات واضحا في المملكة العربية السعودية، بظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان.

سعوديات يسخرن من هيئة الأمر بالمعروف

وبدا في المقطع الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ورصدته (وطن)، امرأتان بين خرائب بيوت، وتوجهت إحداهما إلى الأخرى قائلة وهي تشير إلى جانب من الخرائب: “مقر الهيئة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 1374.”

لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم، حتى مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهملوه وصار مدمر وصارت بنات هيئة الترفيه تتمسخر فيه هذي #السعودية الجديدة!! #العودة_للدراسة #المنطقة_الخضراء pic.twitter.com/mIneeDFBA4 — محمد الحريصي (@Mohamadalhrisie) August 30, 2022

ورددت عبارات “بذيئة” وهي تشير إلى جسدها وسط ضحكات رفيقتها ثم تدخلان إلى المكان وهما تطلقان ضحكات ماجنة.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وبعد وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، منتصف 2017، توقفت أغلب نشاطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، التي كانت تمنع ما تسميه “التبرج في الطرقات”، وتحظر الموسيقى والغناء والاختلاط في المطاعم والمقاهي والمولات -وبطبيعة الحال الرقص- في شوارع المملكة ومرافقها العامة.

انفتاح منفلت

وتباينت آراء السعوديين حول مقطع الفديو الذي يأتي في ظل الانفتاح الذي يتبعه ابن سلمان على كل الصعد، وعلق “محمد السقطري”: “أصلاً ما ينـلام الشعـب كان جـاهـز شوف هذه اللي تتكلم وتضحك هل هي من الزمن الجديد وإلا من الماضي التليد وتريد أن تعيش حياتها بأي طريقة.”

أصلاً ما ينـلام الشعـب كان جـاهـز شوف هذه اللي تتكلم وتضحك هل هي من الزمن الجديد وإلا من الماضي التليد وتريد ان تعيش حياتها بأي طريقه — محمد السقطري (@suqatrimohamed2) August 30, 2022

وعقبت صاحبة حساب “كنغ”:”التربية والأخلاق في البيت إذا كانت صحيحة لن يحدث مثل ذلك الانفتاح المنفلت”.

التربية والاخلاق فى البيت اذا كانت صحيحة لن يحدث مثل ذلك الانفتاح المنفلت — king (@king56726835) August 30, 2022

وقال “الرادع المغربي : “فرحانين لان مقر هيئة الأمر بالمعروف أصبح خراباً فرحانين لانهم اصبحوا قادرين على عصيان الله والتعري بكل حرية لافساد شباب بلاد الحرمين الشريفين”

فرحانين لان مقر هيئة الأمر بالمعروف اصبح خراب

فرحانين لانهم اصبحوا قادرين على عصيان الله والتعري بكل حرية لافساد شباب بلاد الحرمين الشريفين ! في #السعودية علماء وامراء لن يسكتوا عن الصهيونى بن سلمان pic.twitter.com/4spotOXqBk — الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) August 30, 2022

وفي السياق ذاته علق حساب “رحال مرتحل”:”رحم الله زمن الرجال رجال أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر.”

واستدرك: “فرحانة أنها تستطيع أن تخرج بكامل صور المنكر وتضحك ضحكة رقيعة لتبرهن لنا أنها لم تعرف الحياء يوما.”

مضيفا: “صرنا في زمن يخرج أهل المنكر ليسخروا من اختفاء الأمر بالمعروف”.

رحم الله زمن الرجال رجال أمرت بالمعروف و نهت عن المنكر. فرحانه أنها تستطيع أن تخرج بكامل صور المنكر و تضحك ضحكة رقيعة لتبرهن لنا أنها لم تعرف الحياء يوما. صرنا في زمن يخرج أهل المنكر ليسخروا من اختفاء الأمر بالمعروف — رحال مرتحل (@HTrojan3301) August 30, 2022

وقال “طلعت عطية”: “مقطع مؤلم للنفس والله السخرية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وهذا ما أهلك الأمم السابقة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه”.

مقطع مؤلم للنفس والله السخرية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ما اهلك الامم السابقة

كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه — Talaat Attia (@TalaatAttia2) August 30, 2022

وعبر “أحمد نور” عن اعتقاده بأن أرض الجزيرة عادت إلي سابق عهدها الخمر والنساء وعبادة الأوثان وقال “فأبشروا بعذاب من الله قريب اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير وعافي من تاب منهم وأتقي ورفض تلك الأفعال الشنيعة”.

عادت أرض الجزيرة الي سابق عهدها الخمر والنساء وعبادة الأوثان فأبشروا بعذاب من الله قريب اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير وعافي من تاب منهم وأتقي ورفض تلك الأفعال الشنيعة . — Ahmed nour (@Ahmedno60836238) August 30, 2022

وكانت قوانين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنص على أن مهمتها تطبيق الشريعة الإسلامية في الأسواق العامة والطرقات والحدائق وغير ذلك من الأماكن العامة.

وكذلك الحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية والتي منها منع الممارسات التي تظهر عدم الاحترام للدين الإسلامي؛ ومنع أعمال السحر والشعوذة، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل.

ولكن هذه الهيئة يعتبر أنه تم إلغائها وباتت موجودة بشكل صوري، منذ صعود محمد بن سلمان لسدة الحكم، والذي فتح الباب أمام نشر الحفلات والرقص والغناء في المملكة عبر “هيئة الترفيه” التي أوكلها لمستشاره المقرب تركي آل الشيخ.