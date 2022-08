هيلاري كلينتون تنشر صورتها وهي ترقص في ملهًى ليلي (شاهد)

وطن- أعربت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، عن دعمها لرئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين.

جاء ذلك بعد تعرّضها لانتقادات واسعة؛ إثرَ انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص مع أصدقاء.

ونشرت كلينتون صورة تظهر فيها وهي مبتسمة، وترقص في نادٍ ليليٍّ مكتظٍّ في العام 2012 في كولومبيا، حين كانت وزيرة للخارجية الأمريكية.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."

Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.

Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 28, 2022