الإثنين, أغسطس 29, 2022
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الهدهد

هيلاري كلينتون تنشر صورتها وهي ترقص في ملهًى ليلي (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
رقص هيلاري كلينتون في ملهى ليلي watanserb.com
رقص هيلاري كلينتون في ملهى ليلي
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وطن- أعربت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، عن دعمها لرئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين.

جاء ذلك بعد تعرّضها لانتقادات واسعة؛ إثرَ انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص مع أصدقاء.

ونشرت كلينتون صورة تظهر فيها وهي مبتسمة، وترقص في نادٍ ليليٍّ مكتظٍّ في العام 2012 في كولومبيا، حين كانت وزيرة للخارجية الأمريكية.

وعلّقت كلينتون على الصورة قائلةً: “استمري بالرقص”، مضيفةً إشارة لحساب مارين.

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فيما ردّت مارين بسرعة، كاتبة “شكرا”، مع رمز قلب.

وكانت حالة من الجدل، قد أثيرت على مدار الأيام الماضية، بعد تسريب مقطع فيديو أظهر سانا مارين، وهي ترقص وتحتفل مع مجموعة من الأصدقاء والمشاهير.

وتحدّثت “مارين”، في خطاب خلال حفل أقامه الحزب الإشتراكي الديمقراطي، في مدينة لاهتي شمال هلسنكي: “أنا إنسانة، وأنا أيضاً أتوق أحيانا للفرح والنور والمرح خلال هذه الأيام القاتمة”.

وأضافت: “إنه أمر خاص، وإنه الفرح وإنها الحياة. لكنني لم أفوّت يوم عمل واحد”.

كما واجهت مزيداً من الانتقادات بعدما انتشرت صورة التُقطت في مقرّ إقامتها في يوليو تَظهر فيها امرأتان تقبّلان بعضهما وترفعان قميصيهما، وعلى صدريهما كلمة “فنلندا”، وقدّمت اعتذاراً عن ذلك.

وقالت رئيسة الوزراء: إنها ترى الصورة “غير مناسبة”، واعتذرت على التقاطها.

وأقرّت مارين، بأنّها كانت داخل النزل الرسمي، لكنها أشارت إلى أن الصورة ملتقَطة في دورة مياه الضيوف بالطابق السفلي.

وظهرت الصورة أولاً على حساب المؤثرة “سابينا ساركا”، وهي عارضة أزياء فنلندية سبق أن شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم.

وسبق أن ظهرت “ساركا” أيضاً وهي ترقص إلى جوار رئيسة الوزراء الفنلندية، في فيديو “مسرّب”.

وأُجري اختبار مخدِّرات على رئيسة الوزراء الفنلندية، وجاءت نتيجته سلبية، وذلك بعد اتهامها بتعاطي المخدرات بعد ظهورها في حفل صاخب.

وقال مكتب مارين، في بيان: إن اختبار المخدرات الذي خضعت له رئيسة الوزراء “سانا مارين” في 19 أغسطس، لم يكشف عن وجود مخدِّرات.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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