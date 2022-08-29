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موقع بريطاني: أين “للا سلمى” التي تحولت إلى “شبح ” بعد طلاقها من محمد السادس؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
للا سلمى watanserb.com
AMSTERDAM, NETHERLANDS - APRIL 29: Princess Lalla Salma of Morocco attends a dinner hosted by Queen Beatrix of The Netherlands ahead of her abdication in favour of Crown Prince Willem Alexander at Rijksmuseum on April 29, 2013 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Michel Porro/Getty Images)
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وطن– نشر موقع “إكسبريس” البريطاني تقريرا تحدث فيه عن سر اختفاء “للا سلمى” طليقة العاهل المغربي محمد السادس. مشيرا إلى تقارير تتحدث عن نفيها إلى الولايات المتحدة أو اليونان.

ملكة محبوبة

وبدأ الموقع البريطاني تقريره بالحديث عن زواج من محمد السادس، الذي بلغ 59 عاما الأحد الماضي، من الأميرة للا سلمى.  وهي ملكة ملكية محبوبة شرعت في تحديث دور المرأة في الديوان الملكي. ولكن عندما اختفت الأميرة عن الأنظار قبل خمس سنوات، غمر الغموض العائلة المالكة المغربية ولُقبت سلمى بـ “الأميرة الشبح”.

وبحسب الموقع فقد احتفل العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الأحد الماضي بعيد ميلاده التاسع والخمسين، حيث جاء ذلك بعد قرابة شهر من احتفال المغرب بالذكرى الثالثة والعشرين لتوليه الحكم، حيث يحتفل المغرب من أجله بعيدًا وطنيًا تخليداً لذكرى توليه العرش وتحية الروابط المتبادلة بين الشعب المغربي وملكه.

ولفت الموقع إلى أن الملك محمد السادس تولى مقاليد الحكم في يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.  مشيرا إلى أنه في نفس العام، التقى بزوجته المستقبلية سلمى بناني، طالبة الهندسة، حيث أنه بينما كانت تدرس في الجامعة، توج للتو حاكمًا للمغرب.

للا سلمى

زواج محمد السادس وللا سلمى

وتابعت الصحيفة أنه تم عقد الزوجان قرانهما في عام 2002.  وفي كسر التقاليد المغربية القديمة التي أبقت الزوجات الملكيات بعيدًا عن الأنظار العامة ، تم تصنيف سلمى على أنها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى واتخذت نهجًا أكثر حداثة في الحياة الملكية.

وأشار الموقع إلى أنها عملت على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في إفريقيا. وأسست جمعيتها الخيرية الخاصة بالسرطان وأصبحت سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية.

للا سلمى

وفي عام 2016 عندما زارت ميشيل أوباما إفريقيا ، التقت بالا سلمى لمناقشة تعليم المرأة. كما مثلت الأميرة للا سلمى زوجها والمغرب في مناسبات رفيعة المستوى بما في ذلك حفل زفاف الأمير وليام وكيت ، دوقة كامبريدج في عام 2011.

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اختفاء للا سلمى في ظروف غامضة

وواصلت الصحيفة، أنه بعد بضع سنوات، اختفت الأميرة في ظروف غامضة. وفي عام 2019 ، أثناء زيارتهما للمغرب، التقت ميغان ماركل والأمير هاري بالملك محمد السادس ، لكن الأميرة سلمى لم تكن في أي مكان.

ونوهت الصحيفة إلى أن الأم البالغة من العمر 40 عامًا لم تظهر في الأماكن العامة منذ عامين. حيث كان يعتقد على نطاق واسع أن الأميرة سلمى والملك محمد السادس قد تطلقا سرا.

للا سلمى

وأشارت الصحيفة إلى أن الشائعات بدأت تنتشر عندما خضع الملك لعملية جراحية في القلب عام 2018 في باريس بعد إصابته باضطراب في نظم القلب. حيث نشر البيت الملكي المغربي صورة بعد العملية ، وبينما كان معظم أفراد العائلة المالكة المغربية هناك لدعمهم ، لم تكن الأميرة للا سلمى كذلك.

هل تم نفي الأميرة للا سلمى؟

وبحسب الصحيفة يعتقد البعض أنها بقيت في المغرب ولكن تم إخفاؤها عن عمد. لكن آخرين اعتقدوا أنها كانت تعيش في المنفى في الولايات المتحدة أو في جزيرة كيا اليونانية مع الابنة الصغرى للزوجين، الأميرة للا خديجة.

وأوضحت الصحيفة أن القصر لم يكشف عن أي تفاصيل رسمية بشأن مكان الأميرة.

وأشارت الصحيفة إلى حديث سابق لـ “نيتي ليسترا”. وهي صحفية ملكية ، لـ Royal Central: “” قولها حين انتشرت أخبار الطلاق:”أعتقد أن سلمى كان لديها مهمة صعبة للغاية في محاولة أن تكون أول زوجة مرئية لملك مغربي”.

فجوة العمر بين الملك محمد السادس وللا سلمى

وأضافت: “هناك فجوة عمرية كبيرة أيضًا. قامت سلمى ببعض الأشياء الجيدة وبالطبع أنجبت طفلين. اعتقدت دائمًا أنها تعمل بشكل جيد”.

“أعتقد أنه إذا كانت الأخبار صحيحة بشأن الطلاق ، فسيعطونها منزلًا كبيرًا لطيفًا وكل الأموال التي تحتاجها حتى لا تقول أي شيء عنها.

وتابعت الصحيفة حديثها أنه في عام 2019، تأكد على ما يبدو نبأ الانفصال من قبل محامي العائلة المالكة الفرنسية ، إريك دوبوند موريتي.  الذي وصفها في اتصال رسمي بأنها “الزوجة السابقة” للعاهل المغربي.

ونوهت إلى أن وسائل الإعلام المغربية تجاهلت اختفاء الأميرة من الحياة العامة ويشار إليها باسم أميرة المغرب “المفقودة”.

الديوان الملكي لم ينفي أو يؤكد الطلاق

وبحسب الصحيفة لم يؤكد الديوان الملكي المغربي أو ينفي قط أن الزوجين قد سلكا طريقهما المنفصل. مشيرة إلى أنه في السنوات التي تلت ذلك ، تم رصد لالا سلمى من حين لآخر.

وقالت أنه في سبتمبر 2019، شوهدت في نيويورك مع طفليها مع حراس الأمن بالقرب من سنترال بارك في نيويورك. كما انه قبل أشهر من ذلك، شوهدت وهي تقضي إجازتها في اليونان مع ابنتها.

لكن منذ ذلك الحين، لم تظهر الأميرة في الأماكن العامة.

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المصدرموقع إكسبرس - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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