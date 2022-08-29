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رياضة

فالنسيا يُوقّع مع الأسطورة كافاني.. وهذه تفاصيل عقدِه (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
فالنسيا يتعاقد مع كافاني watanserb.com
فالنسيا يتعاقد مع كافاني
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وطن- وقّع نادي فالنسيا الإسباني مع الأوروغواياني المخضرَم إدينسون كافاني 35 عاماً، قادماً من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي فالنسيا (الخفافيش)، بشكلٍ رسميٍ عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، التعاقد مع الأوروغواياني كافاني بالمجان (انتقال حر). بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

انتقال كافاني إلى فالنسيا

كما ونشر النادي الإسباني عبر حسابه على مواقع التواصل، مقطع فيديو مصوّراً، للوافد الجديد إدينسون كافاني، إلى جانب تواجد اللاعب في المدرجات، لمشاهدة مباراة فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد في منافسات الدوري الإسباني. التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

عقد كافاني مع نادي فالنسيا

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: “إدينسون كافاني انضم إلى فالنسيا في صفقة مجانية، بعقد لمدة موسمين كاملين”.

فيما لم يُكشف عن تفاصيل راتب الوافد الجديد كافاني، بعد القدوم إلى نادي فالنسيا الإسباني، قبيل أيام تفصلنا عن إغلاق سوق (الميركاتو) الصيفي مع نهاية هذا الشهر.

كما وتلقّى فريق فالنسيا (الخفافيش) الخسارة الثانية له حتى الآن. أمام منافسه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، خلال منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني الممتاز.

مَن هو إدينسون كافاني؟!

إدينسون كافاني غوميز، أوروغواي الجنسية، من مواليد شهر فبراير عام 1987، بدأ مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم من بوابة نادي دانوبيو الأوروغواياني عام 2005.

لينتقل بعدها إلى نادي باليرمو الإيطالي عام 2007، ثم بعدها إلى نابولي الإيطالي. كما ولعب مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وكانت آخر محطاته قبل الانتقال إلى فالنسيا في الآونة الأخيرة، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويحتلّ فريق فالنسيا في المركز ال14 من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 3 نقاط، كما وبفارق 6 نقاط عن المتصدّر ريال مدريد برصيد 9 نقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + فابريزيو رومانو + نادي فالنسيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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