فالنسيا يُوقّع مع الأسطورة كافاني.. وهذه تفاصيل عقدِه (فيديو)

وطن- وقّع نادي فالنسيا الإسباني مع الأوروغواياني المخضرَم إدينسون كافاني 35 عاماً، قادماً من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي فالنسيا (الخفافيش)، بشكلٍ رسميٍ عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، التعاقد مع الأوروغواياني كافاني بالمجان (انتقال حر). بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

كما ونشر النادي الإسباني عبر حسابه على مواقع التواصل، مقطع فيديو مصوّراً، للوافد الجديد إدينسون كافاني، إلى جانب تواجد اللاعب في المدرجات، لمشاهدة مباراة فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد في منافسات الدوري الإسباني. التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: “إدينسون كافاني انضم إلى فالنسيا في صفقة مجانية، بعقد لمدة موسمين كاملين”.

فيما لم يُكشف عن تفاصيل راتب الوافد الجديد كافاني، بعد القدوم إلى نادي فالنسيا الإسباني، قبيل أيام تفصلنا عن إغلاق سوق (الميركاتو) الصيفي مع نهاية هذا الشهر.

كما وتلقّى فريق فالنسيا (الخفافيش) الخسارة الثانية له حتى الآن. أمام منافسه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، خلال منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني الممتاز.

إدينسون كافاني غوميز، أوروغواي الجنسية، من مواليد شهر فبراير عام 1987، بدأ مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم من بوابة نادي دانوبيو الأوروغواياني عام 2005.

OFFICIAL | @ECavaniOfficial, new @valenciacf_en player

At such significant times like these, the club want to pay homage to the towns affected by the wildfires. EVERYONE IN ONE FULL VOICE! AMUNT!#WelcomeCavani#CORVCF | #VCFDNA pic.twitter.com/gKkBxy2SwS

— Valencia CF (@valenciacf_en) August 29, 2022