عقوبة مُغتصب الطفل داخل خيمة تثير حفيظة السعوديين

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وطن – أصدرت محكمة مختصة في المملكة العربية السعودية، حكما بالسجن لثلاث سنوات بحق شخص ذهب بطفل إلى منطقة خالية واعتدى عليه جنسيا، فيما طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم.

انتهاء تحقيقات نيابة الآداب

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية في هذا السياق، عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الآداب العامة انتهت إلى اتهام شخص بالتحرش بطفل من خلال الذهاب به إلى منطقة خالية والاعتداء عليه.

وبحسب المصدر تم إيقاف الجاني واستكمال إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة.

وبين المصدر أن المحكمة الابتدائية أدانت المتهم بما نسب إليه وحكمت عليه بعقوبة السجن لثلاثة أعوام.

وأكد المصدر على الحماية الجزائية للأطفال، وأن النيابة العامة لن تتوانى بالمطالبة بتشديد العقوبة بحق من يحاول استغلالهم أو الإساءة إلى معاملتهم أو الجناية عليهم بأي شكل من الأشكال.

مغتصب حفر الباطن

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض صرح بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي المتضمن محتوى من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة وفيه تعد على حقوق الطفل فقد جرى تحديد هوية الفاعل، والملقب برجل حفر الباطن، وتم القبض عليه واعتقاله.

وفي ذلك السياق أعلنت السلطات السعودية القبض على الأشخاص الذين قاموا بتصوير ونشر الفيديو المسيء للطفل المعتدى عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اغتصاب داخل خيمة

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، ضجت بجريمة مروعة في مدينة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية من المملكة في شباط الماضي، حيث وثق مقطع فيديو عملية اغتصاب طفل داخل خيمة بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية شمال شرق المملكة.

وأكد ناشطون استعانة المغتصب بثلاثة من أصدقائه لتنفيذ جريمته وتصويره.

وأطلق ناشطون حينها وسما بعنوان “مغتصب حفر الباطن”، تنديدا بالجريمة النكراء وتعبيرا عن غضبهم، وطالبوا السلطات السعودية بإنزال أقصى العقوبات على من يثبت تورطه بهذه الجريمة.وطالبوها بإعادة العمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

عقوبة مخففة

وعبر عدد من المغردين السعوديين عن استيائهم وغضبهم من العقوبة المخففة بحق الجاني ورأوا أنها لا ترقى لشناعة الجرم الذي ارتكبه المغتصب.

وعلق “أحمدعسيري” ثلاث سنوات ويطلع و يبقى ذا الشيء مؤثر على الطفل طول حياته واستدرك: “لو يشددون العقوبة عليه أكثر من كذا اعتقد أفضل”.

ثلاث سنوات ويطلع و يبقى ذا الشيء مؤثر على الطفل طول حياته لو يشددون العقوبة عليه اكثر من كذا اعتقد افضل — ‏﮼أحمدعسيري (@a_ahd__) August 29, 2022

وقال “د.إسحاق هاشم”: “نحترم قرار الحكم ولكن هذا الطفل سيعاني مدى حياته من هذا الحدث.. وسيعاني نفسيا من هذا التحرش وقد يتغير حياته إلى أسوأ مما نتوقع.”

وأردف أن الطفل المغتصب سيحتاج إلى علاج نفسي لسنوات طويلة.

وتابع أن: “التحرش بالأطفال لها آثار وخيمة على حياتهم كان الله في عون والديه من جراء هذه الجريمة التي ارتكبها انسان غير سوي”.

نحترم قرار الحكم ولكن:

هذا الطفل سيعاني مدى حياته من هذا الحدث

وسيعاني نفسيا من هذا التحرش وقد يتغير حياته الى اسوء مما نتوقع

الطفل هذا يحتاج الى علاج نفسي لسنوات طويله

التحرش بالاطفال لهااثار وخيمه على حياتهم

كان الله في عون والديه من جراء هذه الجريمه الذي يصدر من انسان غير سوي — د.إسحاق هاشم (@eshaq2020) August 29, 2022

وعقب آخر: “تحرش وبطفل وفي منطقة خالية وبالأخير ثلاث سنوات ! كيف عاش هذا الطفل وقت صعب جدا من الناحية النفسية المؤلمة للتحرش وبمنطقة خالية ، اعوذ بالله من ضعفاء الدين والنفوس ومتبعين اهواء الشيطان “.

تحرش وبطفل وفي منطقة خالية وبالاخير ثلاث سنوات ! كيف عاش هذا الطفل وقت صعب جدا من الناحية النفسية المؤلمة للتحرش وبمنطقة خالية ، اعوذ بالله من ضعفاء الدين والنفوس ومتبعين اهواء الشيطان ، — A (@seems__ok) August 29, 2022

وقال “صالح” بنبرة تهكم: “ثلاث سنوات كان طلعوه وصرفوا له مكافأة القضاء عندنا يبي له قضاء”.

ثلاث سنوات كان طلعوه وصرفوا له مكافأة القضاء عندنا يبي له قضاء — صالح (@salih_x55x) August 29, 2022

فيما طالب “البندري” بإخصاء المتحرشين من الذكور.. وهذا هو الحد الذي يجب تطبيقه في النوعيات البهيمية” حسب وصفه.

وأردف “3 سنوات ايش تنفع الطفل وهو تدمر نفسيًا وجسديًا”.

المفروض المتحرشين من الذكور يتم اخصائهم هذا هو الحق اللي يجب تطبيقه في النوعيات البهيميه///الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا///٣ سنوات ايش تنفع الطفل وهو تدمر نفسيًا وجسديًا — albandri (@albandriksa1122) August 29, 2022

وعقب مغرد آخر غاضبا: “ثلاث سنوات وبعدها يطلع يتحرش بولد ثاني. المفروض عشر سنوات أقل تقدير”.

ثلاث سنوات وبعدها يطلع يتحرش بولد ثاني. المفروض عشر سنوات أقل تقدير — CooL (@classic4g) August 29, 2022

فيما تساءل صاحب حساب باسم “ظل”: “تحرش أو اغتصاب طفل سجن فقط ٣ سنوات ومغرد أو مغردة بسبب تغريده يحكم عليهم بالسجن ٣٤ سنة”.

وذلك في إشارة إلى الناشطة سلوى الشهاب، التي حكم عليها بالسجن لمدة 34 عاماً منذ أيام بسبب تغريدات تضمنت انتقادات لسياسة المملكة وولي العهد محمد بن سلمان.