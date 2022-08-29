جيهان العراقية تفجر مفاجآت جديدة في اتهام عبد الله رشدي باغتصابها (فيديو)

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وطن– أجرت العراقية جيهان صادق، أول مقابلة إعلامية من أن أثارت أزمتها الأخيرة التي ادعت خلالها أن الداعية عبد الله رشدي تعدى عليها جنسيا.

جيهان البالغة من العمر 30 عاما، قالت في مقابلة مع “العربية”، إنها عراقية كردية، وأنها مطلقة من رجل مصري.

وروت جيهان طبيعة علاقتها مع عبد الله رشدي، قائلة إنها تعرفت عليه قبل أشهر من خلال استشارة دينية عبر برنامج الماسينجر على فيسبوك.

وأضافت أن حالة من الإعجاب قد طغت على العلاقة، مشيرة إلى أن رشدي طلب منها ترك بلغاريا، حيث تقيم، والقدوم إلى مصر، عارضاً عليها الزواج رسميا.

وتحدث السيدة العراقية، عن وجود أدلة حول كلامها، وقالت إن أحاديثهما موثقة ومسجلة بالكامل، وهناك محادثات تكشف طبيعة العلاقة.

وأضافت إلى أنه أقنعها بكلامه، فغادرت بلغاريا متجهة للقاهرة، وصلت يوم 7 أغسطس الجاري.

وأوضحت أن لقاءاتهما كانت تتم في شقتين واحدة بمدينة العبور، وأخرى في إحدى المدن الجديدة شرق القاهرة، مضيفة أنهما جلسا معا للاتفاق على تحرير عقد زواج رسمي.

موضوع عبد الله رشدي ده انا مبسوط جداً ان البنت قدرت توثق حاجات كتير .. لان فكرة نصدق الناجيات بدون دليل نهائي دي بالنسبالي غير منطقيه ..يعني عبد الله رشدي و الاشكال دي كلها طبيعي يطلع منها الافعال دي ..بس ماينفعش تقول انه عمل من غير ما تثبت ..و انا مبسوط جداً انه اتفضح بالشكل ده — Lucifer Morningstar (@EslamAbdElAziim) August 18, 2022

وأفادت بأنها فوجئت بعبد الله يتصل هاتفيا بشخصين ويطلب منهما الشهادة على الزواج عبر الهاتف، مؤكدة أنها لم تصدق ما تسمع، وطلبت منه عدم ملامستها حتى يتم توثيق الزواج، لكنه لم ينتظر وهتك عرضها، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنها شعرت بالخديعة من جانب الداعية المصري الذي استغل سذاجتها وثقتها فيه واعتدى عليها بداعي الزواج الشفهي.

وقالت إنه تخلى عنها وأنكر معرفته بها، مشددة على أنها لن تتنازل عن حقها وكرامتها التي أهدرت وكذلك حق عائلتها التي تساندها بمحنتها، بحسب قولها.

وأكدت أنها كسيدة لا يمكن أن تدعي ما حدث زورا على حساب سمعتها وسمعة عائلتها، كما أنها لا تحتاج لأموال الداعية نافية اتهاماته بالابتزاز.

وأشارت إلى أن أتباع رشدي هددوها وشهروا بها وتطاولوا عليها لترهيبها ومنعها من الاستمرار في ملاحقة الداعية قانونا، كما ادعوا أنها مدسوسة لتشوية صورة رجل الدين.

وأفادت بأنها تواصلت مع زوجة عبد الله رشدي وروت لها ما حدث، لتكتشف من الزوجة أن انطباعها عنه سلبي للغاية.

وكانت هبة حسين، محامية السيدة العراقية جيهان جعفر، قد كشفت أن موكلتها لديها محادثات وشهود تستطع من خلالها إثبات هتك عرضها.

وقالت هبة، إنه بعد التواصل مع “جيهان” تم الاتفاق على تولي الأمور القانونية مع المحامي محمد عمران، ورفع قضية هتك عرض ضد عبدالله رشدي.

وأضافت المحامية أنها ستظهر أدلتها مع أقوال الشهود أمام جهات التحقيق حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رشدي.

🔴 خبر عاجل: بدء التحقيق في مصر مع المجرم عبد الله رشدي على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة عراقية. — ד״ר מאיר מסרי | د. مئير مصري (@MeirMasri) August 21, 2022

وأشارت إلى أن مستندات السيدة العراقية سليمة وقانونية، ولذلك سيتم من خلالها إثبات حقها في دعواها ضد الداعية بهتك العرض.

واعتبرت أن الضحية تعرضت لإرهاب لتخويفها ومنعها من اتخاذ أي إجراءات قانونية.

وكان المحامي هاني سامح قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الداعية عبد الله رشدي، اتهمه فيه بالعمل دون ترخيص، وتحصيل الملايين بما تتحقق معه جريمة غسل الأموال.