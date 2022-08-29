إيلون ماسك يكشف عن الطريقة التي ساعدته في انقاص الوزن

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وطن– يحب الملياردير إيلون ماسك تناول الطعام كثيرا. لكنه بدأ في الآونة الأخيرة في الاعتناء بصحته على محمل الجد، حيث كشف لمتابعيه الذين يبلغ عددهم 104.3 مليون متابع على تويتر، عن سره في إنقاص الوزن.

قال ماسك إنه لا يحب ممارسة الرياضة ولكنه يحتاج إلى القيام بذلك على أي حال. وأضاف” أنا بحاجة للتدريب وأن أكون في حالة أفضل.”

في الآونة الأخيرة، انتقد والد ماسك، إيرول موسك ابنه “لأنه يتناول الطعام بشكل سيء”. حتى أنه أوصى ابنه بتناول حبة لإنقاص الوزن تسمى غارسينيا كامبوغيا، والتي ادعى أنها ساعدته في التخلص من بعض الأرطال، وفقا لما ذكره موقع “livemint“.



سر ماسك

في تويتر، كشف ماسك – في سلسلة من التغريدات – عن سره في إنقاص الوزن. حيث قال إنه كان يصوم بشكل دوري ويشعر بتحسن. وأضاف “بناء على نصيحة صديق جيد، كنت أصوم بشكل دوري وأشعر بصحة أفضل.” مشيراً إلى أن “تطبيق Zero fasting جيد جداً”.

وفي هذا السياق، سأل أحد مستخدمي تويتر ماسك عما إذا كان يمارس الرياضة أيضًا حيث قال له “هل تمارس التمارين؟”.

ليرد عليه ماسك “نعم، أرفع الأثقال قليلاً”.

في بودكاست بعنوان “تجربة جو روغان“، اعترف ماسك أنه على الرغم من تواجد مدرب شخصي معه، فقد مر وقت طويل منذ أن تدربا معًا، ويفضل أحيانًا رفع الأثقال بمفرده.



وأضاف ماسك أنه لا “يحب الجري”. وعندما يستعمل جهاز المشي، يشاهد التلفاز.