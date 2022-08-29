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إيلون ماسك يكشف عن الطريقة التي ساعدته في انقاص الوزن

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
إيلون ماسك يكشف عن الطريقة التي ساعدته في انقاص الوزن watanserb.com
إيلون ماسك
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وطن–  يحب الملياردير إيلون ماسك تناول الطعام كثيرا. لكنه بدأ في الآونة الأخيرة في الاعتناء بصحته على محمل الجد، حيث كشف لمتابعيه الذين يبلغ عددهم 104.3 مليون متابع على تويتر، عن سره في إنقاص الوزن.

قال ماسك إنه لا يحب ممارسة الرياضة ولكنه يحتاج إلى القيام بذلك على أي حال. وأضاف” أنا بحاجة للتدريب وأن أكون في حالة أفضل.”

في الآونة الأخيرة، انتقد والد ماسك، إيرول موسك ابنه “لأنه يتناول الطعام بشكل سيء”. حتى أنه أوصى ابنه بتناول حبة لإنقاص الوزن تسمى غارسينيا كامبوغيا، والتي ادعى أنها ساعدته في التخلص من بعض الأرطال، وفقا لما ذكره موقع “livemint“.

سر ماسك

في تويتر، كشف ماسك – في سلسلة من التغريدات – عن سره في إنقاص الوزن. حيث قال إنه كان يصوم بشكل دوري ويشعر بتحسن. وأضاف “بناء على نصيحة صديق جيد، كنت أصوم بشكل دوري وأشعر بصحة أفضل.” مشيراً إلى أن “تطبيق Zero fasting جيد جداً”.

وفي هذا السياق، سأل أحد مستخدمي تويتر ماسك عما إذا كان يمارس الرياضة أيضًا حيث قال له “هل تمارس التمارين؟”. 

ليرد عليه ماسك “نعم، أرفع الأثقال قليلاً”.

في بودكاست بعنوان “تجربة جو روغان“، اعترف ماسك أنه على الرغم من تواجد مدرب شخصي معه، فقد مر وقت طويل منذ أن تدربا معًا، ويفضل أحيانًا رفع الأثقال بمفرده.

وأضاف ماسك أنه لا “يحب الجري”. وعندما يستعمل جهاز المشي، يشاهد التلفاز.

المصدرموقع "livemint"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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