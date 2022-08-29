أنتوني إلى مانشستر يونايتد بصفقة فلكية.. وهذه تفاصيلها

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وطن- تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع البرازيلي أنتوني صاحب ال22 عاماً، بصفقة ضخمة قبيل أيام تفصلنا عن انتهاء سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، قادماً من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي، ليكون البديل عن كريستيانو رونالدو الذي يرغب في الرحيل إلى نادٍ آخر.

وأفادت صحيفة (ذا أثليتك) الإنجليزية، انتقال البرازيلي أنتوني إلى صفوف مانشستر يونايتد. بعد استجابة ناديه أياكس الهولندي لطلب اللاعب، بالذهاب إلى إنجلترا.

أنتوني بديل كريستيانو رونالدو

وأوضحت الصحيفة، بأن نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، توصل إلى اتفاق مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، للتعاقد مع البرازيلي أنتوني بصفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

Antony to Manchester United, here we go! Agreement in principle with Ajax, €100m fee. Contract until June 2027 with option until 2028. To be signed tomorrow. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC Contracts being prepared, it’s Eredivisie historical record fee — Antony will be in Manchester next week. pic.twitter.com/Wr9mUiX1Ud — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

ومن المتوقع أن تكون هذ الصفقة الضخمة لنادي مانشستر يونايتد، عن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يرغب الانتقال إلى نادٍ آخر من أجل المشاركة في بطولته المفضلة وهي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

في الفترة المقبلة سيتم الحديث كثيرًا عن انتوني وأن عدد تمريراته الحاسمة وأهدافه ليس عاليًا، وهذه حقيقة فهذه ليس نقطة قوته الاولى وتحتاج تحسن.

قوته هنا: 👈 التدرج بالكرة ونقل الفريق للثلث الاخير

👈 الخروج من الضغط

👈 الانطلاق المباشر

👈 تمريرات ما قبل الاسيست

👈 الضغط العكسي

👇👇 pic.twitter.com/3bWMsRrymu — حسين وهبي Hussein Wehbe (@hsenwehbe) August 28, 2022

عقد أنتوني مع مانشستر يونايتد

من جهته، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، قائلاً: ” أنتوني إلى مانشستر يونايتد بصفقة 100 مليون يورو”.

⚽️مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع هدفه الأول أنتوني بعقد يمتد لخمس سنوات و بقيمة مالية قدرت بـ 86 مليون جنيه إسترليني pic.twitter.com/19IgtdC1uE — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 28, 2022

كما وأضاف رومانو، ” عقد أنتوني مع مانشستر يونايتد سيكون حتى صيف 2027، مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي. وسيكون اللاعب متواجداً في النادي الأسبوع المقبل”.

وذكرت تقارير آخرى، بأن مانشستر يونايتد سيدفع إلى أياكس الهولندي. مبلغ 95 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين آخرى كمكافآت للحصول على خدمات اللاعب.

تشيلسي يرفض كريستيانو رونالدو

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة ( ديلي ميل) البريطانية، بأن المدرب الألماني توماس توخيل، رفض التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد حديث مع مدربه السابق في مانشستر يونايتد رالف رانغنيك الذي نصحه بعدم التعاقد.

كما وبينت الصحفية، بأن مواطنه رانجنيك، لعب دوراً في رفض تشيلسي التعاقد مع الدون رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، في ظل الغموض الذي ما زال يحيط مستقبله.

Keep working and focused 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/W03sh6ggYE — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 25, 2022

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 6 نقاط، كما وبفارق 4 نقاط عن آرسنال متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة حتى يومنا هذا.