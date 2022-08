أنتوني إلى مانشستر يونايتد بصفقة فلكية.. وهذه تفاصيلها

وطن- تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع البرازيلي أنتوني صاحب ال22 عاماً، بصفقة ضخمة قبيل أيام تفصلنا عن انتهاء سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، قادماً من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي، ليكون البديل عن كريستيانو رونالدو الذي يرغب في الرحيل إلى نادٍ آخر.

وأفادت صحيفة (ذا أثليتك) الإنجليزية، انتقال البرازيلي أنتوني إلى صفوف مانشستر يونايتد. بعد استجابة ناديه أياكس الهولندي لطلب اللاعب، بالذهاب إلى إنجلترا.

وأوضحت الصحيفة، بأن نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، توصل إلى اتفاق مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، للتعاقد مع البرازيلي أنتوني بصفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

Antony to Manchester United, here we go! Agreement in principle with Ajax, €100m fee. Contract until June 2027 with option until 2028. To be signed tomorrow. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC

Contracts being prepared, it’s Eredivisie historical record fee — Antony will be in Manchester next week. pic.twitter.com/Wr9mUiX1Ud

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022