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رياضة

أنتوني إلى مانشستر يونايتد بصفقة فلكية.. وهذه تفاصيلها

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تعاقد مانشستر يونايتد مع أنتوني watanserb.com
تعاقد مانشستر يونايتد مع أنتوني
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وطن- تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع البرازيلي أنتوني صاحب ال22 عاماً، بصفقة ضخمة قبيل أيام تفصلنا عن انتهاء سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، قادماً من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي، ليكون البديل عن كريستيانو رونالدو الذي يرغب في الرحيل إلى نادٍ آخر.

وأفادت صحيفة (ذا أثليتك) الإنجليزية، انتقال البرازيلي أنتوني إلى صفوف مانشستر يونايتد. بعد استجابة ناديه أياكس الهولندي لطلب اللاعب، بالذهاب إلى إنجلترا.

أنتوني بديل كريستيانو رونالدو

وأوضحت الصحيفة، بأن نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، توصل إلى اتفاق مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، للتعاقد مع البرازيلي أنتوني بصفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تكون هذ الصفقة الضخمة لنادي مانشستر يونايتد، عن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يرغب الانتقال إلى نادٍ آخر من أجل المشاركة في بطولته المفضلة وهي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

عقد أنتوني مع مانشستر يونايتد

من جهته، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، قائلاً: ” أنتوني إلى مانشستر يونايتد بصفقة 100 مليون يورو”.

كما وأضاف رومانو، ” عقد أنتوني مع مانشستر يونايتد سيكون حتى صيف 2027، مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي. وسيكون اللاعب متواجداً في النادي الأسبوع المقبل”.

وذكرت تقارير آخرى، بأن مانشستر يونايتد سيدفع إلى أياكس الهولندي. مبلغ 95 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين آخرى كمكافآت للحصول على خدمات اللاعب.

تشيلسي يرفض كريستيانو رونالدو

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة ( ديلي ميل) البريطانية، بأن المدرب الألماني توماس توخيل، رفض التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد حديث مع مدربه السابق في مانشستر يونايتد رالف رانغنيك الذي نصحه بعدم التعاقد.

كما وبينت الصحفية، بأن مواطنه رانجنيك، لعب دوراً في رفض تشيلسي التعاقد مع الدون رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، في ظل الغموض الذي ما زال يحيط مستقبله.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 6 نقاط، كما وبفارق 4 نقاط عن آرسنال متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + فابريزيو رومانو + ذا أثليتك + ديلي ميل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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