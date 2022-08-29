“أبو الهول كان إماراتيا وتزوج من حتشبسوت”.. جدل كبير في مصر

- Advertisement -

وطن– أثير جدل كبير في مصر، بعد تداول أنباء عن اكتشاف وزير الآثار الأسبق زاهي حواس، بردية من الأسرة السابعة الفرعونية حول أن أبو الهول كان إماراتيا متزوجا من الملكة حتشبسوت.

حواس رد على تلك المزاعم التي تم ترديدها بقوة، قائلا إن جميع ما تم تداوله عار من الصحة تماما.

اخر الاكتشافات التاريخية في مصر بعد عدة بحوث لعلماء اماراتيين اتضح ان ابو الهول هو حمد ابو زايد الاماراتي الذي كان متزوجا بالسيدة الملكة حتشبسوت وقد أكد الباحثون الاماراتيون انه تم نسب زواج حتشبسوت زورا الى تحتمس الثاني pic.twitter.com/nzAQnNJkeR — العم ترامب Uncle D Trump (@DT_araccount) August 29, 2022

وأضاف أن زواج أبو الهول من الملكة حتشبسوت “افتكاسة من مروجي الشائعات”، على حد تعبيره.

أكد الدكتور #زاهي_حواس عالم الآثار المصرية، إن جميع ما يتم تداوله حول أن #أبو_الهول كان #إماراتيا متزوجا من الملكة #حتشبسوت عار من الصحة تماما، وحقيقة زواج أبو الهول من الملكة حتشبسوت "افتكاسة" من مروجي الشائعات؟! #مصر pic.twitter.com/TxXxDhXp7h — جهينة نيوز (@jouhinanewssy) August 29, 2022

ولفت إلى إجراء عملية بحث في الوقت الحالي، عن مقبرة المهندس المعماري إيمحتب بسقارة والذي بني الهرم المدرج بسقارة، بحسب موقع القاهرة 24.

وهذا هو أول شخص في تاريخ صنع سقف ومواد من الحجر وعرف بإله الطب.

وفي منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، يتم البحث حاليا عن مقبرة الملكة نفرتيتي، حيث من المتوقع أن تكون قد دُفنت بجوار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.

وأبو الهول دائما ما يُحاط بالشائعات، فقل أسابيع تصدر التريند بعد أن انتشرت شائعات تتمثل في صور لتمثال أبو الهول مغمضا عينيه لأول مرة في التاريخ.

أثار هذا الأمر ضجة واسعة كما تفاعل معه المصريون بسخرية كبيرة.

حكوميا، قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الصور التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن نوم أبو الهول جميعها عارية من الصحة.

وقالت وزارة السياحة والآثار، آنذاك، إن نسبة الإقبال على زيارة منطقة الأهرامات، لزيارة تمثال أبو الهول، بالتزامن مع تصدره مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ادعاء أنه “مغمض العينين” وأنه نائم قد شهدت زيادة في أعداد الزائرين من الأجانب والمصريين.

وأضافت أن عدد الزائرين المصريين تراوح بين 2000 و2800 زائر، بينما تراوح عدد الزائرين الأجانب بين 1000 و1800 زائر، بينهم عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام لتصوير تمثال أبو الهول.