صدقة جارية “من نوع خاص” على روح جورج الراسي وزينة مرعبي لثري سوري مقيم بالسعودية

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وطن- أعلن رجل الأعمال السوري المقيم في السعودية “فؤاد محمد النادر“، عن تبنيه مشروعا لإنارة مكان وقوع الحادث الأليم الذي أودى بحياة الفنان جورج الراسي وصديقته الشابة زينة مرعبي، على طريق المصنع الحدودي الذي يربط بين دمشق ولبنان.

وجاء ذلك تعاطفاً منه مع أهالي الضحيتين وتفادياً لوقوع ضحايا آخرين على هذا الطريق الذي بات يلقب باسم “طريق الموت”.

صدقة جارية!

وغرد النادر عبر حسابه الخاص في “تويتر”: “تابعت تفاصيل خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، وصديقته على طريق دمشق بيروت أثناء عودتهما من سورية.”

وأضاف: “بعد تعزيتنا لأهله وذويه وحفاظاً على أرواح سالكي الطريق جميعاً، أُعلن عن تبني مشروع إنارة مكان وقوع الحادث المروع الذي أودى بحياتهما ونعتبر ذلك بمثابة صدقة جارية عنهما.”

تابعت تفاصيل خبر وفاة الفنان اللبناني #جورج_الراسي وصديقته على طريق دمشق بيروت أثناء عودتهما من سورية صباح أمس، وبعد تعزيتنا لأهله وذويه وحفاظاً على ارواح سالكي الطريق جميعاً، أُعلن عن تبني مشروع إنارة مكان وقوع الحادث المروع الذي أودى بحياتهما ونعتبر ذلك بمثابة صدقة جارية عنهما. — فؤاد بن محمد النـادر (@fouad_alnader) August 27, 2022

وكان مغردون لبنانيون حملوا وزارة الأشغال اللبنانية ومتعهدي صيانة الطرقات، مسؤلية حوادث الطرق التي تحصد العشرات من الضحايا اللبنانيين. وآخرها المطرب جورج الراسي ومنسقة أعماله بالقرب من نقطة المصنع الحدودية داخل الأراضي اللبنانية.

غياب الحماية

ونقلت جمعية “اليازا” للتوعية المرورية على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل، صورًا للحاجز الذي يعترض طريقًا من مسار واحد، قبل أن يشطرها إلى اتجاهين، وهو غير مجهز بإضاءة أو إشارات تدل على وجوده.

الأمر الذي أثار سخط العديد من الناشطين والذين اتهموا الدولة بإهمال واجباتها في السلامة المرورية.

ونشرت “اليازا” مقطعًا مصورًا للطريق التي شهدت الحادث المروع.

وعلقت بالقول: “يبدو أنّ خللًا كبيرًا في غياب الحماية على الفاصل الوسطيّ كان له دور كبير في المأساة التي وقعت فجر اليوم”.

يبدو ان خلل كبير في غياب الحماية على الفاصل الوسطي كان له دور كبير في الماساة التي وقعت فجر اليوم وادت الى وفاة الفنان جورج الراسي والشابة زينة المرعبي pic.twitter.com/XmujTvKXo5 — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) August 27, 2022

وتفاعل مغردون مع مبادرة رجل الأعمال السوري “فؤاد محمد النادر”، ورغم أنها بمثابة صدقة جارية عن المطرب اللبناني وصديقته، فقد تعرضت مبادرته للانتقاد، مشيرين إلى أن آلاف الطرق داخل سوريا تحصد أرواح الأبرياء بشكل يومي.

وعقب آخر مخاطباً النادر: “إن كنت فعلا تريد الخير تبرع لسكان مخيم الركبان أو الأيتام في الشمال المحرر أو أقاربك في قرية الزريقية الذين لايملك بعضهم قوت يومه”.

وقال “عثمان لاكي”: “كتر خيرك والله يقويك على فعل الخير، بس المشروع مش بالبساطة اللي متخيلها، إذا كانت فكرة الإنارة بتركيب عواميد، ما في كهرباء. وإذا كانت تركيب مولد خاص، ما في فيول وما في ضمان يستمر المشروع.”

وأضاف: “الأنسب تركيب إشارات عاكسة للضوء، بينسرقو تاني يوم.

وأضاف بنبرة تندر: “الأنسب تبني سبيل ماء جنب بيتك”.

كتر خيرك والله يقويك على فعل الخير،بس المشروع مش بالبساطة اللي متخيلها،اذا كانت فكرة الإنارة بتركيب عواميد،ما في كهرباء،واذا كانت تركيب مولد خاص،ما في فيول وما في ضمان يستمر المشروع،الانسب تركيب إشارات عاكسة للضوء، بينسرقو تاني يوم..الأنسب تبني سبيل ماء جنب بيتك — Othman Lakki (@OthmanL) August 28, 2022

ورأت “كندة الخطيب” أن الأهم أن يتم الإشراف على المشروع من قبل فريق سعودي مُكلف من قبل الجهة المانحة.

وتابعت: “لقد تعودنا أن يتم سرقة المساعدات والهبات الأجنبية من قبل المسئولين اللبنانيين” .

الاهم يتم الاشراف على المشروع من قبل فريق سعودي مُكلف من قبل الجهة المانحة

فقد تعودنا ان يتم سرقة المساعدات والهبات الاجنبية من قبل المسؤولين اللبنانين .

بوركت اياديكم على هذه الخطوة — Kinda El-Khatib (@elkhatib_kinda) August 28, 2022

وفي السياق ذاته علق أنطوني: “هيك صار بكل الجسورة يلي عنا! من جل الديب لجسر السيتي سنتر وطريق شكا الشمال! إجا هبات ودعم للمشاريع وتبخروا المصاري !”.

هيك صار بكل الجسورة يلي عنا ! من جل الديب لجسر السيتي سنتر و طريق شكا الشمال ! إجا هبات ودعم للمشاريع وتبخروا المصاري ! — Anthony (@anthonygh89) August 28, 2022

وبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 حل لبنان في المرتبة 24 منخفضاً 6 نقاط -من المرتبة 30)- على مؤشر مدركات الفساد منذ عام 2012″.

ووفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، لا يزال الفساد السياسي في المنطقة سببًا لعرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد والطريق نحو الديموقراطية.