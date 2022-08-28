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صدقة جارية “من نوع خاص” على روح جورج الراسي وزينة مرعبي لثري سوري مقيم بالسعودية

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
جورج الراسي وزينة مرعبي watanserb.com
جورج الراسي وزينة مرعبي
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وطن- أعلن رجل الأعمال السوري المقيم في السعودية “فؤاد محمد النادر“، عن تبنيه مشروعا لإنارة مكان وقوع الحادث الأليم الذي أودى بحياة الفنان جورج الراسي وصديقته الشابة زينة مرعبي، على طريق المصنع الحدودي الذي يربط بين دمشق ولبنان.

وجاء ذلك تعاطفاً منه مع أهالي الضحيتين وتفادياً لوقوع ضحايا آخرين على هذا الطريق الذي بات يلقب باسم “طريق الموت”.

صدقة جارية!

وغرد النادر عبر حسابه الخاص في “تويتر”: “تابعت تفاصيل خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، وصديقته على طريق دمشق بيروت أثناء عودتهما من سورية.”

وأضاف: “بعد تعزيتنا لأهله وذويه وحفاظاً على أرواح سالكي الطريق جميعاً، أُعلن عن تبني مشروع إنارة مكان وقوع الحادث المروع الذي أودى بحياتهما ونعتبر ذلك بمثابة صدقة جارية عنهما.”

وكان مغردون لبنانيون حملوا وزارة الأشغال اللبنانية ومتعهدي صيانة الطرقات، مسؤلية حوادث الطرق التي تحصد العشرات من الضحايا اللبنانيين. وآخرها المطرب جورج الراسي ومنسقة أعماله بالقرب من نقطة المصنع الحدودية داخل الأراضي اللبنانية.

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غياب الحماية

ونقلت جمعية “اليازا” للتوعية المرورية على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل، صورًا للحاجز الذي يعترض طريقًا من مسار واحد، قبل أن يشطرها إلى اتجاهين، وهو غير مجهز بإضاءة أو إشارات تدل على وجوده.

الأمر الذي أثار سخط العديد من الناشطين والذين اتهموا الدولة بإهمال واجباتها في السلامة المرورية.

ونشرت “اليازا” مقطعًا مصورًا للطريق التي شهدت الحادث المروع.

وعلقت بالقول: “يبدو أنّ خللًا كبيرًا في غياب الحماية على الفاصل الوسطيّ كان له دور كبير في المأساة التي وقعت فجر اليوم”.

وتفاعل مغردون مع مبادرة رجل الأعمال السوري “فؤاد محمد النادر”، ورغم أنها بمثابة صدقة جارية عن المطرب اللبناني وصديقته، فقد تعرضت مبادرته للانتقاد، مشيرين إلى أن آلاف الطرق داخل سوريا تحصد أرواح الأبرياء بشكل يومي.

وعقب آخر مخاطباً النادر: “إن كنت فعلا تريد الخير تبرع لسكان مخيم الركبان أو الأيتام في الشمال المحرر أو أقاربك في قرية الزريقية الذين لايملك بعضهم قوت يومه”.

وقال “عثمان لاكي”: “كتر خيرك والله يقويك على فعل الخير، بس المشروع مش بالبساطة اللي متخيلها، إذا كانت فكرة الإنارة بتركيب عواميد، ما في كهرباء. وإذا كانت تركيب مولد خاص، ما في فيول وما في ضمان يستمر المشروع.”

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وأضاف: “الأنسب تركيب إشارات عاكسة للضوء، بينسرقو تاني يوم.
وأضاف بنبرة تندر: “الأنسب تبني سبيل ماء جنب بيتك”.

ورأت “كندة الخطيب” أن الأهم أن يتم الإشراف على المشروع من قبل فريق سعودي مُكلف من قبل الجهة المانحة.

وتابعت: “لقد تعودنا أن يتم سرقة المساعدات والهبات الأجنبية من قبل المسئولين اللبنانيين” .

وفي السياق ذاته علق أنطوني: “هيك صار بكل الجسورة يلي عنا! من جل الديب لجسر السيتي سنتر وطريق شكا الشمال! إجا هبات ودعم للمشاريع وتبخروا المصاري !”.

وبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 حل لبنان في المرتبة 24 منخفضاً 6 نقاط -من المرتبة 30)- على مؤشر مدركات الفساد منذ عام 2012″.

ووفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، لا يزال الفساد السياسي في المنطقة سببًا لعرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد والطريق نحو الديموقراطية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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