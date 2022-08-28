الأحد, أغسطس 28, 2022
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شعارات يهودية وصهيونية في محال تجارية بالكويت (صور)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
شعارات يهودية watanserb.com
شعارات يهودية في محال كويتية
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وطن – رصدت السلطات الكويتية، إكسسوارات تحمل شعارات يهودية مخصصة للبيع في أحد المحال التجارية.

جرت الواقعة في منطقة السالمية بمحافظة حولي، كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة.

وقالت الوزارة، في الكويت، إنه تم ضبط الإكسسوارات المخالفة من قبل فريق الطوارئ في الوزارة وتحرير محضر بالضبط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المحل المخالف.

ونشرت وزارة التجارة عبر حسابها في “تويتر” صورة الإكسسوارات التي تحمل الشعارات اليهودية، مشيرة إلى أن هذه الشعارات تعتبر مخالفة للنظام العام للدولة.

وفيما أشاد مغردون بهذا الجهد، فقد كشفوا عن وجود محال أخرى تبيع منتجات عليها شعارات صهيونية.

وقال “خالد”: “يعطيكم العافية .. محلات النصر فيها بضاعة (بلوزة) عليها نجمة بني صهيون”.

وكتب ناشط: “براند مونبلان موجود بالكويت من زمان وشعاره الاساسي نجمة داوود او نجمة صهيون لكن باطراف ناعمه. تقدرون تسوونله محضر؟”.

وغرد آخر: “صج مايستحي المفروض يتسكر المحل وان كان وافد يتسفر علي طول لانه لايحترم قوانين البلد”.

مقاطعة البضائع الإسرائيلية

يُشار إلى أنه في مطلع أغسطس الجاري، جددت الكويت تمسكها بمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها ومن يتعامل معها من الشركات، وذلك في اجتماع لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

وصرح عن ممثل الكويت في الاجتماع مشاري الجار الله: “أي بضائع تكون عليها شبهة بأنها إسرائيلية أو تتبع شركات محظورة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتتم مصادرتها وفقا لتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك وتوصيات مكاتب المقاطعة”.

وشدد على أن قوانين المقاطعة تشكل أداة ضغط على إسرائيل، مؤكدا أهمية استمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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