شعارات يهودية وصهيونية في محال تجارية بالكويت (صور)

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وطن – رصدت السلطات الكويتية، إكسسوارات تحمل شعارات يهودية مخصصة للبيع في أحد المحال التجارية.

جرت الواقعة في منطقة السالمية بمحافظة حولي، كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة.

وقالت الوزارة، في الكويت، إنه تم ضبط الإكسسوارات المخالفة من قبل فريق الطوارئ في الوزارة وتحرير محضر بالضبط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المحل المخالف.

التجارة تحرر محضر ضبط بيع شعارات مخالفة للنظام العام للدولة#شارك_في_الرقابة pic.twitter.com/dfteEgYrjl — وزارة التجارة (@mociq8) August 27, 2022

ونشرت وزارة التجارة عبر حسابها في “تويتر” صورة الإكسسوارات التي تحمل الشعارات اليهودية، مشيرة إلى أن هذه الشعارات تعتبر مخالفة للنظام العام للدولة.

وفيما أشاد مغردون بهذا الجهد، فقد كشفوا عن وجود محال أخرى تبيع منتجات عليها شعارات صهيونية.

وقال “خالد”: “يعطيكم العافية .. محلات النصر فيها بضاعة (بلوزة) عليها نجمة بني صهيون”.

يعطيكم العافية

محلات النصر

فيها بضاعة (بلوزة) عليها نجمة بني صهيون — Khalid (@KhalidAliBuAli) August 27, 2022

وكتب ناشط: “براند مونبلان موجود بالكويت من زمان وشعاره الاساسي نجمة داوود او نجمة صهيون لكن باطراف ناعمه. تقدرون تسوونله محضر؟”.

براند مونبلان موجود بالكويت من زمان وشعاره الاساسي نجمة داوود او نجمة صهيون لكن باطراف ناعمه. تقدرون تسوونله محضر ؟ pic.twitter.com/pZDJYL12FR — قاصف (@CoD_Prof) August 27, 2022

وغرد آخر: “صج مايستحي المفروض يتسكر المحل وان كان وافد يتسفر علي طول لانه لايحترم قوانين البلد”.

صج مايستحي المفروض يتسكر المحل وان كان وافد يتسفر علي طول لانه لايحترم قوانين البلد — jamalco605 (@jamalco60) August 27, 2022

مقاطعة البضائع الإسرائيلية

يُشار إلى أنه في مطلع أغسطس الجاري، جددت الكويت تمسكها بمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها ومن يتعامل معها من الشركات، وذلك في اجتماع لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

وصرح عن ممثل الكويت في الاجتماع مشاري الجار الله: “أي بضائع تكون عليها شبهة بأنها إسرائيلية أو تتبع شركات محظورة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتتم مصادرتها وفقا لتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك وتوصيات مكاتب المقاطعة”.

وشدد على أن قوانين المقاطعة تشكل أداة ضغط على إسرائيل، مؤكدا أهمية استمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر.