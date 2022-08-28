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السودان.. سعر الدولار اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.. تغيرات صادمة في أسعار اليورو والإسترليني

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار اليوم watanserb.com
سعر الدولار اليوم
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وطن– شهِد سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 28 أغسطس 2022، استقراراً ملحوظاً وفق نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية، فيما شهِدت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم 576.5 جنيهاً للشراء، و580.82 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجّل سعر اليورو اليوم الاثنين في السودان، انخفاضاً كبيراً في البنوك ليصل إلى 571.54 جنيهاً للشراء، و575.82 جنيهاً للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان مسجلا 671.79 جنيهاً للشراء، و676.83 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في السودان اليوم يهوي داخل السوق السوداء

سعر الريال السعودي في السودان اليوم
سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 153.50 جنيهاً للشراء، و154.65 جنيهاً للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم
سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.08 جنيهاً للشراء، و158.26 جنيهاً للبيع.
سعر الريال القطري اليوم في السودان
كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.59 جنيهاً للشراء، و158.781 جنيهاً للبيع.
سعر الريال العماني في السودان اليوم
بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم 1497.79 جنيهاً للشراء، و1509.02 جنيهاً للبيع.
سعر الدينار البحريني اليوم في السودان
سجّل سعر الدينار البحريني في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1529.58 جنيهاً للشراء، و1541.05 جنيهاً للبيع.

ركود الاقتصاد السوداني
ووفقَ بيانات بنك التنمية الإفريقي، يواجِه الاقتصاد السوداني حالةً من الركود منذ 2021.
ويتوقّع أن يسجّل نموّاً متواضعاً في 2022، خاصةً بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويواجه الاقتصاد مشاكلَ تتعلق بانخفاض النقد الأجنبي من التحويلات والاستثمارات الأجنبية، والتي ستدفعُ بخفض الواردات، بما في ذلك إمدادات الوقود والغذاء.
ويعاني الاقتصاد السوداني أيضاً منذ سنوات، من عدم قدرته على تحمّل الديون، التي شكّلت ما نسبتُه أكثر من 201 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، نحو 80 في المئة منها ديون خارجية.
وتشير تقارير إلى أن السودان يعاني منذ سنوات من تحديات اقتصادية، بما في ذلك عجز كبير في الميزانية ونقص واسع في السلع الأساسية، وزيادات هائلة في الأسعار.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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