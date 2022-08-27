حفل ميريام فارس في السعودية.. شجار عنيف بالكراسي وإطلالة فاضحة! (فيديو)

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وطن- شهد حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس، في السعودية، مشاجرة عنيفة، وثقها الحضور، وتداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مشاجرة بالكراسي

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، مجموعة من الأشخاص تشاجروا مع بعضهم بالكراسي المخصصة لحفل ميريام فارس في العاصمة الرياض.

ولم يكترث أحد للمشاجرة، حيث استمرت الفنانة اللبنانية بالغناء واستمر الحضور بالتفاعل.

مشاجرة وتكسير في حفل ميريام فارس في الرياض .. الحفلات لن تصنع إلا مزيد من هذه العشوائية والانفلات! pic.twitter.com/9LR8SaGwJ1 — نحو الحرية (@hureyaksa) August 27, 2022

أرض الحرمين

لكن الناشطون عبروا عن غضبهم مما حدث، فكتب أحدهم: ” آه يا أرض الحرمين! ماذا فعل بك السفهاء”.

وكتب آخر: ” السعودية أصبحت شارع الهرم”.

وقارن ناشط حال السعودية بين الحاضر والماضي. وعقب: ” يا حيف على اهل هذه البلاد التي كنا نظنها مباركة ولا يأتي اسمها الا بكل خير .. بتنا نسمع اخباراً مخزية يومياً ولا تليق بمكانة هذه البلاد .. لو بقيت بلاداً “متشددة” أفضل بكثير من بلاد تبحث عن الانحراف ولا تجد من يوجهها “.

وعلق ناشط آخر: ” عندما يحكم الرويبضة و الأراذل فأنتظر الساعة”.

وأحيت ميريام فارس حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم “الجيميرز” بالسعودية.

شفاف أم مبطن؟

وارتدت ميريام جمبسوت طويل بأكمام مكشوفة، وألوان متعددة، جمعت بين البرتقالي و الأزرق والبنفسجي. وقد يبدو للوهلة الأولى أنه شفاف يكشف ما تحت جسدها، لكنه مبطن بلون الجسم.

وجمبسوت الفنانة اللبنانية ميريام من توقيع مصمم الأزياء جان بيير خوري.

وقدمت ميريام فارس خلال الحفلة أغنيتها الجديدة “قضيها انبساط”.

أغنية مريام فارس لكأس العالم في قطر 2022

وفي وقت سابق، فاجأت ميريام فارس، جمهورها بتواجد رسمي لها في كأس العالم 2022 البطولة المرتقبة بالدوحة “مونديال قطر”.

وفي حديث خاص مع مراسل قناة “سكاي نيوز“، على هامش حفلها الأخير بجزيرة قبرص، قالت مريام: “لا أستطيع أن نفي أخبار تعاوني مع الفيفا أو قول إنها أنباء غير صحيحة.”

وأكدت الفنانة اللبنانية أنه بالفعل يتم التحضير حاليا لعمل فني خاص لمناسبة “مونديال قطر 2022”.

وأوضحت: “نحن بالفعل في طور التحضير حاليا لأكثر من أغنية، وسيتم بعد ذلك اختيار واحدة منها لإصدارها في فترة كأس العالم”.