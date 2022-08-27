تحرّش جماعي بفتاة في السعودية يفجّر موجة غضب (فيديو)

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وطن– انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق حالة تحرّش جماعي بفتاة، داخل أحد الأماكن المغلقة كما يبدو في المقطع الذي قال ناشروه: إنه من السعودية وأثار موجة واسعة من الغضب.

صرخات وهياج المتحرشين

وأظهر المقطع ـ الذي لم يتسنَّ لنا التأكد من مكان أو زمان تصويره ـ مجموعةً من الشبان وهم يلقون بفتاة ترتدي عباءة سوداء أرضاً، ويقومون بالتحرش بها بشكل جماعي.

وبدا هاتفها ملقًى على الأرض، فيما يسمع صرخات الفتاة وصيحات وهياج الشبان المتحرشين قبل أن تتمكن من التخلص منهم.

مقطع يوجع قلب الغيارى .. فتاة بين فئة من الشباب تحرش جماعي أم ماذا؟!

شتان بين إسلام حقيقي يكرم المرأة ويعززها وبين إسلام وسطي يذل المرأة وينتهك حشمتها#الأمن_العام pic.twitter.com/EgsZgJb12V — نورة الحربي (@n_alharbi12) August 27, 2022

وعبّر مغردون عن غضبهم من ظاهرة التحرش بالنساء في المملكة العربية السعودية مطالبين السلطات بالتدخّل باجراءات عقابية قاسية.

فيما رأى آخرون أن هذه نتيجة طبيعية لسياسة الانفتاح التي يتبعها ابن سلمان، وتشجيع السفور والاختلاط والتعري، وطالب البعض بإصدار نظام مكافحة التحرش، لأنه أصبح ضرورة ملحّة.

مقطع يوجع قلب الغيارى

وعلّقت “نورة الحربي”: “مقطع يوجع قلب الغيارى.. فتاة بين فئة من الشباب تحرش جماعي أم ماذا؟”

وأضافت: “شتان بين إسلام حقيقي يكرم المرأة ويعززها وبين إسلام وسطي يذل المرأة وينتهك حشمتها”.

فردّ عليها “مـُسـتـشـٰار غير قانوني”: ” الإسلام الحقيقي هو الإسلام الوسطي. والمقطع ماله شغل بكلامك”.

وأضاف: “هذولا مجموعة شرذمة موجودة في جميع دول العالم”.

الاسلام الحقيقي هو الاسلام الوسطي. والمقطع ماله شغل بكلامك

هذولا مجموعة شرذمة موجودة في جميع دول العالم. — مـُسـتـشـٰار غير قانوني (@50Alm) August 27, 2022

وعبّر “عزوز” عن اعتقاده بأنّ المقطع صُوّر داخل أحد المراقص، ويُدعَى “بوليفار نايس”، واستدرك: “وش تتوقع من المكان ذا”.

هي موجوده في المراقص معهم صح اظن اسمه بوليفارد نايس والله وش تتوقع من المكان ذا 😊 — عزوز (@_____A702Z_____) August 27, 2022

فيما رأى “بندر القحطاني”: “أن التحرش موجود في كل الدول، وهذي من الحالات الفردية اللي ما تمثل المجتمع لا من قريب ولا من بعيد”.

وش علاقة كلامك بالمقطع ؟

عوايدكم يا الحسابات الوهمية تربطون المواضيع في بعض على أساس إن عندكم حجة .. التحرش موجود في كل الدول وهذي من الحالات الفردية اللي ما تمثل المجتمع لا من قريب ولا من بعيد — بندر القحطاني (@bander664qht) August 27, 2022

وعقّب آخر: “حصاد من الابتذال والفساد ثمرة بن سلمان”.

فيما ذكر البعض في تعليقاتهم أن هذا المقطع يوثّق مشاجرة بين فتاتين تدخل بها الشباب، ولا يوثق حادثة تحرش.

حالات تحرش سابقة

وكثرت المقاطع التي توثّق حالات تحرّش جماعي في السنوات الأخيرة، إذ تداول ناشطون في أيار الماضي مقطع فيديو من مدينة الخبر السعودية، يظهر تجمهر مجموعة من الشباب حول فتاتين في شارع عام.

وفي مقطع آخر يُظهر ملاحقة مجموعة كبيرة من الشبان لفتاتين على البحر في مدينة جدة، ومحاولة بعضهم الاعتداءَ عليهن في مشهد وصفه البعض بـ”الوقح”.

كما وثّق مقطع نشر في تشرين الأول 2021، وتداولته وسائل إعلام محلية، سعودية ونشطاء تحرّش مجموعة من الشباب بفتاتين تواجدتا داخل إحدى المركبات، في شوارع العاصمة الرياض.

(4) آلاف قضية تحرش

وأثارت هذه الفيديوهات وغيرها غضباً كبيراً وجدلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة أنّ ظاهرة التحرّش بالنساء في الشارع انتشرت مؤخراً بكثرة في المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة العدل السعودية، قد أكدت أن نحو 4 آلاف قضية تحرّش سجلت في عامي 1435 و1436هـ، بمعدل 6 قضايا يومياً.

التحرش في القانون السعودي

ويقصد بجريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر مَن شخص تجاه أي شخص آخر، تمسّ جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وينص القانون السعودي على معاقبة المتحرش بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من ألف إلى 300 ألف ريال، بالإضافة إلى التشهير بالمتحرش أو إحدى العقوبات الثلاث.