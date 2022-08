الهلال الأحمر القطري يطلق استجابة إنسانية عاجلة لكارثة الفيضانات في باكستان

وطن- في استجابة عاجلة للفيضانات التي تعرضت لها باكستان خلال اليومين الماضيين وأدت لتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين، فعل الهلال الأحمر القطري مركز غدارة المعلومات وإعلان حالة الطوارئ لتقديم الدعم الإنساني بالتنسيق مع نظيره الباكستاني.

وفي بيان صادر عنه نقلته وكالة الأنباء القطرية، أعلن الهلال الأحمر القطري عن تخصيص مبلغ مائة ألف دولار أمريكي (365,000 ريال قطري) من صندوق الاستجابة للكوارث به من أجل إغاثة المتضررين من الفيضانات، والتخفيف من آثار الكارثة عليهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب البيان، فإن الهلال الأحمر سيعمل بشكل عاجل على نجدة المتضررين من الفيضانات في منطقة ميربور خاس بإقليم السند.

ولفت إلى أن خطة التدخل الإغاثي العاجل تتضمن توفير المأوى الطارئ والمستلزمات المنزلية لفائدة 200 أسرة، تضم حوالي 1,400 شخص، من السكان المتضررين.

وفجر الجمعة، أعلنت باكستان حالة الطوارئ الوطنية، عقب ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول إلى نحو ألف شخص، وتضرر عشرات الملايين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الفيضانات أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، ونزح معظمهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سببتها.

وطالب شريف، بإغاثة دولية لمكافحة أضرار الفيضانات القاتلة التي تضرب الدولة الفقيرة.

We have reached out to donors, friendly countries & international financial institutions for assistance to respond to the scale of flood calamity. I will be meeting Islamabad-based ambassadors & high commissioners tomorrow to apprise them of nature of challenge & need for help.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) August 25, 2022