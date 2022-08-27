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الهلال الأحمر القطري يطلق استجابة إنسانية عاجلة لكارثة الفيضانات في باكستان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
كارثة الفيضانات في باكستان watanserb.com
كارثة الفيضانات في باكستان
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وطن- في استجابة عاجلة للفيضانات التي تعرضت لها باكستان خلال اليومين الماضيين وأدت لتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين، فعل الهلال الأحمر القطري مركز غدارة المعلومات وإعلان حالة الطوارئ لتقديم الدعم الإنساني بالتنسيق مع نظيره الباكستاني.

وفي بيان صادر عنه نقلته وكالة الأنباء القطرية، أعلن الهلال الأحمر القطري عن تخصيص مبلغ مائة ألف دولار أمريكي (365,000 ريال قطري) من صندوق الاستجابة للكوارث به من أجل إغاثة المتضررين من الفيضانات، والتخفيف من آثار الكارثة عليهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

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البداية من منطقة ميربور في إقليم السند

وبحسب البيان، فإن الهلال الأحمر سيعمل بشكل عاجل على نجدة المتضررين من الفيضانات في منطقة ميربور خاس بإقليم السند.

ولفت إلى أن خطة التدخل الإغاثي العاجل تتضمن توفير المأوى الطارئ والمستلزمات المنزلية لفائدة 200 أسرة، تضم حوالي 1,400 شخص، من السكان المتضررين.

باكستان تعلن حالة الطوارىء الوطنية

وفجر الجمعة، أعلنت باكستان حالة الطوارئ الوطنية، عقب ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول إلى نحو ألف شخص، وتضرر عشرات الملايين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الفيضانات أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، ونزح معظمهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سببتها.
وطالب شريف، بإغاثة دولية لمكافحة أضرار الفيضانات القاتلة التي تضرب الدولة الفقيرة.

شهدت باكستان خلال اليومين الماضيين فيضانات عارمة جراء الأمطار الغزيرة التي تجتاح مناطق عدة في البلاد قتلت المئات وشردت ملايين الأشخاص ودمرت البشر والحجر والشجر.
وأظهرت مقاطع فيديو مرعبة حجم الدمار الذي لحق بالعديد من المناطق بسبب الفيضانات التي اقتلعت العديد من المنازل، في مشهد صعب.

“آلاف الأشخاص بلا مأوى”

من جانبها، قالت وزيرة التغير المناخي شيري رحمن إن الحكومة ستطلب مساعدة دولية بمجرد اكتمال حصر الأضرار.وفق “يورونيوز”
وأوضحت في تصريحات صحفية أنه “نظرا لحجم الكارثة، من غير الممكن أن تواجه الأقاليم أو حتى إسلام آباد. هذه الكارثة المناخية وحدها”.
وأضافت “الأرواح في خطر. آلاف الأشخاص بلا مأوى (…) من المهم أن يحشد الشركاء الدوليون مساعدتهم”.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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