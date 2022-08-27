السودان.. تراجع كبير جداً وغير مسبوق في سعر الدولار لدى البنوك السبت 27 أغسطس 2022

- Advertisement -

وطن- تنشر “وطن” سعر الدولار في السودان اليوم، السبت 27 أغسطس، داخل البنوك السودانية، وذلك وفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك السودانية.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

سجّل سعر الدولار 567 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع إلى 571.25 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم السبت، في السودان 574.20 جنيهاً للشراء، و578.50 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

فيما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 682.44 جنيهاً للشراء، و687.55 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.24 جنيهاً للشراء، و150.36 جنيهاً للبيع داخل بنك الخرطوم.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.40 جنيهاً للشراء، و155.56 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان اليوم، السبت، لدى البنوك نحو 155.002 جنيهاً للشراء، و156.16 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان 1473.10 جنيهاً للشراء، و1484.15 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجّل سعر الدينار البحريني اليوم الجمعة 1504.37 جنيهاً للشراء، و1515.66 جنيهاً للبيع.

وجاء هذا الانخفاض فيما تظل أزمة الدولار الجمركي وارتفاعه المتواصل وسط ترقب لاجتماع بين الغرف التجارية والمالية .

وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عبدالرحمن عباس عن تلقيهم طلباً من وزير المالية بالجلوس معهم، لمناقشة أوضاع الصناعة ومناقشة أثار زيادة الدولار الجمركي على القطاع.