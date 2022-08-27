آخر فيديو لجورج الراسي قبل ساعتين من وفاته (شاهد)

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وطن- نشرت مجلة “الجرس” آخر فيديو للفنان اللبناني جورج الراسي، قبل وفاته اليوم بحادث سير مروع.

وظهر جورج الراسي بالفيديو وهو يغني في حفله الأخير في سوريا قبل وفاته بساعتين أثناء عودته إلى لبنان.

الإطلالة الأخيرة ل #جورج_الراسي قبل وفاته بساعتين خلال حفله الأخير في #سوريا pic.twitter.com/EoRV0R1rLY — مجلة الجرس 🔔 (@AlJarasMagazine) August 27, 2022

الكهرباء في لبنان!

وذكرت صحيفة “لبنان 24”، أن سبب الحادث يعود إلى عدم وجود إنارة رغمَ وجودِ أعمدة عليها، بسبب أزمة الكهرباء في لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن جورج الراسي، فقد السيطرة على سيارته من نوع “كيا”، فاصطدمت بالحائط الفاصل للطريق. ومن شدّة الضربة، طارت أجزاءٌ من المركبة إلى المقلبِ الآخر.

ووقع عند الساعة الخامسة والرّبع فجراً، ولشدته اضطرت فرق الدفاع المدني لاستخدام أدوات حادة وآليات عديدة لانتشال جثة الراسي وجثة سيدة كانت معه في المركبة.

فيديو يظهر حجم الضرر الكبير التي تعرضت له سيارة الفنان #جورج_الراسي pic.twitter.com/NK59ChYJnb — كُن مُواطِن (@kon_mowaten) August 27, 2022

بعمل بأصلي

وكانت رسالة جورج الراسي الأخيرة عبر حسابه على “انستغرام” “بعمل بأصلي”، ترويجاً لأغنيته الجديدة.

والمفارقة أن جورج الراسي قال قبل 8 سنوات في لقاء صحفي: “حزام الأمان أنقذ حياتي مرات عدة. ولو لم أكن أضعه لكنت الآن بين عداد الاموات”.

وكشف الراسي حينها في مقابلة مع جمعية “اليازا”، عن معاناته مع حوادث السير، مؤكّداً أنه تعلم الكثير مما شهِدهُ في حياته.

وتحدّث الراسي حينها عن إدارة السير. وقال: “من المؤسف أنه بسبب الفساد المستشري في هيئة إدارة السير، فقدت رخصة السياقة قيمتها وهيبتها في نظر عدد كبير من دول العالم فلم يعد معترف بها”.

وفاة جورج الراسي

وتوفي الفنان اللبناني جورج الراسي؛ على إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية–السورية.

وكانت السيدة “زينة المرعبي” من طرابلس بداخل السيارة التي يقودها الراسي قادماً من الحدود السورية، تُوفيت أيضاً.

يُشار إلى أن جورج خليل الراسي هو مغنٍّ لبناني من مواليد عام 1982. وُلد بقرية سلامون القماش بلبنان، وهو شقيق الفنانة نادين الراسي. وزوج عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية الأصل جويل حاتم، ولديهما طفل اسمه “جو”، أنجباه قبل أن ينفصلا عن بعضهما البعض.

وسبق أن أعلن جورج عن تعرّضه لمحاولة اغتيال في عام 2016. كما كشف في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن التهديد الذي تلقاه من قبل ابنة سياسي لبناني مغرمة به، وذلك بعد أن رأت صورته مع زوجته السابقة جويل حاتم، وذلك بعد أن عادا إلى التواصل من أجل ابنهما جو.