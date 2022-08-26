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لحظة استخراج رضيع بالمشيمة من مياه السيول في باكستان.. خرج حيا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
استخراج رضيع بالمشيمة من مياه السيول watanserb.com
استخراج رضيع بالمشيمة من مياه السيول
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وطن- وثّق مقطع فيديو لحظة استخراج رضيع بالمشيمة من داخل مياه السيول في باكستان.

وأظهر الفيديو لحظة استخراج الرضيع الذي كان يتحرك ويبدو على قيد الحياة.

وكان الطفل بالمشيمة في الوقت الذي تم العثور عليه فيه فيما أعرب جميع الحضور عن فرحتهم بتلك اللحظة.

وفجر الجمعة، أعلنت باكستان حالة الطوارئ الوطنية، عقب ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول إلى نحو ألف شخص، وتضرر عشرات الملايين.

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وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الفيضانات أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، ونزح معظمهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سببتها.

وطالب شريف، بإغاثة دولية لمكافحة أضرار الفيضانات القاتلة التي تضرب الدولة الفقيرة.

وقال شريف إنه التقى بدبلوماسيين أجانب في العاصمة إسلام آباد لبحث الأضرار التي سببتها السيول والفيضانات.

وغرد عبر “تويتر” قائلا: “تسببت موجة الأمطار المستمرة في دمار في جميع أنحاء البلاد”، ووجّه الشكر للبلدان والمنظمات التي قدمت دعماً.

وأثّرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وذوبان الأنهار الجليدية على أكثر من 3 ملايين شخص في باكستان.

وعقدت الحكومة الباكستانية، اجتماعا استغرق 3 ساعات، دعت خلاله الجيش لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإغاثة والإنقاذ إثر نزوح الملايين وتضرر آلاف المنازل بفعل الفيضانات.

كما ناشدت السلطات الباكستانية، المجتمع العالمي مساعدتها في جهود الإغاثة في ظل معاناتها من تبعات الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات عارمة.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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