لحظة استخراج رضيع بالمشيمة من مياه السيول في باكستان.. خرج حيا

- Advertisement -

وطن- وثّق مقطع فيديو لحظة استخراج رضيع بالمشيمة من داخل مياه السيول في باكستان.

وأظهر الفيديو لحظة استخراج الرضيع الذي كان يتحرك ويبدو على قيد الحياة.

وكان الطفل بالمشيمة في الوقت الذي تم العثور عليه فيه فيما أعرب جميع الحضور عن فرحتهم بتلك اللحظة.

وفجر الجمعة، أعلنت باكستان حالة الطوارئ الوطنية، عقب ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول إلى نحو ألف شخص، وتضرر عشرات الملايين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الفيضانات أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، ونزح معظمهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سببتها.

We urge international community to help #Pakistan in one of the worst natural calamities to hit the country. Millions of people are homeless across #Sindh #Balochistan and #SouthPunjab, #Swat due to floods and in need of tents, packaged food and medicines @WFP @UNHumanRights pic.twitter.com/7Ipd895Y2W — PTI Legal Team (Volunteers) (@PTI_Legal_Team) August 26, 2022

وطالب شريف، بإغاثة دولية لمكافحة أضرار الفيضانات القاتلة التي تضرب الدولة الفقيرة.

وقال شريف إنه التقى بدبلوماسيين أجانب في العاصمة إسلام آباد لبحث الأضرار التي سببتها السيول والفيضانات.

وغرد عبر “تويتر” قائلا: “تسببت موجة الأمطار المستمرة في دمار في جميع أنحاء البلاد”، ووجّه الشكر للبلدان والمنظمات التي قدمت دعماً.

We have reached out to donors, friendly countries & international financial institutions for assistance to respond to the scale of flood calamity. I will be meeting Islamabad-based ambassadors & high commissioners tomorrow to apprise them of nature of challenge & need for help. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) August 25, 2022

وأثّرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وذوبان الأنهار الجليدية على أكثر من 3 ملايين شخص في باكستان.

وعقدت الحكومة الباكستانية، اجتماعا استغرق 3 ساعات، دعت خلاله الجيش لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإغاثة والإنقاذ إثر نزوح الملايين وتضرر آلاف المنازل بفعل الفيضانات.

Heavy flood in swat river and it's still raining here.pray for swat and Pakistan pic.twitter.com/vEyeaqXkcD — Majid Khan Photography (@majidkhanphoto) August 26, 2022

كما ناشدت السلطات الباكستانية، المجتمع العالمي مساعدتها في جهود الإغاثة في ظل معاناتها من تبعات الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات عارمة.