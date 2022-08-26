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الهدهد

سلطنة عمان .. ما مصير شخصين سقطا أثناء تسلق جبل بولاية سدح؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
جبال سدح في سلطنة عمان watanserb.com
جبال سدح في سلطنة عمان (تصوير: محمد الهادي باعمر)
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وطن – أعلن الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان عن تعامل فرق الإنقاذ التابعة له مع بلاغ سقوط شخصين من اعلى جبل في ولاية سدح.

سقوط شخصين من اعلى جبل في ولاية سدح

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تتعامل فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار مع بلاغ سقوط شخصين من أعلى جبل أثناء ممارسة رياضة التسلق الجبلي بمنطقة جبل سمحان التابعة لولاية سدح”.

وأوضحت الهيئة في تدوينة لاحقة أنه “وبعد تعذر الوصول إليهم عن طريق المروحية بسبب التضاريس وصعوبة الرؤية تعمل فرق الإنقاذ والإسعاف وبالتعاون مع فرق تطوعية مدربة من المواطنين للوصول إلى المصابين”.

وتستقطب رياضة تسلق الجبال والمرتفعات الكثير من الشباب داخل السلطنة التي تضم عدة مواقع تسلق يلجأ إليها هواة هذه الرياضة الصعبة والشيقة.

وتشهد محافظة ظفار حاليًا موسم الخريف السياحي الذي يمتد 3 أشهر، تبدأ في الأيام العشرة الأخيرة من حزيران/ يونيو، حتى أواخر أيلول/ سبتمبر من كل عام.

وتشهد المحافظة في هذا الموسم إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح من داخل السلطنة وخارجها، نظرًا لطبيعتها الساحرة، ومناخها المعتدل، وما تملكه من مقومات جعلتها وجهة سياحية بارزة.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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