سلطنة عمان .. ما مصير شخصين سقطا أثناء تسلق جبل بولاية سدح؟!

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وطن – أعلن الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان عن تعامل فرق الإنقاذ التابعة له مع بلاغ سقوط شخصين من اعلى جبل في ولاية سدح.

سقوط شخصين من اعلى جبل في ولاية سدح

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تتعامل فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار مع بلاغ سقوط شخصين من أعلى جبل أثناء ممارسة رياضة التسلق الجبلي بمنطقة جبل سمحان التابعة لولاية سدح”.

تتعامل فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #ظفار مع بلاغ سقوط شخصين من أعلى جبل أثناء ممارسة رياضة التسلق الجبلي بمنطقة جبل سمحان التابعة لولاية #سدح pic.twitter.com/yAAuZS0dHx — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) August 26, 2022

وأوضحت الهيئة في تدوينة لاحقة أنه “وبعد تعذر الوصول إليهم عن طريق المروحية بسبب التضاريس وصعوبة الرؤية تعمل فرق الإنقاذ والإسعاف وبالتعاون مع فرق تطوعية مدربة من المواطنين للوصول إلى المصابين”.

وبعد تعذر الوصول إليهم عن طريق المروحية بسبب التضاريس وصعوبة الرؤية تعمل فرق الإنقاذ والإسعاف و بالتعاون مع فرق تطوعية مدربة من المواطنين للوصول إلى المصابين.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) August 26, 2022

وتستقطب رياضة تسلق الجبال والمرتفعات الكثير من الشباب داخل السلطنة التي تضم عدة مواقع تسلق يلجأ إليها هواة هذه الرياضة الصعبة والشيقة.

وتشهد محافظة ظفار حاليًا موسم الخريف السياحي الذي يمتد 3 أشهر، تبدأ في الأيام العشرة الأخيرة من حزيران/ يونيو، حتى أواخر أيلول/ سبتمبر من كل عام.

وتشهد المحافظة في هذا الموسم إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح من داخل السلطنة وخارجها، نظرًا لطبيعتها الساحرة، ومناخها المعتدل، وما تملكه من مقومات جعلتها وجهة سياحية بارزة.