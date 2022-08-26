بعد الجدل حول أغانيها .. نقابة الفنانين في سورية تمنع الفنانة “ريم السواس” من الغناء في حلب

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وطن- بعد جدل واسع منعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة اللبنانية “ريم السواس” من الغناء في سوريا إلا بعد توقيعها على تعهد بعدم الشتم أو التلفظ بألفاظ خادشة في حفلتها التي كانت مقررة في نادي الحرية بحلب إلا أن الحفلة ألغيت بسبب أغانيها التي تحتوي على ألفاظا خارجة عن الذوق العام حسب تعبير البعض .

وتداول ناشطون ألفاظاً وردت في بعض أغاني السواس وصفها البعض بالخادشة للحياء مثل “ولاك يا واطي” “عالي مزاجي عالي” “طز بعشرتهم “وبناء على ذلك قررت نقابة الفنانين منع الحفل الذي وصل سعر البطاقة فيه إلى 250 ألف ليرة سوريا

نقيب الفنانين يستدعي ريم السواس

وقال نقيب الفنانين محسن غازي، في لقاء مصوّر، إنه سيمنع المغنية ريم السواس من إقامة حفل لها في مدينة حلب ما لم تتعهد بعد استخدام الألفاظ النابية والمسيئة في الحفل.

وأوضح أنّ النقابة قدّمت استدعاء للمغنية ريم من أجل القدوم للنقابة والتعهد بعدم التلفظ بكلمات تسيء للجمهور، لافتاً إلى أنها تتهرب حتى اللحظة وفي حال عدم قدومها سيتواصلون مع فرع النقابة بحلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إيقاف الحفل.

وفي تصريح آخر لصحيفة “الوطن” المحلية، قال غازي، أمس الأربعاء، إن “النقابة ستوقف كل مغني يستخدم ألفاظاً نابية أو طائفية تحت طائلة المسؤولية”.

ألفاظ نابية

وبدوره علق نقيب فناني حلب عبد الرحيم حريري أن النقابة لا تعرف الفنانة ريم السواس وعلموا أن أغانيها تتضمن ألفاظاً نابية وتدخل الفنان محسن غازي نثيب الفنانين في سوريا وطلب حضورها مع المتعهد إلى إدارة النقابة في دمشق بهدف إلغاء الحفل أو الامتناع عن التلفظ بأي كلام خادش للحياء أو مخالف للآداب العامة على المسرح

ولكن ريم السواس تخلفت عن الموعد وبناء عليه لم يتم منحها تصريحاً بالعمل من قبل نقابة حلب وتم منعها بموجب القانون 40 للنقابة.

محافظ حلب يمنع الحفلة

وأضاف حريري في فيديو متداول أن عدم منح تصريح يعني إيقاف العمل أو الحفلة وأوعز محافظ حلب بإيقاف الحفلة وتابع أن الغاية ليست الإيذاء ولكن الحفاظ على مستوى معين من الفن يليق بمستوى هذه المدينة التي كانت قبلة لكبار الفنانين العرب خلال العقود الماضية

قرار المنع

وتداول ناشطون قرار منع نقابة الفنانين لريم السواس وجاء فيه بناء على أحكام القانون رقم 40 لعام 2019 الخاص بنقابة الفنانين المادة 20 الفقرة 2 منه لا يجوز لغير المسجلين في أحد سجلي النقابة ممارسة المهن الفنية المنصوص عليها إلا بعد الحصول على إذن بالعمل من مجلس النقابة وبناء على تنوجيه السيد محسن غازي نقيب الفنانين في سوريا لإيقاف الحفل للمدعوة “ريم السواس” لعدم حصولها على إذن العمل المنصوص عليه في المادة المذكورة

ريم السواس تعلق

وفي أول تعليق لها على المنع كتبت ريم السواس على حسابها الشخصي في” فيسبوك“: حبايب قلبي و أهلي بسوريا الحبيب بالنسبة لتصريحات نقابة الفنانين انا موجودة واحترم جميع القرارات التي سوف تصدر ولا يمكن لاحد ان يشكك بمدى محبتي وعشقي للجمهور السوري واعدة بشرح مفصل خلال الايام المقبلة كما توعدت جميع الصفحات التي تتداول أخبار زائفة على لسانها ليس لها أي علاقة بها بملاحقتها قضائياً

السواس وشارع شيكاغو

شكّل قرار “غازي” موجة تريند جديد، عمت وسائل التواصل ليلة أمس، وتداولت الصفحات الخبر، وبدأ المتابعون بإبداء آرائهم، بعضهم من وافق واعتبره قراراً حكيم. والبعض الآخر رفض القرار.

وعلق “عهد الصليبي”الآن الطيران الأمريكي يقصف بدير الزور والإسرائيلي يقصف بطرطوس والسيادة الوطنية تكافح أغاني ريم السواس”.

الآن:

الطيران الأمريكي يقصف بدير الزور

والإسرائيلي يقصف بطرطوس

والسيادة الوطنية تكافح أغاني ريم السواس. — عهد الصليبي – AHED ⚪ (@Ahed_Slebi) August 25, 2022

وتساءلت “شمس الشموس”: كيف سمحت النقابة بمسلسل “شارع شيكاغو” وغصت بكلمة ” واطي” بأغنية ريم السواس عدا عن أغاني آل الديك ومواويلهن الإباحية”.

وتابعت:”بالآخر هي مطربة أعراس وحفلات مو مطربة بدار الأوبرا حتى لاحقينها عالدعسة”.

عفكرة مودفاعاً عن ريم السواس بس وين المغزى بهيك قرار؟!

يعني النقابة يلي سمحت بمسلسل(شارع شيكاغو)غصّت بكلمة (واطي)بالغنية؟!

عدا عن أغاني آل الديك ومواويلهن الإباحية🙂😁

بالآخر هي مطربة أعراس وحفلات مو مطربة بدار الأوبرا حتى لاحقينها عالدعسة — Shams Alshamossa🇸🇾 (@Shams_Alshamoss) August 24, 2022

وفي السياق ذاته عقب ” خَـيـزَران” أن ريم السواس مطربة أغاني شعبية والأغاني الشعبية لا تخلو من الألفاظ الخارجة عن الذوق العام ومن الخطأ تدخُّل نقابة الفنانين بمزاج الشعب.

بس بدكن الدغري

ريم السواس مطربة أغاني شعبيه

والأغاني الشعبيه لا تخلو من الألفاظ الخارجه عن الذوق العام

ومن الخطأ تدخُّل نقابة الفنانين

ب مزاج الشعب — 🇸🇾 قـــاف 🇸🇾 (@sun86set) August 24, 2022

وبنبرة سخرية علق “علي عمار”: “الآن زعيمة الغناء ريم السواس تصدر أغنية جديدة منذ لحظات أخدوني على الرازي ” مستشفى في دمشق”جلطني محسن غازي” واستدرك:”رجاء بلا تلحين الوضع حزين” .

#عااااجــل :

الآن زعيمة الغناء #ريم_السواس تصدر أغنية جديدة منذ لحظات ..

أخدوني على الرازي .. جلطني محسن غازي ..

غازي غازي غازي غازي غازي

رجاء بلا تلحين الوضع حزين 😔🤣🤣🤣 🤣 pic.twitter.com/90xUuIYRIk — Ali Ammar🇸🇾 (@Ali_Ahmad_Ammar) August 25, 2022

وقالت باترا بتهكم:”في تلاتة بسوريا بقولوا: ولاك –المخابرات -الشرتح؟ رئيس سوريا الفيسبوكي-ريم السواس. واطي ولااك.

وعلقت “عائشة صبري” :”بعد أن سطع نجم سارية السواس بأغنية وين كنتي سهرانة يا بنت الكلب.. يسطع نجم ريم السواس بأغنية أكبر غلطة بحياتي عليت واحد واطي.. ما عم تلحق حفلات.

واستدركت:”هذا ما يريده نظام الأسد من انحطاط إلى حضيض لإشغال من تبقى من شعب منهك فقراً ويشتهي سقيا باردة!

تجارب منع سابقة

وكان نقيب الفنانين السوريين الراحل “صباح عبيد”، أطلق في تموز 2011 حملة ضد ما أسماه “الغناء الهابط” أو “الغناء في السرير والبانيو”، وكشف في لقاء مع “العربية.نت” عن أسماء أخرى قال إنها ممنوعة من الغناء في سورية، بعد منعه كلا من اليسا وهيفاء وهبي وذلك في إطار حملة قال إنها تهدف “للحد من التلوث الأخلاقي للغناء العاري”.

وقال عبيد إن حملته بدأت بإطلاق 3 مسابقات للأغاني الطربية والإنسانية والسياسية، مضيفا “سمعت أشرطة فيها أصوات أقوى حتى من صوت صباح فخري وأصوات نجوم عرب.. وبالطبع أقوى من أصوات الانحطاط الغنائي العربي”.

و”ريم السواس” هي مغنية لبنانية من مواليد مدينة طرابلس في الجمهورية العربية اللبنانية، اشتهرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حتى إنها أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما أهلها لتصبح حفلاتها الغنائية من أكثر الحفلات حضورًا، ومبيعًا للتذاكر.