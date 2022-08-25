نيوكاسل يونايتد يُبرم صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي .. وهذه تفاصيلها

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وطن – أبرم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أغلى صفقة في تاريخ النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بأن إدارة نادي نيوكاسل يونايتد، توصل بالفعل إلى اتفاق لضم لاعب في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي بعد الاستحواذ السعودي عليه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021.

نيوكاسل يونايتد وإبرام أغلى صفقة في تاريخه

وأضافت الصحيفة، ” نادي نيوكاسل نجح في ضم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب ريال سوسيداد الإسباني، بصفقة بلغت قيمتها 63 مليون جنيه إسترليني. أي ما يعادل 70 مليون يورو تقريباً”.

ألكسندر إيزاك سيكمل انتقاله اليوم نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو + 5 مليون يورو ، نيوكاسل سيقرون فيما بعد اكمال صفقة جواو بيدرو من عدمها بعد ان تم الاتفاق مع واتفورد منذ عدة ايام pic.twitter.com/1TZ0ipSC7V — EPL World (@EPLworld) August 25, 2022

كما وأردفت، ” الصفقة تضمنت حصول اللاعب السويدي إيزاك على مكافآت مالية تصل إلى 4.2 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حصول ناديه السابق ريال سوسيداد على نسبة 10% في حال بيع اللاعب في المستقبل”.

وختمت، ” هذه الصفقة لا تعد هي الأغلى للشراء بالنسبة لنادي نيوكاسل يونايتد فحسب، بل هي أيضاً أضخم صفقة في تاريخ نادي ريال سوسيداد”.

– سيصبح الكسندر ايزاك أغلى صفقة في تاريخ نيوكاسل يونايتد بقيمة 75 مليون يورو. 🤯🔥 pic.twitter.com/XFgIwY7Cy8 — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) August 24, 2022

من هو السويدي ألسكندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد الجديد؟!

ألسكندر إيزاك، هو لاعب قدم سويدي دولي (مهاجم)، من مواليد عام 1999. أي يبلغ من العمر 23 عاماً، بدأت مسيرته الكروية الاحترافية من بوابة نادي أيك سولنا السويدي عام 2016، قبل الانتقال إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017.

حسب عديد المصادر 🗞

ألكسندر إيزاك إلى نيوكاسل يونايتد تمت ويتبقى الإعلان الرسمي ✔️

قيمة الصفقة ستكون حوالي 70 مليون يورو + إضافات 💶

الموهبة السويدية التي ارتبط بها الجميع في طريقها للبريميرليج 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qPVhY0ToVV — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) August 24, 2022

كما وانتقل بعدها إلى نادي تيلبورغ الهولندي على سبيل الإعارة، ليتعاقد بعدها مع ريال سوسيداد الإسباني في صيف عام 2019.

وخاض السويدي إيزاك مع فريق ريال سوسيداد، 132 مباراة. في كافة البطولات المختلفة، مسجلاً 44 هدفاً منذ قدومه إلى النادي الإسباني.

وحقق فريق نيوكاسل يونايتد الفوز الثمين في المباراة الماضية، أمام نظيره روفيرز بهدفين مقابل هدف وحيد. كما وسيلتقي في المواجهة القادمة أمام منافسه وولفرهامبتون الأسبوع القادم.

وجاء فري نيوكاسل في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، برصيد 5 نقاط، كما وبفارق 4 نقاط عن المتصدر آرسنال برصيد 9 نقاط لهذا الموسم.