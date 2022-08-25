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صور الأميرة عبير بنت عبد الله آل سعود.. من هي وكم عمرها وسبب وفاتها؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله آل سعود watanserb.com
عبير ابنة عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
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وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، عن وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله آل سعود، وذهب النشطاء للبحث عن هوية الأميرة السعودية من الأسرة الحاكمة وسبب وفاتها ومعلومات شخصية عنها.

وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله آل سعود

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، توفيت اليوم، الخميس.

وأشار بيان الدويان إلى أنه سيصلى على الأميرة عبير، يوم غدٍ الجمعة.

وحدد ميعاد الجنازة ومكانها “بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.”

ابنة الملك السادس للسعودية

وبحسب المعلومات المتوفرة عن الأميرة المتوفاة عبير بنت عبد الله، فهي ابنة الملك السادس للمملكة عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

وتزوجت الأمير عبير من الأمير فهد بن تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود، وأنجبت منه (الأمير عبد العزيز والأميرة نورة، الأميرة الجوهرة، والأميرة سارة).

وكانت الأميرة السعودية الراحلة تشغل منصب الرئيس الفخري لـ”المنظمة العربية للسلامة المرورية“، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

عبير ابنة عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

عمر الأميرة عبير آل سعود وسبب الوفاة

كما عينت سفيراً للمسؤولية الاجتماعية لدى “الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية” عام 2018.

حصلت على الدكتوراة الفخرية بالعلوم التربوية عام 2018 من “جامعة جرش الأهلية” في الأردن.

وبينما لم يكشف الديوان الملكي السعودي عن سبب وفاة الأميرة عبير، فقد تحدث ناشطون عن أزمة صحية داهمتها قبل أيام حيث تم نقلها للمستشفى واشتد عليها المرض، ليعلن خبر وفاتها اليوم.

وذكر ناشطون أن الأميرة عبير من مواليد خمسينات القرن الماضي، دون ذكر السنة تحديدا مشيرين إلى مكان ولادتها في العاصمة السعودية الرياض.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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