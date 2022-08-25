صور الأميرة عبير بنت عبد الله آل سعود.. من هي وكم عمرها وسبب وفاتها؟

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وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، عن وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله آل سعود، وذهب النشطاء للبحث عن هوية الأميرة السعودية من الأسرة الحاكمة وسبب وفاتها ومعلومات شخصية عنها.

وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله آل سعود

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، توفيت اليوم، الخميس.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الجمعة الموافق 28 / 1 / 1444هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/4evmjBdXNc — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 25, 2022

وأشار بيان الدويان إلى أنه سيصلى على الأميرة عبير، يوم غدٍ الجمعة.

وحدد ميعاد الجنازة ومكانها “بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.”

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مع صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبدالله

الرئيس الفخري للمنظمة العربيه للسلامة المرورية للحديث عن | أطلاق جائزة بأسمها عن والدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، طيب الله ثراه؛ لتشجيع البحث العلمي في مجال السلامة المرورية .#صباح_السعودية pic.twitter.com/CfVv1bexL1 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 29, 2019

ابنة الملك السادس للسعودية

وبحسب المعلومات المتوفرة عن الأميرة المتوفاة عبير بنت عبد الله، فهي ابنة الملك السادس للمملكة عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وتزوجت الأمير عبير من الأمير فهد بن تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود، وأنجبت منه (الأمير عبد العزيز والأميرة نورة، الأميرة الجوهرة، والأميرة سارة).

وكانت الأميرة السعودية الراحلة تشغل منصب الرئيس الفخري لـ”المنظمة العربية للسلامة المرورية“، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

عمر الأميرة عبير آل سعود وسبب الوفاة

كما عينت سفيراً للمسؤولية الاجتماعية لدى “الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية” عام 2018.

حصلت على الدكتوراة الفخرية بالعلوم التربوية عام 2018 من “جامعة جرش الأهلية” في الأردن.

وبينما لم يكشف الديوان الملكي السعودي عن سبب وفاة الأميرة عبير، فقد تحدث ناشطون عن أزمة صحية داهمتها قبل أيام حيث تم نقلها للمستشفى واشتد عليها المرض، ليعلن خبر وفاتها اليوم.

وذكر ناشطون أن الأميرة عبير من مواليد خمسينات القرن الماضي، دون ذكر السنة تحديدا مشيرين إلى مكان ولادتها في العاصمة السعودية الرياض.