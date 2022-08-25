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سلطان عمان يسدد ديون الغارمين بالسلطنة ويلغي أوامر حبسهم

باسل النجار
كتب باسل النجار
هيثم بن طارق watanserb.com
سلطان عمان هيثم بن طارق
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وطن – تصدر اسم سلطان عمان هيثم بن طارق، قائمة الوسوم الرائجة بتويتر في سلطنة عمان، عقب إصدراه أوامر بسداد ديون عدد كبير من الغارمين في السلطنة وإلغاء أوامر حبسهم.

السلطان هيثم بن طارق يسدد ديون الغارمين

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإنه تنفيذا للأوامر السامية فقد تم سداد ديون 1169 حالة من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

وجاء ذلك ـ بحسب البيان الذي طالعته (وطن) ـ بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث قام المجلس الأعلى للقضاء في السلطنة بسداد ديون الغارمين المشار إليهم بمبلغ يصل إلى أكثر من مليوني ريال عماني.

وترتب على ذلك إلغاء أوامر الحبس التي صدرت بحق هؤلاء، ورفع كافة الحجوزات عنهم.

ثناء كبير على السلطان من قبل العمانيين

وقوبل قرار سلطان عمان بتفاعل واسع من قبل العمانيين في السلطنة، والذين أثنوا على السلطان وجهوده لمساعدة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتذليل العقبات أمامهم.

وفي هذا السياق كتاب المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري: “جزاه الله خيرا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، على هذه اللفتة الكريمة المباركة التي أفرحت الغارمين الذين شملتهم الأوامر السامية وأسرهم.”

وتابع: “وبإذن الله ينطلقون مجددا في البحث عن فرص تجارية تعيدهم إلى السوق ليبدعوا في تقديم الخدمات المميزة للمجتمع.”

وكتب علي بن سعيد الحجري: “اسأل الله للسلطان هيثم أن يحفظه ويؤيده بالتوفيق وأن يهيىء له من أمره رشدا.. وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعيينه.”

وأكد “الحجري” أن “لا شك أن هذه الأوامر السامية لها مردود طيب في نفوس المواطنين الكرام.”

وتقدم العديد من العمانيين في تعليقاتهم عبر وسم “السلطان هيثم بن طارق”، بالشكر لحاكم البلاد على لفته الكريمة والطيبة، حسب وصفهم.

كما غرد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سابكو ورئيس الاتحاد العماني لكرة القدم:”حفظ الله مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق، وأطال في عُمره وأبقاه ذخراً وسنداً لأبناء شعبه الوفي.”

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق تقلد حكم السلطنة في يناير من العام 2020، عقب وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والذي ترك وصية رسمية تولى بموجبها “بن طارق” الحكم.

وسلطان عمان يبلغ من العمر حاليا 66 عاما حيث أنه من مواليد العام 1955 وتحديدا يوم 11 أكتوبر، وهو متزوج من السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

سلطان عمان هـيثم بن طارق وزوجته السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية

واستحدث السلطان هيثم منصبا جديدا في نظام الحكم العماني، هو منصب ولي العهد بموجب مرسوم سلطاني خاص صدر قبل عام، حيث أصبح نجله ذي يزن بن هيثم هو ولي عهد سلطنة عمان.

ولي عهد عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق
المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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