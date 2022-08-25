سلطان عمان يسدد ديون الغارمين بالسلطنة ويلغي أوامر حبسهم

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وطن – تصدر اسم سلطان عمان هيثم بن طارق، قائمة الوسوم الرائجة بتويتر في سلطنة عمان، عقب إصدراه أوامر بسداد ديون عدد كبير من الغارمين في السلطنة وإلغاء أوامر حبسهم.

السلطان هيثم بن طارق يسدد ديون الغارمين

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإنه تنفيذا للأوامر السامية فقد تم سداد ديون 1169 حالة من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

#عاجل تنفيذًا للأوامر السامية..سداد ديون 1169 حالة من الحالات المستحقة. pic.twitter.com/gZUMxlu7Gp — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 25, 2022

وجاء ذلك ـ بحسب البيان الذي طالعته (وطن) ـ بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث قام المجلس الأعلى للقضاء في السلطنة بسداد ديون الغارمين المشار إليهم بمبلغ يصل إلى أكثر من مليوني ريال عماني.

وترتب على ذلك إلغاء أوامر الحبس التي صدرت بحق هؤلاء، ورفع كافة الحجوزات عنهم.

ثناء كبير على السلطان من قبل العمانيين

وقوبل قرار سلطان عمان بتفاعل واسع من قبل العمانيين في السلطنة، والذين أثنوا على السلطان وجهوده لمساعدة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتذليل العقبات أمامهم.

جزاه الله خيرا صاحب الجلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق

-حفظه الله ورعاه – على هذه اللفتة الكريمة المباركة التي افرحت الغارمين الذين شملتهم الاوامر السامية واسرهم ، وباذن الله ينطلقون مجددا في البحث عن فرص تجارية تعيدهم الى السوق ليبدعوا في تقديم الخدمات المميزة للمجتمع. pic.twitter.com/TYXEmediWj — المحامي / احمد بن عبدالله الشنفري (@AhmedAAlshanfri) August 25, 2022

وفي هذا السياق كتاب المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري: “جزاه الله خيرا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، على هذه اللفتة الكريمة المباركة التي أفرحت الغارمين الذين شملتهم الأوامر السامية وأسرهم.”

وتابع: “وبإذن الله ينطلقون مجددا في البحث عن فرص تجارية تعيدهم إلى السوق ليبدعوا في تقديم الخدمات المميزة للمجتمع.”

وكتب علي بن سعيد الحجري: “اسأل الله للسلطان هيثم أن يحفظه ويؤيده بالتوفيق وأن يهيىء له من أمره رشدا.. وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعيينه.”

وأكد “الحجري” أن “لا شك أن هذه الأوامر السامية لها مردود طيب في نفوس المواطنين الكرام.”

وتقدم العديد من العمانيين في تعليقاتهم عبر وسم “السلطان هيثم بن طارق”، بالشكر لحاكم البلاد على لفته الكريمة والطيبة، حسب وصفهم.

كما غرد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سابكو ورئيس الاتحاد العماني لكرة القدم:”حفظ الله مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق، وأطال في عُمره وأبقاه ذخراً وسنداً لأبناء شعبه الوفي.”

حفظ الله مولانا جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق المعظم وأطال في عُمره وأبقاه ذخراً وسنداً لأبناء شعبه الوفي🇴🇲 https://t.co/cFsleO0Q9F pic.twitter.com/j1C9Rqy2hT — خالد بن حمد البوسعيدي (@SayyidKhalid) August 25, 2022

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق تقلد حكم السلطنة في يناير من العام 2020، عقب وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والذي ترك وصية رسمية تولى بموجبها “بن طارق” الحكم.

وسلطان عمان يبلغ من العمر حاليا 66 عاما حيث أنه من مواليد العام 1955 وتحديدا يوم 11 أكتوبر، وهو متزوج من السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

واستحدث السلطان هيثم منصبا جديدا في نظام الحكم العماني، هو منصب ولي العهد بموجب مرسوم سلطاني خاص صدر قبل عام، حيث أصبح نجله ذي يزن بن هيثم هو ولي عهد سلطنة عمان.