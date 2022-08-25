تعليق ناري من طراد الفايز على منعه من المرور للأراضي المحتلة عبر المعابر الإسرائيلية

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وطن– علّق القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز، على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنعه من المرور عبر المعابر الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة.

وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أياليت شاكيد كانت قد أعلنت عن اتخاذ هذا القرار، وقالت في تغريدة لها عبر “تويتر“: “بعد انتهاك شروط التأشيرة، والتحريض الخطير ضد الدولة، أمرتُ بمنع دخول (الفايز) إلى إسرائيل”.

وقال الفايز، معلقا على قرار سلطات الاحتلال، إنه لا يشرفه الذهاب إلى إسرائيل.

وأضاف: “لولا إخواني الفلسطينيين ما نزلت.. وسأدخل فلسطين إن شاء الله محررة”، مشددًا على أنه شرف عظيم له أن تصدر سلطات الاحتلال قرارا بمنع دخوله إلى أراضيها.

אשרת הכניסה לשייח ניתנה על ידי המתפ"ש.

בעקבות הפרת תנאי האשרה ודברי ההסתה החמורים נגד המדינה, הוריתי לאסור את כניסתו לישראל. https://t.co/R4JSBwzYV2 — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) August 24, 2022

وكان الشيخ “الفايز”، وهو كبير شيوخ قبيلة بني صخر الأردنية، قد أمضى فترة أسبوعين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، الشهر الماضي؛ في محاولة لحل خلاف بين عائلتين فلسطينيتين.

وخلال تواجده في الأراضي المحتلة، زار “الفايز” منطقة النقب، والتقى بالعشائر العربية التي تقطن هناك،

وتحدث الفايز عن تلك الزيارة، قائلا إن السبب الذي دفعه مؤخرا للذهاب إلى فلسطين هو حقن الدم الفلسطيني عن بعضه، وإصلاح ذات البين، مشيرًا إلى أنه طلب عدم ختم جوازه من قبل سلطات الاحتلال.

ومنذ ذلك الحين، شنّ ناشطون يمينيون إسرائيليون حملة ضد الفايز؛ بدعوى التحريض على إسرائيل، أثناء زيارته للنقب.

ونشر النشطاء مقطع فيديو له، وهو يتحدث إلى عدد من سكان النقب العرب، ويقول: “هذه فلسطين أرض العروبة وأرض الإسلام”.

وأضاف: “أنتم عرب، حتى الذين يتعاونون مع إسرائيل سيعودون في يوم من الأيام إلى رشدهم”.”

2. לשעבר שר החקלאות הירדני ודיפלומט בכיר. מטרת הביקור המוצהרת היא פתרון ריב חמולות כבד בחברון בין ג'בערי לעאוויווי. אלא שהמטרה הגדולה מעניינת יותר וניתן ללמוד עליה מנאום חבר הפרלמנט הירדני ינאל פריחאת בנאומו בפני המשלחת אותה לדבריו יזם – הפניית הנשק מריב פנימי אל עבר ישראל> pic.twitter.com/rNbxTKDOl2 — אלחנן גרונר (@elchangr) August 23, 2022

وفي فيديو آخر، أشاد “الفايز” بالجيش الأردني الذي ينتظر منه تحرير فلسطين، وخاصة الضفة الغربية التي احتُلت وهي في عهدة الأردن.

3. ואכן השייח טראד ביקר בישראל כ-3 שבועות והתקבל בכבוד מלכים אצל חמולות בדואים. את הנאום המסית ביותר הוא בחר לשאת אצל שייח גדעון אבו סבית הנחשב פרו ישראלי (תגובתו בהמשך). הוא דיבר נגד סייקס-פיקו שחילק את הארצות, ואמר כי גם הבדואים שמשתפים פעולה עם ישראל יחזרו לדרך הישר וילחמו בה> pic.twitter.com/Cb1bevjRuy — אלחנן גרונר (@elchangr) August 23, 2022

كما أشاد بالشعب الفلسطيني، ووصفه بأنه “شعب جبار” واصفاً أنه حين تأتي فتاة من هذا الشعب، لم تبلغ سن السادسة عشرة، وتقوم بتنفيذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي، فإن هذا الأمر يؤكد على أن هذا الشعب جبار.