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تعليق ناري من طراد الفايز على منعه من المرور للأراضي المحتلة عبر المعابر الإسرائيلية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
watanserb.com
الشيخ طراد الفايز
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وطن– علّق القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز، على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنعه من المرور عبر المعابر الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة.

وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أياليت شاكيد كانت قد أعلنت عن اتخاذ هذا القرار، وقالت في تغريدة لها عبر “تويتر“: “بعد انتهاك شروط التأشيرة، والتحريض الخطير ضد الدولة، أمرتُ بمنع دخول (الفايز) إلى إسرائيل”.

وقال الفايز، معلقا على قرار سلطات الاحتلال، إنه لا يشرفه الذهاب إلى إسرائيل.

وأضاف: “لولا إخواني الفلسطينيين ما نزلت.. وسأدخل فلسطين إن شاء الله محررة”، مشددًا على أنه شرف عظيم له أن تصدر سلطات الاحتلال قرارا بمنع دخوله إلى أراضيها.

إسرائيل تمنع دخول الشيخ “طراد الفايز” إلى الأراضي الفلسطينية بعد تداول هذا الفيديو!

وكان الشيخ “الفايز”، وهو كبير شيوخ قبيلة بني صخر الأردنية، قد أمضى فترة أسبوعين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، الشهر الماضي؛ في محاولة لحل خلاف بين عائلتين فلسطينيتين.

وخلال تواجده في الأراضي المحتلة، زار “الفايز” منطقة النقب، والتقى بالعشائر العربية التي تقطن هناك،

وتحدث الفايز عن تلك الزيارة، قائلا إن السبب الذي دفعه مؤخرا للذهاب إلى فلسطين هو حقن الدم الفلسطيني عن بعضه، وإصلاح ذات البين، مشيرًا إلى أنه طلب عدم ختم جوازه من قبل سلطات الاحتلال.

ومنذ ذلك الحين، شنّ ناشطون يمينيون إسرائيليون حملة ضد الفايز؛ بدعوى التحريض على إسرائيل، أثناء زيارته للنقب.

ونشر النشطاء مقطع فيديو له، وهو يتحدث إلى عدد من سكان النقب العرب، ويقول: “هذه فلسطين أرض العروبة وأرض الإسلام”.

وأضاف: “أنتم عرب، حتى الذين يتعاونون مع إسرائيل سيعودون في يوم من الأيام إلى رشدهم”.”

وفي فيديو آخر، أشاد “الفايز” بالجيش الأردني الذي ينتظر منه تحرير فلسطين، وخاصة الضفة الغربية التي احتُلت وهي في عهدة الأردن.

كما أشاد بالشعب الفلسطيني، ووصفه بأنه “شعب جبار” واصفاً أنه حين تأتي فتاة من هذا الشعب، لم تبلغ سن السادسة عشرة، وتقوم بتنفيذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي، فإن هذا الأمر يؤكد على أن هذا الشعب جبار.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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