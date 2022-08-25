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رياضة

أرقام فلكية .. أرباح الفيفا وجوائز المنتخبات في مونديال كأس العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أرباح الفيفا وجوائز المنتخبات في مونديال كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
أرباح الفيفا وجوائز المنتخبات في مونديال كأس العالم 2022
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وطن – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، عن قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال اتحاد الفيفا لكرة القدم، في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي، عن رصد مبلغ 440 مليون يورو، كمكافآت مالية للمنتخبات المشاركة في مونديال كأس العالم، حيث سيكون بطل هذه النسخة سيحصل على النسبة الأكبر من ذلك المبلغ المرصود.

أرباح الفيفا وجوائز المنتخبات في كأس العالم 2022 

ووفق ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية، يتطلع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، من جني مبلغ خيالي في تلك النسخة بمبلغ يصل قيمته إلى (7) مليارات دولار، كما وهو أكثر مما جناه في نسخة مونديال روسيا 2018، بنحو 600 مليون دولار ويزيد.

كما وسيحصل المنتخب المتوج ببطولة كأس العالم قطر، مبلغ 42 مليون دولار، بينما سيجني الوصيف مبلغ 30 مليون دولار. فيما سيتلقى صاحب المركز الثالث مبلغ 27 مليون دولار، وكذلك سيحصل صاحب المركز الرابع على مبلغ 25 مليون دولار.

جوائز المنتخبات في مونديال كأس العالم 2022 قطر

وستجني المنتخبات من المركز السادس وصولاً إلى المركز الثامن مبلغ يقدر قيمته 17 مليون دولار، كما وستتقاضى صاحب المركز التاسع وحتى السادس عشر. مبلغ يقدر قيمته 13 مليون دولار.

بينما المنتخبات التي ستودع مونديال قطر 2022، من دور المجموعات ستحصل على 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى أن كل منتخب مشارك في المونديال سيتقاضى مبلغ 1.5 مليون دولار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) استعداداً للعرس الكروي العالمي.

كما ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح مراسم نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال21. من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني القطري.

المصدروطن + الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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