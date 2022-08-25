أرقام فلكية .. أرباح الفيفا وجوائز المنتخبات في مونديال كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، عن قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال اتحاد الفيفا لكرة القدم، في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي، عن رصد مبلغ 440 مليون يورو، كمكافآت مالية للمنتخبات المشاركة في مونديال كأس العالم، حيث سيكون بطل هذه النسخة سيحصل على النسبة الأكبر من ذلك المبلغ المرصود.

أرباح الفيفا وجوائز المنتخبات في كأس العالم 2022

ووفق ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية، يتطلع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، من جني مبلغ خيالي في تلك النسخة بمبلغ يصل قيمته إلى (7) مليارات دولار، كما وهو أكثر مما جناه في نسخة مونديال روسيا 2018، بنحو 600 مليون دولار ويزيد.

كما وسيحصل المنتخب المتوج ببطولة كأس العالم قطر، مبلغ 42 مليون دولار، بينما سيجني الوصيف مبلغ 30 مليون دولار. فيما سيتلقى صاحب المركز الثالث مبلغ 27 مليون دولار، وكذلك سيحصل صاحب المركز الرابع على مبلغ 25 مليون دولار.

أقل من 100 يوم تفصلنا عن إنطلاق #كأس_العالم_قطر_2022⚽️، الحدث الرياضي الأهم على مستوى العالم، فمن خلاله سيحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم "#الفيفا" أرباح تتخطى 4,6 مليار دولار، فما هي مصادر تلك الأرباح؟💸 شاركنا، من الفريق الذي ستشجعه في كأس العالم القادم؟🏆#المخبر_الاقتصادي pic.twitter.com/trpmfr6Z2A — المخبر الاقتصادي – Mokhbir Eqtisadi (@MokhbirE) August 16, 2022

جوائز المنتخبات في مونديال كأس العالم 2022 قطر

وستجني المنتخبات من المركز السادس وصولاً إلى المركز الثامن مبلغ يقدر قيمته 17 مليون دولار، كما وستتقاضى صاحب المركز التاسع وحتى السادس عشر. مبلغ يقدر قيمته 13 مليون دولار.

بينما المنتخبات التي ستودع مونديال قطر 2022، من دور المجموعات ستحصل على 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى أن كل منتخب مشارك في المونديال سيتقاضى مبلغ 1.5 مليون دولار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) استعداداً للعرس الكروي العالمي.

ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لمونديال #قطر2022 : #الفيفا يُقدّر أرباح كأس العالم في قطر بنحو ستة مليارات دولار وهو نفس رقم النُسخ السابقة#kj_news pic.twitter.com/drZEYYKVFG — KJ News (@KJ_News1) August 24, 2022

كما ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح مراسم نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال21. من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني القطري.