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3 مشاكل نفسية شائعة يُصاب بها رياضيي النخبة

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
مشاكل نفسية يتعرض لها رياضيي النخبة في العالم watanserb.com
مشاكل نفسية يتعرض لها رياضيي النخبة في العالم
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وطن-أصبح من الشائع انتشار المشاكل الصحة العقلية لدى الرياضيين رفيعي المستوى أو ما يسمى برياضيي النخبة.

ومنذ وقت ليس بالبعيد، لم يكن هذا الموضوع مطروحًا ولم يتم الحديث عنه كثيرًا، لكنه الآن أصبح قضية عالمية، بحيث كشفت المشاكل العقلية لبعض الرياضيين العالميين عن وجه أكثر إنسانية لرياضيي النخبة في العالم.

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وبحسب ما نشرته مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فإن التدريبات المطولة والوجود الضروري في المحافل الرياضية الدولية ليس له عواقب جسدية على الرياضيين فحسب، بل أيضًا يسبب لهم مشاكل على مستوى صحتهم العقلية.

متلازمة الإفراط في التدريب
متلازمة الإفراط في التدريب

في الحقيقة، إنها بيئة مليئة بالضغوط والتوتر واللحظات الحاسمة والفارقة في حياة الرياضي. علاوة على ذلك، يمتلك بعض الرياضيين الأدوات اللازمة للتعامل مع هذه المشاعر، بينما يقع البعض الآخر في مشاكل صحية عقلية معينة.

أكثر مشاكل الصحة النفسية انتشاراً بين الرياضيين

في السنوات الأخيرة، أثارت حالة لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز ولاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا، جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي، ما دفع السلطات الرياضية العالمية إلى تسليط الضوء على قضايا الصحة العقلية لرياضيي النخبة.

هذا وقد قرر كلا الرياضيين الانسحاب من الأولمبياد ومن دورة غراند سلام المرموقة، وكانت السبب كالآتي: عدم القدرة على التعامل مع الضغط الذي شعروا به آنذاك.

وفيما يلي بعض مشكلات الصحة العقلية التي تحدث بشكل متكرر لدى الرياضيين:

يمكن أن يتخلى الرياضي عن الرياضة التي كرس حياته من أجاها نهائيا بسبب التدريبات الخانقة والمطولة
يمكن أن يتخلى الرياضي عن الرياضة التي كرس حياته من أجاها نهائيا بسبب التدريبات الخانقة والمطولة

القلق

هذه الحالة النفسية تجمع بين المشاعر المرتبطة بالتوتر والعصبية. عند الرياضيين، يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على أدائهم إذا لم يتم التحكم وإدارة هذه المشاعر، وهذا يمكن أن يتسبب في فقدانهم للتركيز ويمكن أن يقلل من قدرتهم البدنية بشكل عام.

وهناك مجموعة متنوعة من العوامل التي يمكن أن تسبب القلق، وعادة ما تظهر في اللحظات التي تسبق منافسة مهمة أو عندما يشعر الرياضي بتوتر وشك بشأن تحقيق هدفه.

الاكتئاب

لا شك في أن الاكتئاب اضطراب شائع جدًا، يتسبب في بروز مشاعر سلبية تستنزف طاقة الشخص وتمنعه من القيام بأنشطته بشكل جيد.

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ووفقٌا لما ترجمته “وطن“، وجدت مراجعة منهجية نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن 34٪ من الرياضيين المحترفين النشطين والمتقاعدين الذين تمت دراسة حالاتهم، أنهم يعانون أو أصيبوا بالاكتئاب في وقت سابق.

من جهة أخرى، هناك دراسات تربط الاكتئاب عند الرياضيين بالإرهاق العقلي الشديد الناجم عن فترات طويلة من التدريب وخوض المسابقات الرياضية. وهذه حالة تنطبق تمامًا على حياة رياضيي النخبة الذين غالبًا ما يخضعون لتقييم عام دائم لأدائهم.

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متلازمة الإفراط في التدريب

في الواقع، تنشأ هذه المتلازمة من زيادة ساعات وشدة تدريب الرياضي، وهي حالة تؤثر على الرياضي جسديًا وذهنيًا.

وهذا من شأنه أن يولد التعب على مستوى الجسم والعقل، ما ينتج عنه تثبيط للعزائم وظهور قلة الاهتمام بالنشاط الذي يقوم به الرياضي تدريجيًا. وإذا تم تمديد فترات التدريب، فإن هذا يولّد  المزيد من الرفض ويمكن أن ينجرّ عنه تخلي الرياضي عن الرياضة نهائيًا.

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المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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