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رياضة

تشكيلة برشلونة و”مانشستر سيتي” والموعد في ودية الأندية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة اليوم watanserb.com
تشكيلة مانشستر سيتي أمام برشلونة اليوم
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وطن- ينتظر عشاق ومحبو الكرة المستديرة اللقاء الناري المرتقب بين برشلونة ومانشستر سيتي، الأربعاء، في ودية الأندية على أرض ملعب (الكامب نو).

وستنطلق صافرة بداية مباراة القمة بين المستضيف برشلونة ونظيره مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

تشكيلة برشلونة أمام مانشستر سيتي

وسيدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة النارية بتشكيلة أساسية أمام مانشستر سيتي، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: رونالد أرواخو، إريك غارسيا، كريستنسن، جوردي ألبا (جول كوندي).

خط الوسط: بيدري، جافي، فرينكي دي يونج (بوسكيتس).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي (عثمان ديمبيلي)، رافينا دياز.

تشكيلة مانشستر سيتي أمام برشلونة

وسيلعب المدرب بيب غوارديولا، المباراة القوية أمام فريقه الذي تولّى تدريبه سابقاً برشلونة بتشكيلة أساسية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

دفاع التشكيلة: كايل واكر، جواو كانسيلو، ناثان آكي، روبين دياش.

خط الوسط: دي بروين، إيلكاي غوندوغان، جاك غريليش ( برناردو سيلفا).

مركز الهجوم: رياض محرز، إيرلينغ هالاند، فيل فودين (جولييان ألفاريز).

معلق مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

وستبث المباراة الودية بين كلا الفريقين عبر قناة (أبو ظبي الرياضية1)، كما وسيعلق على أحداث هذا اللقاء، المعلق الرياضي فارس عوض.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق برشلونة (البلوغرانا) في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني برصيد4 نقاط، بينما أتى فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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