الرئيسيةحياتنااحذر عند كتابة هذه الكلمات في محادثات واتساب ..قد يتم حظرك على...
حياتنا

احذر عند كتابة هذه الكلمات في محادثات واتساب ..قد يتم حظرك على الفور!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
احذر عند كتابة هذه الكلمات في محادثات واتساب..قد يتم حظرك على الفور! watanserb.com
توضح منصة زوكربيرج أن الرسائل يجب أن تكون "لأغراض قانونية ومصرح بها ومقبولة"
- Advertisement -

وطن–  بلغ عدد مستخدمي تطبيق الرسائل واتساب 2 مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم.

ومع تجاوزه عتبة 100 مليار رسالة يتم إرسالها يوميا، أصبح التطبيق من أهم تطبيقات المراسلة. حيث غيّر طريقة التواصل بين الناس كثيرًا، سواء كان ذلك بسبب الابتكار الرقمي والتقدم أو لأنه تطبيق بسيط للغاية.

الأمن والخصوصية

على الرغم من أن ما يحدث على الإنترنت يبدو أنه يظل باقيََا على الإنترنت. إلا أنه لا يوجد شيء أبعد عن الحقيقة.

في الواقع، يتم إجراء قدر كبير من المراقبة في هذا التطبيق بحثًا عن مخالفات محتملة أو محادثات غير ملائمة، يمكن أن تثير تنبيهًا في أعلى مجالات الأمن العالمي.

ولقد قيل دائمًا أن هناك وكالات مسؤولة عن مراقبة محتوى الشبكة وأن هناك بعض الكلمات التي تطلق تنبيهات من هذه الوكالات في حالة وجود رسائل تتضمن عبارات سيئة أو ممنوعة.

في عام 2014، أعلنت شركة “فيسبوك” استحواذها على “واتس آب” مقابل 21.8 مليار دولار.

ومنذ ذلك الوقت، قامت الشركة بحظر الحسابات التي أرسلت رسائل جماعية إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بهم. وفي كثير من الحالات، اعتبرهم التطبيق رسائل إعلانية غير مرغوب فيها.

توضح منصة زوكربيرج أن الرسائل يجب أن تكون “لأغراض قانونية ومصرح بها ومقبولة”، مما يعني أنه من خلال الرسائل، تحاول المنصة تجنب المحادثات التي تحرض على الكراهية أو التمييز.

على الرغم من أن التطبيق لا يتحكم في جميع المحادثات، إلا أنه توجد بعض العبارات لا يسمح بها في المحادثات  على غرار “المواد الإباحية” أو “الاعتداء الجنسي على الأطفال” أو بعض المصطلحات المشابهة الأخرى التي تنطوي على الحظر المؤقت، بالإضافة إلى المصطلحات التي تتضمن تهديدات أو تشهيرًا أو ترهيبًا أو تلك التي تحرض على الكراهية.

العديد من المشكلات التي يواجهها هؤلاء المستخدمون هي عند الإبلاغ عن محادثاتهم، وفي تلك اللحظة يتصرف  التطبيق ويمكنه حظر الرقم مؤقتًا، وفقا لما أوردته صحيفة الماركا الإسبانية والناطقة باللغة الإنجليزية.

ميزة جديدة من واتساب تمكنك من استعادة الرسائل المحذوفة

 

المصدرماركا الإسبانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ميزة جديدة من واتساب تمكنك من استعادة الرسائل المحذوفة

حياتنا

هل تشك في شريكك: حيلة على واتساب تكشف لك من يتحدث إليه

الهدهد

الشريك المؤسس لـ”واتساب” يتبرع بمليوني دولار لشركة مؤيدة لإسرائيل

حياتنا

واتساب الخاص بك على وشك التغيير إلى الأبد .. اكتشف معنا 6 تحديثات جديدة

حياتنا

احذفه فوراََ .. واتساب يحذر مستخدميه من تطبيق خبيث

حياتنا

انتبه .. علامات تدل على أن شخصََا ما يقرأ رسائلك الخاصة على واتساب

حياتنا

ميزة واتساب التي انتظرها الجميع باتت متاحة .. جرّبوها واستمتعوا بها

حياتنا

طريقة سهل للعثور على سيارتك المتوقفة من خلال تطبيق واتساب

حياتنا

3 رسائل في واتساب احذر أن تفتحها!

حياتنا

رسالة على الواتساب يجب ألا تفتحها أبدًا!

حياتنا

إليك كيف تسمع صوتيات واتساب دون أن يتفطن باعثوها؟

حياتنا

حيلة على تطبيق واتساب تساعدك على إخفاء مؤشر الكتابة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا