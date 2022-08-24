احذر عند كتابة هذه الكلمات في محادثات واتساب ..قد يتم حظرك على الفور!

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وطن– بلغ عدد مستخدمي تطبيق الرسائل واتساب 2 مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم.

ومع تجاوزه عتبة 100 مليار رسالة يتم إرسالها يوميا، أصبح التطبيق من أهم تطبيقات المراسلة. حيث غيّر طريقة التواصل بين الناس كثيرًا، سواء كان ذلك بسبب الابتكار الرقمي والتقدم أو لأنه تطبيق بسيط للغاية.

الأمن والخصوصية

على الرغم من أن ما يحدث على الإنترنت يبدو أنه يظل باقيََا على الإنترنت. إلا أنه لا يوجد شيء أبعد عن الحقيقة.

في الواقع، يتم إجراء قدر كبير من المراقبة في هذا التطبيق بحثًا عن مخالفات محتملة أو محادثات غير ملائمة، يمكن أن تثير تنبيهًا في أعلى مجالات الأمن العالمي.

ولقد قيل دائمًا أن هناك وكالات مسؤولة عن مراقبة محتوى الشبكة وأن هناك بعض الكلمات التي تطلق تنبيهات من هذه الوكالات في حالة وجود رسائل تتضمن عبارات سيئة أو ممنوعة.

في عام 2014، أعلنت شركة “فيسبوك” استحواذها على “واتس آب” مقابل 21.8 مليار دولار.



ومنذ ذلك الوقت، قامت الشركة بحظر الحسابات التي أرسلت رسائل جماعية إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بهم. وفي كثير من الحالات، اعتبرهم التطبيق رسائل إعلانية غير مرغوب فيها.



توضح منصة زوكربيرج أن الرسائل يجب أن تكون “لأغراض قانونية ومصرح بها ومقبولة”، مما يعني أنه من خلال الرسائل، تحاول المنصة تجنب المحادثات التي تحرض على الكراهية أو التمييز.

على الرغم من أن التطبيق لا يتحكم في جميع المحادثات، إلا أنه توجد بعض العبارات لا يسمح بها في المحادثات على غرار “المواد الإباحية” أو “الاعتداء الجنسي على الأطفال” أو بعض المصطلحات المشابهة الأخرى التي تنطوي على الحظر المؤقت، بالإضافة إلى المصطلحات التي تتضمن تهديدات أو تشهيرًا أو ترهيبًا أو تلك التي تحرض على الكراهية.