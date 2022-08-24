الرئيسيةحياتناأحمد الفيشاوي مع فتاة جديدة.. أحاطها بعدد كبير من الرجال في أول...
حياتنا

أحمد الفيشاوي مع فتاة جديدة.. أحاطها بعدد كبير من الرجال في أول ظهور(فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
أحمد الفيشاوي مع فتاة جديدة.. أحاطها بعدد كبير من الرجال في أول ظهور(فيديو) watanserb.com
أحمد الفيشاوي
- Advertisement -

وطن– أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي، شكوكاً حول ارتباطه مجدداً بعد انفصاله عن ندى الكامل. وذلك بعد ظهوره مع فتاة أثناء تكريمه في إحدى الجامعات الخاصة.

فتاة غامضة

وظهر أحمد الفيشاوي، بفيديو متداول، وهو برفقة فتاة غامضة، حرص على إخفاءها عن أنظار الجمهور بإحطاتها بعدد كبير من الحراس الشخصيين. الأمر الذي فسره الأغلبية بأنها حبيبته الجديدة.

أما طليقته ندى الكامل، فقد فاجأت متابعيها بحذف جميع صورها من حسابها على “انستجرام”، بعد  نشرها علم المثلية الجنسية.

واكتفت ندى الكامل بالاحتفاظ بصورة ابنتيها على “انستجرام”، وبعض الصور لها مع النجوم مثل صورتها مع دينا الشربيني.

مثلية جنسية

وكانت ندى الكامل قد نشرت صورتها وهي على الشاطئ. وقد غطت اللقطة التي تظهر بها بشعار قوس قزح الذي يرمز للمثلية الجنسية.

وتساءل المتابعون عما إذا كان الأمر إعلاناً من “ندى الكامل” عن ميولها الجنسية، أم أنها تجهل أن علم قوس قزح يرمز للمثلية.

وفي سياق متصل، انتشرت أنباء مؤخراً حول ارتباط مطرب المهرجانات “عمر كمال” ب”ندى الكامل”.

صاحبة الوجه الخفي

وزادت الشكوك حين نشر عمر كمال أول صورة لحبيبته التي أخفى وجهها.

وأكد ناشطون أن حبيبة “كمال” هي طليقة أحمد الفيشاوي؛ بسبب  نقشة أظافر أصابعها، والنظارة التي ترتديها، ولون وشكل الشعر وطريقة تصفيفه.

طلاق أحمد الفيشاوي

وجاء خبر طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل، بعدما قامت الأخيرة بنشر صورة لها عبر انستجرام، علقت عليها: “من امرأة قلبها هلك وانطفئ. أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري”.

وتابعت: ”وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا.”

وطالبت ندى المتابعين بعدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالهم وأسرتهم.

وأضافت: “لقد عشت معك 4 سنوات، واعتقد أني كنت نعم الزوجة، ونعم السند. وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس”.

سوف أحبك دائما يا صديقي!

وقالت ندى كامل إنها تتمنى لنفسها أن تكون هي أيضًا سعيدة، “ولكن وإحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل وأكثر.”

واستطردت: ”سوف أحبك دائما يا صديقي، وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها.”

واختتمت ندى كامل منشورها بالقول: “اللهم فرحة لا حزن بعدها. اللهم أبدل خوفي طمأنينة .. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.”

كما أضافت: “وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

طليقة أحمد الفيشاوي تُخفي جسدها على الشاطئ بعلم المثلية الجنسية.. ماذا تقصد؟

حياتنا

طليقة أحمد الفيشاوي بوجه مشوَّه.. هل تعرضت للحرق؟ (شاهد)

حياتنا

بعد طلاقه من ندى الكامل.. أحمد الفيشاوي يحتضن شيرين رضا ويتغزل بها (شاهد)

حياتنا

صور ندى الكامل الجريئة مع أحمد الفيشاوي تُغضبها وتدفعها لكشف مفاجأة! (شاهد)

حياتنا

” المعني الحقيقي لشوفلك كلبة”.. أحمد الفيشاوي ينشر صورته مع حبيبته الجديدة ويُقبلها من الفم! (شاهد)

حياتنا

ندى الكامل تفاجئ متابعيها بهذا القرار الصادم بعدما أعلنت عن مرضها العقلي!

حياتنا

ندى الكامل ترقص على العمود مثل فتيات الإثارة في الملاهي الليلة! (فيديو)

حياتنا

ناهد السباعي تشعل جدلاً بأوضاع مثيرة على العمود! (شاهد)

حياتنا

ندى الكامل تستعرض مؤخرتها بوصلة رقص جريئة! (فيديو)

حياتنا

خطوة مفاجئة من أحمد الفيشاوي تجاه طليقته.. هل عادا سوياً بعد شهرين من الانفصال؟!

حياتنا

ندى الكامل ترقص بفستان كشف المستور وأشعل المواقع!

حياتنا

ندى الكامل شبه عارية بأوضاع جريئة على حلقة الاستعراض! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا