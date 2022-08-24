أحمد الفيشاوي مع فتاة جديدة.. أحاطها بعدد كبير من الرجال في أول ظهور(فيديو)

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وطن– أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي، شكوكاً حول ارتباطه مجدداً بعد انفصاله عن ندى الكامل. وذلك بعد ظهوره مع فتاة أثناء تكريمه في إحدى الجامعات الخاصة.

فتاة غامضة

وظهر أحمد الفيشاوي، بفيديو متداول، وهو برفقة فتاة غامضة، حرص على إخفاءها عن أنظار الجمهور بإحطاتها بعدد كبير من الحراس الشخصيين. الأمر الذي فسره الأغلبية بأنها حبيبته الجديدة.

أما طليقته ندى الكامل، فقد فاجأت متابعيها بحذف جميع صورها من حسابها على “انستجرام”، بعد نشرها علم المثلية الجنسية.

واكتفت ندى الكامل بالاحتفاظ بصورة ابنتيها على “انستجرام”، وبعض الصور لها مع النجوم مثل صورتها مع دينا الشربيني.

مثلية جنسية

وكانت ندى الكامل قد نشرت صورتها وهي على الشاطئ. وقد غطت اللقطة التي تظهر بها بشعار قوس قزح الذي يرمز للمثلية الجنسية.

وتساءل المتابعون عما إذا كان الأمر إعلاناً من “ندى الكامل” عن ميولها الجنسية، أم أنها تجهل أن علم قوس قزح يرمز للمثلية.

وفي سياق متصل، انتشرت أنباء مؤخراً حول ارتباط مطرب المهرجانات “عمر كمال” ب”ندى الكامل”.

صاحبة الوجه الخفي

وزادت الشكوك حين نشر عمر كمال أول صورة لحبيبته التي أخفى وجهها.

وأكد ناشطون أن حبيبة “كمال” هي طليقة أحمد الفيشاوي؛ بسبب نقشة أظافر أصابعها، والنظارة التي ترتديها، ولون وشكل الشعر وطريقة تصفيفه.

طلاق أحمد الفيشاوي

وجاء خبر طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل، بعدما قامت الأخيرة بنشر صورة لها عبر انستجرام، علقت عليها: “من امرأة قلبها هلك وانطفئ. أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري”.

وتابعت: ”وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا.”

وطالبت ندى المتابعين بعدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالهم وأسرتهم.

وأضافت: “لقد عشت معك 4 سنوات، واعتقد أني كنت نعم الزوجة، ونعم السند. وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس”.

سوف أحبك دائما يا صديقي!

وقالت ندى كامل إنها تتمنى لنفسها أن تكون هي أيضًا سعيدة، “ولكن وإحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل وأكثر.”

واستطردت: ”سوف أحبك دائما يا صديقي، وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها.”

واختتمت ندى كامل منشورها بالقول: “اللهم فرحة لا حزن بعدها. اللهم أبدل خوفي طمأنينة .. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.”

كما أضافت: “وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي”.