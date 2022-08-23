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حياتنا

ميسم الربيعي بدون حجاب مع راغب علامة ووصلة “غزل وحب” تزيد الأزمة! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ميسم الربيعي بدون حجاب مع راغب علامة ووصلة
ميسم الربيعي وراغب علامة
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو منسوب لميسم الربيعي، زوجة السفير العراقي في الأردن، مع الفنان اللبناني راغب علامة.

بدون حجاب!

وظهرت ميسم الربيعي بالفيديو الجديد الذي زاد غضب العراقيين، وهي بدون حجاب، وتتغزل براغب علامة.

وتقول ميسم بالفيديو: ” شوفو مين ويانا اليوم”.  ليرد الفنان اللبناني: “أنا”. لتبدأ زوجة السفير وصلة غزل قالة: “كامل الجمال، كامل الأناقة، كامل الحضور، سوبر ستار بمعنى الكلمة. حياتي نورت”.

ورد راغب علامة على غزل ميسم بالقول: “حبيبتي.. عيوني”.

وأثار الفيديو الجدل بين الناشطين، فمنهم من أكد أن من ظهرت مع راغب علامة ليست ميسم الربيعي، بينما تداوله آخرون على أنها هي. كما أن موقع قناة “العربية”، ذكر أن السيدة التي ظهرت بالفيديو، هي زوجة السفير حيدر العذاري.

وبعد الضجة المثارة حول الصور، قال راغب علامة إن ما حدث لا يستحق الرد عليه أصلا.

“اتقوا الله”

وتابع في مداخلة عبر برنامج “تفاعلكم” الذي تقدمه الإعلامية سارة دنداري على شاشة “العربية”: “الأزمة مفتعلة، وخلفياتها ليست اجتماعية أبدا”.

وأوضح راغب علامة أن الانتقادات والهجوم جاء من حسابات وهمية. مؤكداً وجود علاقة صداقة عائلية تربطه بالسفير وعائلته.

وختم: “لو حدث ما هو خطأ لما ظهرت هذه الصور للعلن. اتقوا الله”.

النقابة تعلق

وقالت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “إن ما شاهدناه وقرأناه عبر صفحات التواصل الاجتماعي. هو استدعاء الخارجية العراقية لسعادة السفير العراقي في المملكة الهاشمية الأردنية. على خلفية التقاط صور للسفير وعائلته مع الفنان راغب علامة“.

وتابعت النقابة: ” التقاط الصور في جميع الحفلات والمناسبات مع الفنانين هو شي طبيعي. ولا يمكن رفضها خاصةً وأن الفنان يكون متواجد بين أهله ومحبيه ومعجبيه“.

واستنكرت النقابة، ما تعرّض له الفنان راغب علامة، مردفةً: “نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان تستنكر ما تعرض له الفنان الزميل راغب علامة . وإنه لم يكن موجه للفنان المذكور فقط إنما موجّه لكل فنان خاصةً وأن الفن رسالة يحملها الفنان لكل الناس”.

وختم البيان: “الفنان ومن أي بلدٍ كان يصول ويجول العالم ويمثل بلده خير تمثيل ويكون سفيراً له.. سيبقى الفن والموسيقى والغناء لغتنا وثقافتنا الدائمة”.

واستدعت الصور التي وُصفت بالفاضحة والحميمية، رداً رسمياً من السلطات العراقية بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها على مواقع التواصل.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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